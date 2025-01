Il n'y est jamais allé mais a décidé de léguer une grande partie de sa fortune à un petit village de France. Roger Thiberville et la commune partagent pourtant un étrange point commun.

Sandra Meier

Cet appel a dû être très inhabituel pour Guy Paris, maire de Thiberville en Normandie. Il a appris qu'un homme qu'il ne connaissait pas, nommé Roger Thiberville, avait légué la majeure partie de sa fortune à son village, soit 10 millions d'euros (9,3 millions de francs) –environ cinq fois le budget annuel de la commune! Seulement voilà: le défunt n'avait jamais mis les pieds dans ce village de 1700 habitants. Le seul point commun entre ce mystérieux inconnu et la commune était le nom de Thiberville.

«Ce fût une très grande surprise et une très grande joie», a déclaré le maire à la radio France Bleu. D'après lui, la somme dépasse «largement» son imagination. Il a déjà quelques idées pour utiliser ce pactole: «Cette somme pourrait nous aider à construire un terrain de football en gazon synthétique, une nouvelle caserne de pompiers ou à rénover le jardin public». Le maire veut gérer cette manne financière inattendue de manière «responsable» et parcimonieuse.

Roger Thiberville menait une vie modeste à Paris

On sait peu de choses sur le mécène Roger Thiberville. Il était issu d'une famille de viticulteurs et travaillait comme météorologue. Jusqu'à sa mort, il a vécu à Paris, où il possédait quatre biens immobiliers. Il aurait mené une vie modeste et n'aurait pas de famille. Le seul souhait de Roger Thiberville était que ses cendres soient déposées dans un mémorial au cimetière de la commune. «Monsieur Thiberville n'a pas demandé de contrepartie pour son legs, mais nous lui devons au moins cela», a déclaré le maire.