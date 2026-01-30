Des milliers de personnes se rassemblent à Minneapolis

Possible violation des droits fondamentaux de Pretti

Le gouvernement américain enquête sur une éventuelle violation des droits fondamentaux d'Alex Pretti, le manifestant tué à Minneapolis par des agents fédéraux, a affirmé vendredi le numéro 2 du ministère de la Justice, Todd Blanche.

Le ministère de la Sécurité intérieure, autorité de tutelle des agents fédéraux impliqués, conduit déjà son enquête sur les conditions dans lesquelles ils ont fait usage de leurs armes, a rappelé Todd Blanche lors d'une conférence de presse.

Le FBI, la police fédérale, conduit désormais sa propre enquête, en coordination avec la division du ministère de la Justice spécialisée dans la protection des droits fondamentaux des citoyens qui «se joindra à cette mission», a-t-il précisé.

«C'est ce que je qualifierais d'enquête standard menée par le FBI quand il y a des événements comme ceux de samedi dernier», a poursuivi M. Blanche, en référence à la mort d'Alex Pretti sous les balles d'agents de la police aux frontières. Ces déclarations marquent une inflexion dans la façon dont le gouvernement de Donald Trump traite la mort d'Alex Pretti.

Source: AFP