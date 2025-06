Plusieurs pays font évacuer leurs citoyens d'Israël

Les familles de diplomates russes ont quitté le territoire israélien, a annoncé mercredi l'ambassadeur de Russie à Tel-Aviv, Anatoli Viktorov, en pleine confrontation militaire entre Israël et l'Iran.

«Pratiquement toutes les épouses et tous les enfants des employés de l'ambassade» sont partis mardi via l'Egypte «pour regagner leur patrie», a déclaré Antaoli Viktorov, en direct lors de l'émission en ligne Soloviev.live.

Il n'a pas exclu non plus que l'ambassade de Russie puisse être transférée «vers un endroit plus sécurisé sans quitter Israël», après une sixième nuit de frappes entre Israéliens et Iraniens.

Anatoli Viktorov envisage de transférer l'ambassade russe dans un endroit plus sûr, toujours en Israël. Photo: IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Le Royaume-Uni évacue également son personnel diplomatique en poste à Israël, a annoncé ce mercredi le ministère des Affaires étrangères.

«Les familles du personnel de l'ambassade britannique à Tel Aviv et du consulat à Jérusalem ont été temporairement rappelées par mesure de précaution. L'ambassade et le consulat poursuivent le travail essentiel, y compris les services aux ressortissants britanniques», a indiqué le Foreign Office sur son site.

David Lammy, secrétaire d'État aux Affaires étrangères britannique, depuis 2024. Photo: IMAGO/Avalon.red

Les ressortissants polonais ont également été appelés à quitter le pays. La Pologne a évacué ce mercredi environ 160 personnes d'Israël, a annoncé le ministère polonais des Affaires étrangères, ajoutant qu'un autre avion devrait rapatrier des dizaines d'autres ressortissants jeudi.

«Le premier groupe de Polonais vient d'atterrir à Varsovie (...) Ils sont arrivés en Pologne via l'Egypte. Un autre vol demain», a posté sur X le ministre des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Henryka Moscicka-Dendys, a indiqué pour sa part que l'avion avait embarqué environ 160 personnes, la plupart de nationalité polonaise, «y compris de jeunes enfants». «Il y aura demain un autre vol et cet avion décollera d'Amman (...). Il y aura à bord 65 personnes, et cette fois ce ne seront que des citoyens polonais», a-t-elle ajouté.

Source: AFP