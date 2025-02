OpenAI lance son IA générative de vidéos Sora en Europe

OpenAI a rendu disponible en Europe et au Royaume-Uni son IA générative de vidéos Sora. Ici, Sam Altman, le patron de la start-up californienne. (archive) Photo: FRANCK ROBICHON

ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe américain OpenAI, créateur de l'intelligence artificielle ChatGPT, a rendu disponible en Europe et au Royaume-Uni son IA générative de vidéos Sora, a-t-il annoncé vendredi. Déjà disponible aux Etats-Unis et dans de nombreux pays depuis son lancement le 9 décembre, Sora n'était jusque-là pas accessible aux utilisateurs européens à cause de la «réglementation», avait indiqué Sam Altman, le patron d'OpenAI, dans un message posté sur X le même jour. «Je m'attends à ce que le lancement de nouveaux produits soit retardé en Europe et à ce que nous ne puissions tout simplement pas en proposer certains», avait-il prévenu.

Sora est capable de créer sur simple saisie de texte des vidéos réalistes en haute définition d'une durée maximale d'une vingtaine de secondes. Seuls les abonnés aux offres payantes de ChatGPT, Plus et Pro, y ont accès en Europe. La multiplication de ces technologies avec IA accroît les inquiétudes concernant leurs conséquences sur les industries créatives traditionnelles.

L'entreprise a mis en place des garde-fous pour éviter une mauvaise utilisation, en particulier via une vérification des métadonnées et l'ajout de marquages (watermark). Elle a aussi restreint temporairement la création de vidéos avec des personnes réelles, dans le cadre du renforcement de ses mesures contre les deepfakes (contenus audio ou vidéo modifiés grâce à l'IA, pour faire dire ou faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit ou fait).

Pour autant, Sora continue de faire face à des soucis techniques. Des internautes ont fait état de problèmes de réalisme et de difficultés avec des séquences complexes. Les géants Google et Meta ont annoncé des outils similaires mais aucun n'a suscité autant d'attentes que celui d'OpenAI depuis le lancement de ChatGPT fin 2022.