Apple visé par une plainte de 2 milliards au Royaume-Uni

Une action de groupe au Royaume-Uni réclame 2 milliards de livres à Apple. Le géant californien est accusé d'imposer des règles publicitaires inéquitables aux développeurs tiers via son dispositif ATT.

AFP Agence France-Presse

Une action de groupe a été lancée au Royaume-Uni contre le géant américain Apple, accusé d'avoir imposé de manière unilatérale et inéquitable aux développeurs d'applications des règles de suivi publicitaire plus strictes que celles appliquées à ses propres services.

Cette procédure, déposée par le cabinet Hausfeld auprès du Competition Appeal Tribunal, chargé des affaires de concurrence, vise à récupérer 2 milliards de livres «au nom de milliers de développeurs d'applications britanniques», est-il souligné dans un communiqué jeudi. Elle cible plus précisément le dispositif ATT («App Tracking Transparency»), introduit début 2021 par Apple pour lutter contre le ciblage publicitaire au sein des applications, présenté comme une protection supplémentaire des données privées des utilisateurs.

Protéger les droits d'entreprises

Cette fonctionnalité permet à chaque propriétaire d'iPhone ou d'iPad de décider si ses apps peuvent suivre ses activité dans les applications et les sites web d'autres entreprises, des informations qui peuvent ensuite être utilisées pour produire une publicité personnalisée. Les demandeurs estiment que ce dispositif «a été conçu et mis en oeuvre de manière injuste et sans consultation appropriée, imposant des exigences plus strictes aux développeurs d'applications tiers» qu'aux propres services du groupe américain, selon le communiqué.

«Cette action est importante pour protéger les droits des entreprises britanniques qui dépendent d'Apple, pour s'assurer que les règles qu'Apple applique sont équitables et pour compenser les pertes que les entreprises britanniques ont subies», a déclaré Ann Pope, ancienne responsable de l'autorité britannique de la concurrence (CMA), qui porte la plainte. Le géant californien a déjà été condamné à 150 millions d'euros d'amende en mars 2025 en France et à près de 100 millions d'euros en Italie dans des affaires similaires liées à l'ATT.

«Nous contestons ces allégations et continuerons à défendre de solides protections de la vie privée pour nos utilisateurs», a indiqué à l'AFP un porte-parole d'Apple, assurant que le groupe est «soumis exactement aux mêmes exigences que tous les développeurs». La fonctionnalité ATT a été «saluée par les défenseurs de la vie privée ainsi que les autorités de protection des données dans le monde entier, y compris au Royaume?Uni», a-t-il ajouté.



