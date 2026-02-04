DE
FR

Tensions mortelles
Retrait «immédiat» de 700 policiers de l'immigration de Minneapolis

A Minneapolis, 700 policiers fédéraux se retirent immédiatement, a annoncé mercredi Tom Homan, émissaire de Donald Trump. Cette décision intervient après des tensions et deux morts en janvier.
Publié: 15:38 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
L'émissaire de Donald Trump Tom Homan a annoncé le retrait des troupes de l'ICE.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis, Tom Homan, a annoncé mercredi le retrait de 700 policiers de l'immigration tout en assurant qu'il resterait sur place tant que «tout ne serait pas terminé» dans cette ville du nord des Etats-Unis, secouée par la mort de deux manifestants. «Nous n'avons jamais eu ce genre de coopération à ce niveau» avec les autorités locales, s'est également félicité Tom Homan lors d'une conférence de presse.

A lire aussi
Des milliers d'enfants ont été emprisonnés par l'ICE, parfois illégalement
Liam était loin d'être le seul
Des milliers d'enfants ont été emprisonnés par l'ICE, parfois illégalement
A Minneapolis, une juge refuse de bloquer les opérations de l'ICE
Dans un climat de tensions
A Minneapolis, une juge refuse de bloquer les opérations de l'ICE

Il n'a pas précisé s'il s'agissait d'un retrait de la seule ville de Minneapolis ou de l'Etat du Minnesota plus généralement. Depuis des semaines, des milliers de policiers fédéraux, dont des agents armés et souvent masqués, multiplient les descentes dans la région de Minneapolis pour arrêter les personnes sans-papiers, objectif prioritaire du président américain.

«Nous avons fait des progrès significatifs», a ajouté Tom Homan, affirmant que les agents fédéraux avaient arrêté 139 personnes condamnées pour agression, 87 délinquants sexuels ainsi que 28 membres de gangs. Leurs méthodes jugées brutales, ainsi que la mort de Renee Good et Alex Pretti, deux manifestants qui s'opposaient à leur présence, tués par balles par des agents fédéraux à Minneapolis, ont provoqué une vive émotion dans le pays.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus