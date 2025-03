AFP Agence France-Presse

Plus de 50 personnes sont mortes et plus d'une centaine ont été blessées dans l'incendie qui a ravagé une discothèque bondée de Macédoine du Nord dans la nuit de samedi à dimanche. L'incendie s'est déclenché dans la nuit dans la boite de nuit «Pulse» à Kocani - à une centaine de kilomètres de la capitale Skopje - où se produisait DNK, un groupe de hip-hop très populaire dans le pays.

«Selon nos premières informations, l'incendie a pris à la suite d'étincelles provenant d'engins pyrotechniques utilisés lors du concert», a déclaré le ministre de l'Intérieur Pance Toskovski depuis le poste de police de Kocani. «Très probablement les étincelles ont atteint le plafond constitué d'un matériau facilement inflammable, puis en un très court laps de temps, l'incendie s'est propagé dans toute la discothèque et une épaisse fumée s'est formée», a ajouté le ministre. «Selon les données que nous avons pour l'instant, 59 personnes ont perdu la vie et plus de cent ont été blessées et transportées dans les hôpitaux de Stip, Kocani et Skopje», a précisé le ministre. Parmi les victimes, «35 ont été identifiées. Parmi elles, 31 sont originaires [des villes] de Kocani et Stip. Le nombre de personnes hospitalisées à midi était de 155», a-t-il ajouté. D'après le ministre, des mandats d'arrêts ont été émis contre quatre personnes.

«Des corps brûlés gisaient partout»

Une vidéo publiée par la plateforme d'information macédonienne 360 montre le moment où les visiteurs du club ont remarqué l'incendie. Alors que le groupe chante encore, on voit les premières flammes se former au plafond – peu après, on entend les cris du public: «Ça brûle là-haut, ça brûle là-haut!»

Les témoignages oculaires décrivent des scènes choquantes. «Les images étaient horribles – il y avait des corps brûlés partout», a déclaré un témoin cité par les médias locaux. Les services d'urgence de plusieurs villes ont combattu les flammes aux premières heures du matin et ont secouru les survivants. Les blessés ont été répartis dans différents hôpitaux.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les proches recherchent désespérément leurs proches sur les réseaux sociaux. D'innombrables demandes de recherche avec photos et numéros de téléphone de personnes qui auraient pu se trouver dans le club au moment de l'incendie circulent actuellement.

«C'est un jour difficile pour la Macédoine»

Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et tournées avant l'incendie, on peut voir des jets de scène, sortes de feux d'artifice d'intérieur utilisés pendant les concerts. Le concert de DNK avait commencé à minuit, et l'incendie aurait débuté vers 03H00 (02H00GMT). Sur d'autres vidéos, on peut voir d'immenses flammes sortir d'un bâtiment, puis des véhicules de secours devant l'entrée de la discothèque noircie par le feu.

«C'est un jour difficile et très triste pour la Macédoine», a ecrit sur Facebook le Premier ministre Hristijan Mickoski. «La perte de tant de jeunes vies est irréparable, et la douleur des familles, des proches, et des amis est incommensurable.» «En ces moments de profonde tristesse, nos pensées vont vers ceux qui ont perdu leurs proches. Je souhaite aux blessés un prompt rétablissement, et aux familles des défunts, la force de supporter cette perte inimaginable. Le peuple et le gouvernement feront tout ce qui est en leur pouvoir pour au moins atténuer leur douleur et les aider dans ces moments les plus difficiles.»

Réactions internationales

Le Premier ministre bulgare Rossen Jeliazkov, a qualifié sur Facebook l'incendie «d'immense tragédie humaine», et proposé l'aide de son pays pour transporter et prendre en charge les blessés dans des établissements de Sofia et Varna.

«J'ai ordonné une pleine préparation pour leur accueil et les forces aériennes bulgares» sont mobilisées, a-t-il ajouté. Le Premier ministre albanais Edi Rama a lui aussi proposé son aide et déclaré que l'Albanie pouvait «fournir toute assistance qui pourrait être nécessaire».

«Nouvelles dévastatrices ce matin. J'adresse mes plus sincères sympathies et mes condoléances émues après la tragédie à Kocani. Mes pensées vont aux familles endeuillées. Je prie pour un rétablissement rapide des blessés», a réagi sur X l'ambassadeur de l'Union européenne en Macédoine du Nord, Michalis Rokas.