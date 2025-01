La folle année 2024 de Elon Musk racontée en 11 tweets

Elon Musk ne craint décidément rien ni personne. L'homme le plus riche du monde a vécu une année turbulente et a pratiquement tout partagé sur son réseau social X. Voici les onze anecdotes les plus folles.

Non, ce n'est pas un extrait d'un film d'action: Elon Musk avec Donald Trump.

Michael Hotz et Robin Wegmüller

Elon Musk ne peut pas s'empêcher de tweeter. En voici un exemple frappant: en août dernier, l'homme le plus riche du monde a posté 650 messages en sept jours seulement sur sa plateforme, qu'il a achetée en novembre 2022, et qu'il a entre-temps rebaptisée X.

La plupart de ses tweets ne sont que de brèves réponses à des fans, des soutiens et des personnes partageant les mêmes idées que lui. Mais Musk commente également toute sa vie sur X. Et cette année encore, elle a été très spectaculaire. Blick retrace en 11 posts X les plus grands événements qui ont entouré l'homme le plus riche du monde.

1 Musk et sa consommation de drogues

Dès le début de l'année, le «Wall Street Journal» a lancé de fortes accusations contre Elon Musk: sa consommation de drogue aurait pris une telle ampleur que les dirigeants des entreprises Tesla et SpaceX de Musk se sont montrés de plus en plus inquiets. Le multimillionnaire consommerait régulièrement du LSD, de la cocaïne, de l'ecstasy, des champignons psychédéliques et surtout, de la kétamine.

Musk, qui s'est confessé sur la drogue plus tard dans l'année, a d'abord contesté avec véhémence les accusations. Il a tweeté sa réponse: même le portail américain des potins «TMX» a des normes journalistiques plus élevées que le «Wall Street Journal».

2 Tesla déménage au Texas à cause d'un conflit sur les salaires

Fin janvier, une juge de l'Etat du Delaware a renversé le paquet salarial de plusieurs milliards de dollars de Musk chez Tesla. Un accord datant de 2018 prévoyait que le PDG avait droit à un paquet d'actions d'une valeur de plusieurs milliards. Un partisan de Tesla a porté plainte contre cette décision. A ce jour, la bataille juridique n'est toujours pas terminée.

Musk a mal pris l'arrêt du juge en janvier. Il a réagi par plusieurs tweets et il a notamment demandé à sa communauté s'il devait déplacer le siège de Tesla au Texas, loin du Delaware. Le vote des utilisateurs a été clair: 90% ont dit oui.

3 Les «éco-terroristes les plus stupides»

La production de l'usine automobile allemande de Tesla à Grünheide, près de Berlin, s'est arrêtée début mars, déclenchée par une panne de courant. Une attaque revendiquée par un groupe d'extrême gauche était à l'origine de cette situation.

Le patron de Tesla a commenté la situation et n'a pas caché sa colère. «Soit ce sont les éco-terroristes les plus stupides du monde, soit ce sont les marionnettes de ceux qui n'ont pas de bons objectifs environnementaux», a-t-il écrit sur X.

4 Critique de la police cantonale argovienne après l'arrestation de Sellner

L'activiste et auteur d'extrême droite Martin Sellner voulait participer à la mi-mars à une manifestation de la Junge Tat en Suisse. La police cantonale argovienne a arrêté l'Autrichien et l'a expulsé du pays.

Le militant d'extrême droite Sellner a alors reçu le soutien d'une célébrité, Elon Musk. Ce dernier a remis en question la légalité de l'arrestation dans un post sur X.

5 Soutien total à Trump après l'attentat

Dès le printemps, les rumeurs se sont multipliées selon lesquelles les ennemis d'hier, Elon Musk et Donald Trump, seraient devenus des alliés. Un meeting de campagne du républicain le 14 juillet a alors failli tourner à la tragédie: Trump a survécu à une tentative d'assassinat après que Thomas Matthew Crooks a tiré plusieurs coups de feu sur celui qui était alors candidat à la présidence. Le tireur a atteint l'oreille droite de Trump.

Après l'attaque, Musk a exprimé son soutien total à son ancien adversaire. Par la suite, il a fait don de quelque 200 millions de dollars à la campagne électorale de Trump.

6 «Fils» tué par le «virus woke»

Musk n'est pas un défenseur de la communauté LGBTQ, bien que sa fille ait fait son coming out en tant que transgenre. Née Xavier, elle a demandé en 2022 à changer son nom en Vivian et à prendre le nom de famille de sa mère. Dans une interview sur son enfant trans fin juillet, le milliardaire a déclaré que le «virus woke» avait «tué» son fils. Il semble que le sujet l'ait encore préoccupé quelques mois plus tard. Il l'a alors repris sur X et a posté la même phrase.

7 Critique de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris

Quelques jours plus tard, voici le retour du virus woke, à Paris cette fois. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris, une scène a suscité un flot de critiques. Il s'agissait d'une scène inspirée de «La Cène» de Léonard de Vinci. Au centre se trouvait une femme portant une couronne dorée en forme d'auréole, entourée de dizaines de danseurs et de plusieurs drag-queens.

Bien entendu, cela n'a pas du tout plu au fervent chrétien Elon Musk. Selon lui, il s'agit d'une «parodie woke de la 'Cène'». Après la représentation, il exprime sa colère sur X: «C'était absolument irrespectueux envers les chrétiens».

8 Elon Musk veut donner un enfant à Taylor Swift

Taylor Swift s'est publiquement prononcée en faveur de Kamala Harris lors de la campagne électorale américaine. La pop star avait exprimé son soutien à Harris sur Instagram après un débat télévisé entre Trump et Harris. Elle avait signé son post «Childless Cat Lady».

«Cat lady sans enfant» est une allusion à une déclaration du candidat à la vice-présidence de Trump, J. D. Vance. Celui-ci avait déclaré dans une interview en 2021 que le pays était dirigé par des démocrates, des oligarques et «des dames-chats sans enfants qui sont malheureuses de leur propre vie et qui veulent donc rendre le reste du pays malheureux».

Elon Musk a répondu au choix électoral de Swift et à son auto-désignation ironique par un post sur X: «Ok Taylor... tu as gagné... je vais te donner un enfant et protéger tes chats avec ma vie». Mais seul Musk sait exactement ce qu'il entend par là.

9 Acclamation frénétique à la victoire électorale de Trump

Début novembre, Donald Trump est réélu président des États-Unis. Son proche confident a du mal à croire à son bonheur. Musk a célébré le triomphe de Trump.

Avec la victoire de Trump, le patron de Tesla est définitivement arrivé au centre du pouvoir. Lors de son discours de victoire, le président élu n'a laissé aucun doute sur le rôle important que Musk occupera dans son administration au cours des prochaines années: «Une star est née. Elon!», a lancé Trump à ses partisans en liesse.

Musk ne profite pas seulement politiquement de la situation, mais aussi financièrement. L'action Tesla augmente si fortement après la victoire électorale de Trump que ce dernier a consolidé son avance en tant qu'homme le plus riche du monde. Sa fortune s'élève actuellement à 440 milliards de dollars.

10 Elon Musk soutient l'AfD

La politique dans son pays natal ne semble toutefois pas être suffisamment passionnante pour le nabab de la tech. Ainsi, Musk s'immisce également dans la campagne électorale allemande. Deux mois avant les élections fédérales, le milliardaire américain a pris fait et cause pour le parti populiste de droite AfD. Il a ainsi écrit: «Seule l'AfD peut sauver l'Allemagne».

Ce n'est pas tout. Il y a quelques jours, le journal allemand «Welt am Sonntag» a publié une tribune d'Elon Musk dans laquelle il fait une puissante publicité électorale pour l'AfD. Des responsables du journal ont même démissionné à la suite de cette contribution.

11 «Wokepedia»

La veille de Noël, Musk n'hésite pas non plus à exprimer son mécontentement. Cette fois-ci, il s'en prend à l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Il a qualifié la plateforme de «Wokepedia» et lui a reproché de ne pas être politiquement neutre. Musk a en outre posté un graphique censé prouver que Wikipédia était biaisée à gauche sur les sujets politiques.

Parallèlement, l'homme le plus riche du monde a invité ses followers à boycotter les dons. La plateforme se finance, selon ses propres dires, exclusivement par des dons.