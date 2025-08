Itamar Ben Gvir a effectué une visite controversée sur l'esplanade des Mosquées. Cette action, vue comme une provocation, a entraîné des critiques de la Jordanie, de l'Arabie saoudite et des Palestiniens.

1/2 Itamar Ben Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale, a prié sur l'esplanade des Mosquées, à Jérusalem-Est, dimanche. Photo: AFP

Le ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben Gvir s'est rendu dimanche au petit matin sur le site hautement sensible de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël, pour y prier, rapportent les médias israéliens.

Troisième lieu saint de l'islam, l'esplanade, bâtie sur les ruines du second temple juif détruit en l'an 70 par les Romains, est une poudrière où le moindre incident peut dégénérer au point d'embraser la région. Pour les juifs, c'est le mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme.

Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, l'un des plus radicaux de la coalition gouvernementale et habitué des provocations, a publié dans la matinée sur les réseaux sociaux une vidéo le montrant un peu plus tôt sur l'esplanade des Mosquées, une visite habituellement vue comme une provocation par le monde musulman et en claire violation du statu quo sur les lieux saints.

Une réponse aux «vidéos atroces» du Hamas

«De la même manière que nous avons prouvé qu'il est possible d'exercer notre souveraineté sur le mont du Temple, il est également possible de 'conquérir toute la bande de Gaza' et 'd'encourager une émigration volontaire'», a commenté le ministre dans cette vidéo. «C'est la réponse que nous devons donner aux vidéos atroces publiées par le Hamas», a lancé le ministre, en référence aux vidéos, publiées ces trois derniers jours, d'otages israéliens décharnés aux mains du Hamas dans la bande de Gaza.

En vertu d'un statu quo décrété après la conquête de Jérusalem-Est par Israël en 1967, les non-musulmans peuvent se rendre sur l'esplanade à des heures précises, sans y prier, mais cette règle est de plus en plus souvent bafouée par un nombre croissant de juifs nationalistes.

Dans la journée, d'autres images ont été relayées sur les réseaux sociaux, montrant M. Ben Gvir prononçant une prière traditionnelle juive, en compagnie de quelques-uns de ses partisans et sous les yeux de la police israélienne.

Une première pour un ministre du gouvernement

Selon le «Times of Israel», le ministre «a conduit un groupe de fidèles juifs en prière au sommet du Mont du Temple ce dimanche, alors qu'il marquait le jour de jeûne de Ticha Beav». Ce jour de jeûne et de deuil dans le calendrier hébraïque commémore la destruction des deux Temples de Jérusalem. Si ce n'est pas la première fois que M. Ben Gvir se rend sur l'esplanade, «c'est la première fois qu'un ministre du gouvernement prie ouvertement sur ce site sensible en violation du statu quo», souligne ce média, en référence à la diffusion sur les réseaux sociaux par ses partisans d'images le montrant très clairement en train de prier.

Le quotidien de gauche Haaretz a qualifié cet acte de «provocation», estimant que le ministre d'extrême droite «jetait de l'huile sur le feu». Le bureau du Premier ministre Netanyahu a réagi dans la foulée pour assurer que «la politique d'Israël de maintenir le statu quo sur le Mont du Temple n'a pas changé et restera inchangée».

Condamnation des pays arabes

La Jordanie, qui administre l'esplanade mais dont les points d'entrée sont contrôlés par Israël depuis la prise de Jérusalem-Est en 1967, a condamné «les pratiques de ce ministre extrémiste» qui «ne remettent pas en cause le fait que Jérusalem-Est est une ville occupée».

L'Arabie saoudite a également «condamné fermement les provocations répétées de membres du gouvernement d'occupation israélien à l'encontre de la sainte mosquée Al Aqsa», dénonçant des pratiques qui «alimentent le conflit dans la région» et «compromettent les efforts de paix».

L'Autorité palestinienne, via son porte-parole, a condamné une «dangereuse escalade», tandis que le Hamas a fustigé cette «incursion massive de colons, une escalade criminelle et une continuation de l'agression continue contre notre peuple, sa terre et ses sites sacrés».

Des images diffusées par la fondation jordanienne Waqf, qui administre au quotidien l'esplanade, montrent des dizaines de fidèles juifs pénétrant sur l'esplanade, chantant et frappant dans leurs mains.