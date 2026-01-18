DE
FR

Au moins 15 décès
Des incendies forcent l'évacuation de 50'000 personnes au Chili

Au Chili, 15 personnes ont péri et plus de 50'000 ont été évacuées en raison d'incendies ravageant les régions de Ñuble et Biobio. Le président a déclaré l'état de catastrophe naturelle face à la situation.
Publié: 16:34 heures
|
Dernière mise à jour: 16:38 heures
Au moins 15 personnes sont mortes dans les incendies qui ravagent deux régions du sud du Chili.
Photo: IMAGO/Aton Chile
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Au moins 15 personnes sont mortes dans les incendies qui ravagent deux régions du sud du Chili et qui ont contraint plus de 50'000 personnes à évacuer leurs foyers, ont annoncé dimanche les autorités.

Les feux ont fait «au moins 15 morts» et entraîné l'évacuation de plus de 50'000 personnes dans les régions de Ñuble et du Biobio, à quelque 500 kilomètres au sud de Santiago, a déclaré à la presse le ministre de la Sécurité, Luis Cordero. Le président du Chili a décrété l'état de catastrophe naturelle.

Températures élevées et vents violents

«Face aux graves incendies en cours, j'ai décidé de déclarer l'état de catastrophe naturelle pour les régions de Ñuble et du Biobio», a annoncé le chef de l'État sortant sur le réseau social X.

A lire aussi
L'explosion d'une usine en Chine fait deux morts et 66 blessés
Drame dans une aciérie
L'explosion d'une usine en Chine fait au moins deux morts et 66 blessés
Comment l’accueil d’enfants de Gaza a facilité l’aide aux victimes de Crans-Montana
Entraide avec l'UE
L’accueil d’enfants de Gaza a facilité l’aide aux victimes de Crans-Montana

Ces incendies de forêt se sont déclarés samedi en plein été austral, marqué par des températures élevées et des vents violents. Ces dernières années, les incendies de forêt ont durement touché le pays, en particulier dans le centre-sud du Chili.

Le 2 février 2024, plusieurs incendies s'étaient déclenchés simultanément aux abords de la ville de Viña del Mar, à 110 km au nord-ouest de Santiago, faisant 138 morts selon les données actualisées du parquet.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus