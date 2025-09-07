DE
Policiers pris pour cibles
Quatre morts à Bagdad lors d'affrontements tribaux

Quatre morts, dont deux policiers, ont été recensés samedi soir à Bagdad après des affrontements entre tribus rivales. Les forces de l'ordre, visées en tentant de calmer la situation, ont riposté.
Publié: il y a 10 minutes
Les affrontements ont eu lieu dans le quartier de Saada, dans la capitale de Bagdad. (Image d'archive)
Photo: Shutterstock
AFP Agence France-Presse

Quatre personnes, dont deux policiers, ont été tuées samedi soir à Bagdad lors d'affrontements tribaux, a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur. Deux policiers ont été tués et cinq blessés lorsque les forces de l'ordre sont intervenues pour tenter de mettre fin à une «dispute tribale» dans le quartier de Saada, a précisé le ministère.

Après avoir été visés par «ceux qui ont déclenché l'affrontement», les policiers ont ouvert le feu tuant deux personnes et en blessant cinq, a ajouté la même source. Six autres ont été arrêtées. Les affrontements avaient éclaté entre deux tribus rivales, selon une source de sécurité.

Le ministère n'a pas précisé la cause des heurts, mais les disputes entre tribus sont fréquentes en Irak, inondé d'armes et où les coutumes ancestrales des puissantes tribus armées sont fortement ancrées.

L'Irak sort de décennies de violences après l'invasion américaine de 2003 qui avait renversé le régime de Saddam Hussein et ouvert la voie à l'une des pages les plus sanglantes de son histoire.

Articles les plus lus
