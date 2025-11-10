DE
FR

Incident à l'entrée du Vatican
Enquête à la Garde suisse après une accusation d'antisémitisme

La Garde suisse a ouvert une enquête après qu’un de ses membres a été accusé d’un acte antisémite, a annoncé le Vatican lundi.
Publié: 16:41 heures
Partager
Écouter
Le Vatican a annoncé lundi que la Garde suisse pontificale enquêtait sur un membre accusé d’un acte antisémite.
Photo: IMAGO/Avalon.red
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Garde suisse pontificale, armée chargée de la protection du pape, a ouvert une enquête après un incident lors duquel l'un de ses membres a été mis en cause pour acte antisémite. L'annonce a été faite lundi par le Vatican.

La Garde suisse «a été informée d'un incident survenu à l'une des entrées de l'Etat de la Cité du Vatican, lors duquel auraient été détectés des éléments interprétés comme attribuables à des connotations antisémites», a indiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, dans un communiqué. «Selon les premières constatations, le rapport fait état d'un différend relatif à une demande de photographie au poste de garde. Une enquête interne est en cours», menée «dans le respect des principes de confidentialité et d'impartialité», a-t-il précisé.

Dans un entretien publié par l'agence de presse catholique autrichienne Kathpress la semaine dernière, l'autrice israélienne Michal Govrin avait affirmé avoir été invectivée par un garde alors qu'elle se trouvait avec une collègue place Saint-Pierre, le 29 octobre. Le garde «nous a ouvertement sifflées avec un profond mépris (en lançant): 'les juifs'», a-t-elle déclaré. Alors que les deux femmes le confrontaient, «il a fait mine de cracher dans notre direction avec un mépris évident». Elle a ajouté s'être immédiatement plainte auprès de ses supérieurs, qui lui ont présenté des excuses et promis d'enquêter sur l'incident.

«Respect de la dignité»

La Garde suisse «réaffirme son engagement constant à accomplir sa mission dans le respect de la dignité de chaque personne et des principes fondamentaux d'égalité et de non-discrimination», a-t-elle assuré.

A lire également
Une écrivaine juive raconte l'agression antisémite d'un garde suisse
«Il a craché vers nous!»
Une écrivaine juive raconte l'agression antisémite d'un garde suisse
Le nouvel uniforme «Mezza-Gala» de la Garde suisse présenté à Rome
Seulement neuf exemplaires
Le nouvel uniforme «Mezza-Gala» de la Garde suisse présenté à Rome

Fondée en 1506 par le pape Jules II, la Garde suisse est formée de jeunes citoyens suisses qui s'engagent à protéger le pape pour au moins 26 mois. Ses sentinelles, vêtues du célèbre uniforme de gala à rayures bleues, jaunes et rouges, sont postées à diverses entrées du Vatican.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus