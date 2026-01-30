La polémique enfle entre Elon Musk et Charlie Hebdo après un dessin satirique sur l'ICE. Le milliardaire américain a réagi vivement sur son réseau social. Le journal satirique ne s'est pas privé pour lui répondre.

ATS Agence télégraphique suisse

Une passe d'armes a opposé vendredi Charlie Hebdo à Elon Musk sur le réseau social X. Le milliardaire américain y a violemment reproché au journal satirique français un dessin critiquant la police de l'immigration de son pays, l'ICE.

Posté mardi sur X, qui appartient à Elon Musk, ce dessin fait la Une de l'hebdomadaire cette semaine après la mort de deux citoyens américains sous les balles d'agents fédéraux. Le dessin montre un policier de l'ICE traîner un cadavre qu'il a criblé de balles vers un tas de corps sanguinolents. Les corps entassés et les traînées de sang évoquent le carré étoilé et les bandes rouges du drapeau américain.

«Attardés», a répondu Elon Musk jeudi. Dans ce message, il met un lien vers une page de son encyclopédie en ligne consacrée aux attentats de janvier 2015 à Paris, lors desquels des islamistes, les frères Kouachi, avaient décimé la rédaction de Charlie Hebdo.

En réponse vendredi, Charlie Hebdo a diffusé un montage d'une photo prise en marge de la tuerie de 2015, en remplaçant la voiture utilisée par les Kouachi par un modèle de Tesla, marque détenue par Musk. Une bulle fait dire aux deux tueurs «Merci Elon!».

Immigration en cause, ou pas

«On s'est dit qu'il fallait répondre», a expliqué à l'AFP Riss, directeur de Charlie Hebdo. «Sa logique à lui (...), c'est qu'il pense que les Kouachi (des Français d'origine algérienne, ndlr) étaient des immigrés, donc il ne comprend pas pourquoi on est contre la politique anti-migratoire puisque d'après lui, on a nous-mêmes été victimes des immigrés», a-t-il poursuivi, en contestant ce point de vue.

Les attentats du 7 janvier 2015 n'ont «rien à voir» avec la question migratoire, «c'est un problème de terrorisme international», a fait valoir Riss. Selon lui, la réponse d'Elon Musk «est une réponse typiquement d'extrême droite puisque c'est d'associer le terrorisme aux migrants et les migrants au terrorisme».

«C'est un homme d'extrême droite», a insisté Riss, selon qui le photomontage de Charlie Hebdo avait pour but de «renvoyer dos à dos» le milliardaire et les Kouachi: «Que ce soit Musk ou les frères Kouachi, c'est deux sortes d'ennemis différents, deux extrémistes qui ont Charlie Hebdo pour cible, de manière différente.»