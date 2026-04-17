Huit personnes, dont deux membres d'équipage, ont péri dans le crash d'un hélicoptère privé en Indonésie, sur l’île de Bornéo. L'appareil Airbus a disparu des radars cinq minutes après son décollage ce jeudi dans le Kalimantan occidental.

Huit morts dans un crash d'hélicoptère sur l'île de Bornéo

Huit morts dans un crash d'hélicoptère sur l'île de Bornéo

AFP Agence France-Presse

Deux membres d'équipage et six passagers sont morts dans le crash d'un hélicoptère privé sur le territoire indonésien de l'île de Bornéo, a indiqué vendredi le ministère des Transports. L'appareil Airbus, détenu par l'entreprise localMatthew Air Nusantara, a perdu le contact avec les contrôleurs aériens cinq minutes après son décollage dans la province du Kalimantan occidental jeudi matin. Il transportait huit hommes, dont un Malaisien, a précisé dans un communiqué le directeur général de l'aviation civile Lukman F. Laisa.

Aucune cause n'a été avancée à ce stade pour expliquer le crash. «Tous les passagers et membres de l'équipage sont morts, sur la base de nos informations sur le terrain», a-t-il affirmé. Les secours ont découvert les victimes jeudi soir dans une zone de forêt dense comportant des pentes abruptes, a décrit vendredi à l'AFP l'agence de recherche et de secours I Made Junetra.

L'Indonésie, vaste archipel d'Asie du Sud-est, dépend largement du transport aérien pour relier ses milliers d'îles. Le pays affiche un bilan médiocre en matière de sécurité aérienne, avec plusieurs accidents mortels ces dernières années.

En janvier, un avion affrété par le ministère de la Pêche s'est écrasé contre une montagne, tuant les dix personnes à bord. En septembre 2025, un hélicoptère transportant six passagers et deux membres d'équipage s'est écrasé dans la province du Kalimantan du Sud, tuant toutes les personnes à bord.