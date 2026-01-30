Des milliers de personnes se rassemblent à Minneapolis

Des milliers de manifestants vendredi à Minneapolis
Des milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées, vendredi à Minneapolis, pour protester contre les raids menés par la police américaine de l'immigration, à l'origine de la mort de deux manifestants ces dernières semaines.
Ces manifestants battaient le pavé vendredi après-midi dans les rues de cette ville du nord des Etats-Unis sous des pancartes hostiles au président américain Donald Trump et à la police fédérale de l'immigration (ICE), qui cristallise les tensions dans la cité démocrate.
Source: AFP
Possible violation des droits fondamentaux de Pretti
Le gouvernement américain enquête sur une éventuelle violation des droits fondamentaux d'Alex Pretti, le manifestant tué à Minneapolis par des agents fédéraux, a affirmé vendredi le numéro 2 du ministère de la Justice, Todd Blanche.
Le ministère de la Sécurité intérieure, autorité de tutelle des agents fédéraux impliqués, conduit déjà son enquête sur les conditions dans lesquelles ils ont fait usage de leurs armes, a rappelé Todd Blanche lors d'une conférence de presse.
Le FBI, la police fédérale, conduit désormais sa propre enquête, en coordination avec la division du ministère de la Justice spécialisée dans la protection des droits fondamentaux des citoyens qui «se joindra à cette mission», a-t-il précisé.
«C'est ce que je qualifierais d'enquête standard menée par le FBI quand il y a des événements comme ceux de samedi dernier», a poursuivi M. Blanche, en référence à la mort d'Alex Pretti sous les balles d'agents de la police aux frontières. Ces déclarations marquent une inflexion dans la façon dont le gouvernement de Donald Trump traite la mort d'Alex Pretti.
Source: AFP
Trump qualifie Alex Pretti d'«agitateur» et «peut être insurgé»
Le président américain Donald Trump a qualifié ce vendredi l'infirmier Alex Pretti, tué par deux policiers samedi à Minneapolis, d'«agitateur et peut-être insurgé», sur son réseau Truth Social.
Le président fait référence à une vidéo montrant Alex Pretti, onze jours avant sa mort, se rebeller lors d'une interpellation par des policiers, également à Minneapolis, ville du nord des Etats-Unis secouée depuis le début du mois par des manifestations contre les raids de la police de l'immigration.
Source: AFP
Donald Trump porte plaine contre le fisc américain à propos de ses déclarations d'impôts
Donald Trump a porté plainte jeudi contre le fisc américain et demandé 10 milliards de dollars de dommages et intérêts pour n'avoir pas su bloquer la fuite de ses déclarations d'impôts lors de son premier mandat. Le président américain a toujours refusé de publier ses déclarations de revenus, à l'inverse d'une longue tradition de ses prédécesseurs.
La plainte qu'il a déposée jeudi avec ses deux fils et son entreprise, de manière privée et non en tant que président, affirme que sa propre administration fiscale n'a pas su protéger sa vie privée en laissant l'employé d'un sous-traitant du fisc rendre sa déclaration publique via des médias. Cet employé, Charles Littlejohn, avait été condamné en janvier 2024 à cinq ans de prison pour ces faits.
Mais les avocats de Donald Trump estiment aujourd'hui que le fisc américain (IRS) et le Trésor américain, les deux institutions visées dans la plainte, «avaient l'obligation de protéger» sa déclaration de revenu mais ont «échoué à prendre des mesures de protection obligatoires». Ce faisant, estiment les avocats, le fisc a provoqué «des préjudices financiers et sur sa réputation, une humiliation publique» et a «nui à la stature publique du président Trump».
Source: AFP
L'agresseur présumé de l'élue démocrate Ilhan Omar inculpé au niveau fédéral
L'homme arrêté pour avoir agressé à la seringue l'élue démocrate Ilhan Omar, cible régulière des attaques personnelles de Donald Trump, est poursuivi par la justice fédérale pour «agression» et «intimidation» d'un représentant de l'Etat américain, selon des documents judiciaires publiés jeudi.
Mardi soir, alors qu'Ilhan Omar, élue à la Chambre des représentants américaine, venait dans une réunion publique à Minneapolis (nord) de réclamer la démission de la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, un homme dans l'assistance s'est levé et l'a aspergée d'un liquide nauséabond non identifié avant d'être maîtrisé. Selon de premières analyses, le liquide en question était composé d'eau et de vinaigre de cidre, apprend-on dans ces documents judiciaires datés de mercredi.
Arrêté par la police locale et détenu depuis pour coups et blessures, le suspect, Anthony Kazmierczak, 55 ans, est désormais également inculpé au niveau fédéral notamment pour «agression» et «intimidation» d'un représentant d'un des trois pouvoirs de l'Etat américain dans l'exercice de ses fonctions.
Par le passé, il a partagé avec un proche des opinions très hostiles à Ilhan Omar, estimant que «quelqu'un devrait la tuer», selon un témoignage recueilli par un agent du FBI, la police fédérale américaine, cité dans ces documents judiciaires. Anthony Kazmierczak a un casier judiciaire, notamment pour conduite en état d'ivresse, et a publié sur ses réseaux sociaux des messages favorables à Donald Trump, soulignent les médias américains.
Source: AFP
La présence de l'ICE à Minneapolis est une «invasion contre notre démocratie», dénonce le maire
Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a dénoncé jeudi la présence de la police de l'immigration dans sa ville du nord des Etats-Unis comme une «invasion contre notre démocratie», après la mort de deux Américains tués par des agents fédéraux au cours des dernières semaines.
«C'est une invasion contre notre démocratie, contre notre république, et contre chacun d'entre nous», a déclaré l'élu démocrate lors d'une conférence de maires américains à Washington.
Source: AFP
L'ONU appelle les autorités américaines à la «retenue»
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé jeudi les autorités américaines à la «retenue après la mort de deux citoyens américains à Minneapolis sous les balles de la police fédérale en charge de l'immigration.
«Nous estimons que le droit de manifester est un droit fondamental» et «il est essentiel que la police et les autres forces fassent preuve de la retenue nécessaire afin d'éviter que des manifestants ne paient de leur vie leur engagement», a déclaré le chef de l'ONU lors d'une conférence de presse à New York.
«Quoi qu'il en soit, nous espérons que dans le cadre d'une société démocratique, les enquêtes qui ont été annoncées pourront aboutir à des conclusions», a-t-il conclu.
Source: AFP
L'émissaire de Trump promet pour «bientôt» une réduction du déploiement sécuritaire à Minneapolis
L'administration Trump va «bientôt» réduire son déploiement anti-immigration à Minneapolis, où 3000 agents fédéraux opèrent depuis quelques semaines, mais l'opération qui a mis la ville sous tension va se poursuivre, a annoncé jeudi Tom Homan, l'émissaire envoyé sur place par Donald Trump.
«Nous allons nous assurer de mener des opérations de contrôle ciblées et je le répète: nous ne renonçons en aucun cas à notre mission. Nous la menons simplement de manière plus intelligente», a insisté Tom Homan, dépêché après la mort d'un deuxième Américain sous les balles d'agents fédéraux dans cette métropole du Midwest en moins de trois semaines.
Source: AFP
L'émissaire de Trump admet la nécessité d'«améliorations» dans les opérations anti-immigration
L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis a déclaré jeudi que le président américain admettait que «certaines améliorations» étaient nécessaires dans les opérations anti-immigration menées par les agences fédérales. Le chef de l'Etat veut que la situation à Minneapolis soit «réglée», a-t-il ajouté, assurant que les agents qui ne respectent pas les règles «seront sanctionnés».
Source: AFP
Un juge fédéral interdit la détention de réfugiés en situation légale
Un juge fédéral américain a interdit mercredi à l'administration Trump de placer en détention des réfugiés encore dépourvus du statut de résident permanent, mais qui résident légalement dans l'Etat du Minnesota.
Dans son ordonnance publiée mercredi et consultée par l'AFP, le juge fédéral John Tunheim a considéré que l'administration pouvait poursuivre «l'application légale des lois sur l'immigration» et l'examen du statut des réfugiés. Mais elle doit le faire «sans arrêter ni détenir» ces personnes légalement admises sur le sol américain. Le juge a donc demandé la libération des réfugiés actuellement dans cette situation.
Refuge des libertés individuelles
«Les réfugiés ont le droit d'être aux Etats-Unis, le droit de travailler, le droit de vivre paisiblement et surtout le droit de ne pas être soumis à la peur d'être arrêtés et détenus sans mandat ni motif chez eux, en se rendant à des services religieux ou lorsqu'ils vont faire des courses», a fait valoir le juge.
«L'Amérique sert de refuge pour les libertés individuelles dans un monde trop souvent rempli de tyrannie et de cruauté. Nous abandonnons cet idéal lorsque nous soumettons nos voisins à la peur et au chaos». L'ordonnance exige que tout réfugié détenu dans le cadre du réexamen de son statut soit «immédiatement remis en liberté».
Elle rappelle que ces réfugiés «ont subi des contrôles d'antécédents et des vérifications rigoureuses» par plusieurs agences fédérales avant d'avoir l'autorisation de venir aux Etats-Unis. «Le sabotage judiciaire de la démocratie est sans fin», a réagi sur son compte X Stephen Miller, très influent et très radical conseiller de Donald Trump.
Source: AFP