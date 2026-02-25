DE
Les USA pourraient laisser entrer du pétrole à Cuba sous conditions

Le gouvernement américain assouplit ses sanctions : il autorisera sous conditions la revente de pétrole vénézuélien à Cuba, touchée par une grave pénurie de carburant depuis janvier.
Publié: 20:45 heures
1/2
La pénurie de carburant s'est agravée à Cuba.
Photo: AFP
Le gouvernement américain a souligné mercredi qu'il n'interdisait pas totalement de revendre du pétrole d'origine vénézuélienne à Cuba, marquant une inflexion à l'égard de l'île communiste qui souffre du blocus énergétique imposé par les Etats-Unis.

Le service chargé des sanctions économiques au sein du ministère américain des Finances (OFAC) a publié une mise au point sur son site internet. Il s'y dit enclin à regarder d'un bon oeil les demandes de licences issues d'acteurs souhaitant revendre, à Cuba, du pétrole pompé au Venezuela.

Pénurie de carburant

Il affirme qu'il s'agit d'une mesure de «soutien et de solidarité au peuple cubain». L'OFAC ajoute mercredi que les transactions ne doivent en aucun cas bénéficier «à des personnes ou entreprises liées à l'armée cubaine, aux services de renseignement ou à d'autres institutions gouvernementales».

Sa note a été diffusée en marge d'une visite officielle du secrétaire d'Etat Marco Rubio dans les Caraïbes, où il rencontre des dirigeants inquiets de la dégradation de la situation humanitaire à Cuba. Dans l'île, la pénurie de carburant, déjà chronique, s'est fortement aggravée depuis l'arrêt des livraisons de pétrole vénézuélien décidé par Washington en janvier.

