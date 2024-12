Le nombre de corps retrouvés dans le van est encore incertain. Il est estimé entre cinq et sept.

AFP Agence France-Presse

Au moins cinq corps humains coupés en morceaux ont été découverts jeudi à bord d'une camionnette dans le Guanajuato, Etat du centre du Mexique où fait rage une guerre sanglante entre cartels, selon les autorités.

D'après le gouvernement local, les cadavres étaient enveloppés dans des sacs en plastique et entassés les uns sur les autres à l'arrière d'une camionnette abandonnée, découverte jeudi matin par des policiers à Cupareo, dans la municipalité de Salvatierra.

Revendiqué par un cartel de narcotrafiquants

Le nombre de corps est estimé entre cinq et sept, ont indiqué à l'AFP des sources proches de l'enquête. Selon des images publiées par les médias locaux, un message écrit sur une bâche près des cadavres a revendiqué le massacre au nom du cartel de narcotrafiquants Jalisco Nueva Generacion (CJNG).

Ce cartel, un des plus puissants du Mexique, mène une sanglante guerre territoriale dans le Guanajuato contre la mafia locale Santa Rosa de Lima. Le Guanajuato, un centre industriel prospère où se trouvent plusieurs destinations touristiques prisées, est l'Etat du Mexique qui a connu le plus d'homicides en 2023 (3.746, soit plus de 12% du total national), selon des statistiques officielles.