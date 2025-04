Plus de 50 pays ont proposé aux États-Unis de négocier sur les droits de douane, selon Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche. Un taux universel de 10% est entré en vigueur, avec des augmentations prévues pour l'UE et la Chine.

Plus de 50 pays ont proposé aux États-Unis de négocier sur les droits de douane, selon Kevin Hassett. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

«Plus de 50 pays» ont pris contact avec la Maison Blanche «pour démarrer des négociations» sur la question des droits de douane, a déclaré dimanche le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett.

Un taux universel de 10% de taxe douanière est entré en vigueur samedi. Il va être relevé, dès mercredi, pour plusieurs dizaines de partenaires commerciaux majeurs des Etats-Unis, notamment l'Union européenne (20%) et la Chine (34%), sur décision de Donald Trump.

Les pays qui ont proposé d'ouvrir des discussions «le font parce qu'ils comprennent qu'ils vont subir une bonne partie de ces droits de douane», a affirmé le directeur du conseil économique national, qui accompagne le président américain en matière de politique économique.

«Il pourrait y avoir des hausses de prix»

Kevin Hassett s'opposait ainsi à la thèse selon laquelle ces nouveaux droits de douane vont surtout pénaliser l'économie américaine. «Je ne pense pas qu'on va voir un effet majeur sur les consommateurs aux Etats-Unis», a insisté le conseiller, interrogé sur la chaîne ABC.

La plupart des économistes s'attendent à ce que ces nouvelles taxes sur les produits importés aux Etats-Unis provoquent une accélération de l'inflation et freinent la consommation. «Il pourrait y avoir des hausses de prix», a concédé Kevin Hassett, pour qui ces tarifs douaniers sont un moyen de «traiter les travailleurs (américains) de façon juste», et les protéger d'une concurrence déloyale.

Comme on lui demandait pourquoi la Russie ne figurait pas sur la liste des pays taxés, le conseiller économique a mis en avant les négociations en cours avec Moscou et Kiev sur la guerre en Ukraine. «Je pense que le président a pris la décision de ne pas mélanger les deux questions. Cela ne veut pas dire que la Russie, le plus longtemps possible, sera traitée de manière très différente de tous les autres pays», a-t-il déclaré.

La présidence avait expliqué mercredi que des pays comme la Biélorussie, Cuba, la Corée du Nord et la Russie) n'étaient pas mentionnés sur la liste des droits car ils font l'objet de sanctions américaines, ce qui bloque déjà tout commerce significatif.