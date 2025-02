Elon Musk a déclaré qu'il retirerait son offre si la start-up gardait un modèle d'organisation à but non lucratif. (Archives) Photo: NurPhoto via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

«OpenAI n'est pas à vendre et le conseil d'administration a rejeté à l'unanimité la dernière tentative de M. Musk de perturber sa concurrence», a déclaré le président du conseil d'administration, Bret Taylor, dans un message publié sur le réseau social X, qui appartient à Elon Musk.

La décision du conseil d'administration fait écho à la déclaration de Sam Altman, directeur général d'OpenAI, qui a affirmé en début de semaine que la société n'était «pas à vendre». Elon Musk a déposé mercredi des documents judiciaires spécifiant qu'il retirerait son offre si la start-up gardait un modèle d'organisation à but non lucratif.

OpenAI fonctionne actuellement à travers une structure hybride, en tant qu'organisation à but non lucratif avec une branche à but lucratif. Le passage à un modèle à but lucratif, que Sam Altman considère comme crucial pour le développement de l'entreprise, a exacerbé les tensions avec Musk.

Anciens compagnons de route

Elon Musk et Sam Altman faisaient tous les deux partie de l'équipe de 11 personnes qui a fondé OpenAI en 2015, le premier ayant apporté un financement initial de 45 millions de dollars. Trois ans plus tard, Musk a quitté l'entreprise, OpenAI évoquant «un futur conflit potentiel pour Elon (...) alors que Tesla», dont Elon Musk est le patron, «continue à se focaliser sur l'IA.»

Les coûts considérables liés à la conception, à l'entraînement et au déploiement des modèles d'IA ont contraint l'entreprise à rechercher une nouvelle structure qui donnerait aux investisseurs une participation au capital et offrirait une gestion plus stable.

Le passage à une société à but lucratif traditionnelle nécessite l'approbation des autorités de Californie et du Delaware. Les juges devront décider combien vaut la branche à but non lucratif d'OpenAI, qui deviendra un des actionnaires de l'entreprise. Les investisseurs actuels préfèrent une valorisation plus faible afin de rentabiliser leurs parts dans la nouvelle société.