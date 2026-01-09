Face aux critiques, l'intelligence artificielle Grok limite la création d'images aux abonnés payants. Bruxelles et Londres dénoncent une mesure insuffisante après un scandale lié à des images sexuelles.

Grok désactive son outil permettant de sexualiser des personnes pour les non-abonnés

L'IA de la plateforme X, Grok, a désactivé vendredi pour les utilisateurs non payants sa fonctionnalité de création d'images, sous le feu des critiques après avoir permis de générer de fausses images de femmes et de mineurs à caractère sexuel. Ces images, réalisées en retouchant des photos ou vidéos de personnes réelles pour les dénuder, ont suscité des protestations à travers le monde.

«Une insulte aux victimes»

Sollicité vendredi par des utilisateurs sur X, Grok a répondu: «La génération et l'édition d'images sont actuellement réservées aux abonnés payants. Vous pouvez vous abonner pour débloquer ces fonctionnalités.»

Cette désactivation limitée a suscité l'indignation du Royaume-Uni, l'un des critiques les plus virulents d'Elon Musk. Une mesure qui «transforme simplement une fonctionnalité qui permet la création d'images illégales en un service premium», et constitue «une insulte aux victimes de misogynie et de violences sexuelles», a dénoncé un porte-parole du Premier ministre britannique Keir Starmer.

Des modifications insuffisantes

A Bruxelles, la Commission européenne a «pris note des dernières modifications» mais les a jugées insuffisantes. «Abonnement payant ou non, cela ne change pas notre problème de fond: nous ne voulons pas voir de telles images, c'est aussi simple que cela», a déclaré Thomas Régnier, porte-parole de l'exécutif européen pour les affaires numériques.

«Ce que nous demandons aux plateformes, c'est de veiller à ce que leur conception, que leurs systèmes n'autorisent pas la génération d'un tel contenu illégal», a-t-il ajouté. Bruxelles avait annoncé jeudi avoir imposé à X une mesure conservatoire à la suite du scandale des images sexuelles de mineurs générées par Grok.



