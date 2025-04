Tensions croissantes entre l'Inde et le Pakistan au Cachemire. L'armée indienne rapporte des échanges de tirs nocturnes le long de la frontière, suite à une attaque meurtrière. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à la retenue.

Et les tensions continuent

Les proches d’Ahsan Ul Haq Sheikh, soupçonné d’être impliqué dans l’attaque contre des touristes à Pahalgam, le 26 avril 2025. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les forces indiennes et pakistanaises ont échangé des tirs pendant la nuit le long de la frontière de facto entre Inde et Pakistan au Cachemire, après de premiers incidents la veille, a déclaré l'armée indienne samedi.

L'armée indienne a déclaré que des tirs d'armes légères «non provoqués» ont été effectués par de «nombreux» postes de l'armée pakistanaise «tout au long de la ligne de contrôle au Cachemire» dans la nuit de vendredi à samedi.

«Les forces indiennes ont réagi de manière appropriée en faisant usage d'armes légères», a déclaré l'armée dans un communiqué précisant que ces tirs n'avaient fait aucune victime.

«Le Pakistan est prêt à se défendre»

L'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires alliées aux Etats-Unis, sont engagés dans une escalade depuis une attaque meurtrière mardi au Cachemire indien. New Delhi accuse son voisin d'être lié à l'attentat qui a causé la mort de 26 civils à Pahalgam.

Le gouvernement ultranationaliste hindou de New Delhi et Islamabad, qui se sont déjà livré trois guerres depuis leur partition dans la douleur en 1947, se sont lancés dans une spirale de mesures punitives et de rétorsion.

L'armée indienne a détruit vendredi à l'explosif deux maisons présentées comme appartenant aux familles des auteurs de l'attaque; tandis que le Sénat pakistanais a voté à l'unanimité une résolution qui «rejette» les accusations «infondées» de l'Inde et «prévient» que le Pakistan est «prêt à (se) défendre».

L'armée indienne avait confirmé des tirs brefs à l'arme légère lancés vendredi, selon elle, par le Pakistan et auxquels elle a répondu. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé vendredi les deux pays à une «retenue maximale».