L'alpiniste grec a connu une chute fatale au moment de descendre le couloir du Goûter. Photo: IMAGO/Frank Bienewald

AFP Agence France-Presse

Un trentenaire de nationalité grecque est mort lundi après avoir chuté en haut du couloir du Goûter, dans le massif du Mont-Blanc, a indiqué le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix à l'AFP.

L'homme, âgé «d'une trentaine d'années», portait un «gros sac à dos» et a sûrement commis une «erreur technique», a précisé le PGHM, confirmant une information de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Plusieurs hypothèses envisagées

La victime, qui descendait seule et non encordée, a été retrouvée en fin de matinée par les secouristes après avoir chuté de plusieurs centaines de mètres. Sa chute peut être due à «un cumul de plein de choses», comme la «fatigue», un «sac à dos lourd» ou un «manque de vigilance» selon cette même source.

Situé sous le refuge du Goûter (3835m d'altitude), le couloir du Goûter est une des zones les plus dangereuses de la voie classique d'accès au Mont-Blanc. Plus d'une centaine de personnes sont décédées sur cette portion sensible de l'itinéraire parfois surnommée le «couloir de la mort» et connue notamment pour ses chutes de pierres quotidiennes en été.