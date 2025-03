Près de 60 personnes sont mortes et 200 blessées lors d'un incendie d'une boîte de nuit en Macédoine du Nord. Photo: AFP

La Macédoine du Nord a commencé à enterrer les victimes du terrible incendie d'une discothèque qui a fait 59 morts dans la petite ville de l'est Kocani, littéralement emportée jeudi par un «tsunami de larmes».

Roses rouges et blanches à la main, t-shirts floqués des portraits des victimes, des centaines de personnes sont venues dire un dernier adieu à leurs amis, frères, soeurs, enfants et petit-enfants ou voisins. A l'intérieur du cimetière, sous un ciel absolument bleu, une foule dense a pris place en fin de matinée.

La presse tenue à l'écart

Peu avant midi, les pleurs et les lamentations cèdent la place à un immense silence, interrompu deux fois par les secours venus aider des proches évanouis. Puis les chants des prêtres s'élèvent. Les funérailles sont conduites par l'archevêque Stefan, chef de l'Église orthodoxe de Macédoine du Nord et plus haute autorité religieuse nationale. La chapelle du cimetière est comble.

La presse est tenue à l'écart de la foule pour la tranquillité des familles et des proches endeuillés. Dans le centre-ville, sous une tente verte, le livre de condoléances continue de se remplir et des passants déposent des fleurs et des bougies devant des dizaines de portraits des victimes.

«C'est très très triste»

La vingtaine, Nikola se retient de pleurer en évoquant les amis qu'il a perdus dans l'incendie. «Ce n'est pas une rivière de larmes, c'est un tsunami de larmes», dit le jeune homme. «Cette ville est morte. Elle a perdu toute une génération de jeunes qui aurait dû la rendre fière», dit-il. Il ajoute: «Il devrait y avoir une grande enquête pour retrouver toutes les personnes responsables. Toutes, je dis bien toutes. Mes amis sont morts, certains de mes amis les plus proches sont morts... c'est très très triste.»

Derrière lui, les photos des victimes de l'incendie, parmi les pires dans une discothèque en Europe, rappellent la jeunesse de la plupart d'entre elles. Des avis de décès sont placardés à travers la ville au tronc des arbres dont certains commencent à refleurir. Les passants s'arrêtent, ici et là, lisent les noms des morts. Des funérailles sont aussi organisées à Skopje, la capitale, et cinq autres villes.

«La corruption est partout»

«Que dire? Nous ne sommes pas en état maintenant de pouvoir parler. Kocani est une ville morte. C'est une petite ville, nous sommes tous voisins, amis, membres de la même famille...», expose Mitko Petrusev, 65 ans.

«L'incendie n'a pas duré deux minutes, l'incendie dure depuis trente ans. Les institutions ne font pas leur travail, la corruption est partout», accuse ce retraité, avant de se rendre aux funérailles comme presque toute la ville. «Comment ne pas y aller? La moitié des garçons morts sont mes cousins, mes amis, mes camarades. Pour nous, c'est un jour difficile», dit-il.

Près de 60 morts et 200 blessés

En colère contre ceux qui «pillent la Macédoine depuis 30 ans», il poursuit: «Tous ceux qui arrivent au pouvoir, ils pillent, puis un autre vient, il pille et s'en va. Rien ne fonctionne comme ça devrait. Cette discothèque fonctionne depuis des années et tout le monde sait.»

L'incendie du «Pulse» s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanches. Il a aussi fait près de 200 blessés. Les victimes, essentiellement des jeunes, assistaient au concert du groupe hip-hop DNK, très populaire dans le pays. Environ 250 billets avaient été vendus, mais 500 personnes se trouvaient dans la boite de nuit, selon le ministère macédonien de l'Intérieur.

Le feu semble avoir été déclenché par des étincelles qui ont atteint le plafond, facilement inflammable, selon des éléments de l'enquête donnés par les autorités. Dès le lendemain de l'incendie, les autorités ont promis des actions rapides contre les boîtes de nuits pour vérifier leurs licences – le «Pulse» opérant selon les premiers éléments avec une licence falsifiée. Plus de vingt personnes font l'objet d'une enquête dont un ancien ministre.