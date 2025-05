La National Portrait Gallery expose à Washington les portraits de tous les présidents américains et de nombreuses personnalités (Photo d'archives). Photo: Mark Schiefelbein

Trump s'attaque au monde culturel. «A la demande et sur la recommandation de nombreuses personnes, je mets fin à l'emploi de Kim Sajet en tant que directrice de la National Portrait Gallery», un grand musée de Washington, a écrit le président des Etats-Unis dans un message sur son réseau social Truth Social.

«Il s'agit d'une personne très partisane et d'une fervente partisane de la DEI [diversité, équité et inclusion, ndlr], ce qui n'est pas du tout approprié à son poste. Son remplaçant sera nommé sous peu», a poursuivi le milliardaire républicain.

Kim Sajet, née au Nigeria, élevée en Australie, possède la nationalité néerlandaise. Spécialiste expérimentée et reconnue, elle dirigeait depuis 2013 la National Portrait Gallery, où sont exposés les portraits de tous les présidents américains et de nombreuses personnalités.

Accusée «d'endoctrinement idéologique»

Son licenciement constituerait la première décision concrète de Donald Trump depuis qu'il a signé le 27 mars un décret intitulé «restaurer la vérité et la raison dans l'histoire américaine». Il accuse dans ce texte l'institut Smithsonian de faire partie d'un «mouvement révisionniste» et de mener un «endoctrinement idéologique» à base de «récits déformés» et «qui divisent».

L'institut Smithsonian, fondé il y a presque deux siècles, est une institution à Washington avec ses 21 musées largement consacrés à l'histoire américaine et égrenés autour du National Mall, l'immense esplanade verte coeur touristique de la capitale américaine, et son zoo. Ces attractions, gratuites, sont financées à 62% par des fonds fédéraux.

A la mi-février, Donald Trump avait déjà opéré une manoeuvre inédite en remaniant complètement le conseil d'administration du Kennedy Center, institution culturelle de renom à Washington, licenciant plusieurs membres historiques.