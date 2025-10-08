En Allemagne, une maire SPD a été poignardée mardi. La police soupçonne la famille. Ses enfants ont été emmenés par la police.

La maire poignardée en Allemagne garde le silence sur son agresseur

La maire poignardée en Allemagne garde le silence sur son agresseur

1/6 Iris Stalzer, membre du SPD et maire d'une petite ville allemande a été poignardée chez elle.

Janine Enderli , Alexander Terwey et Guido Felder

Une attaque d’une rare violence a eu lieu mardi à Herdecke, en Allemagne. Iris Stalzer, 57 ans, récemment élue maire de cette ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a été poignardée à treize reprises au ventre et au dos. Membre du SPD, elle devait officiellement entrer en fonction le 1er novembre. Ses jours ont d’abord été en danger.

Selon la chaîne allemande MDR, Iris Stalzer a repris conscience en fin de journée et a pu livrer de brèves indications sur le déroulement de l’agression. Elle aurait affirmé connaître son assaillant, sans toutefois vouloir le nommer, rapporte le «Westfalenpost».

La fille adoptive soupçonnée

D’après les informations de «Focus», la fille adoptive de la politicienne, âgée de 17 ans, est soupçonnée d’avoir attaqué sa mère avec un couteau. La recherche d’autres suspects a été suspendue. La victime, toujours hospitalisée, se trouvait encore dans un état critique mardi soir, selon la WDR.

Le parquet et la police de Hagen ont indiqué qu’aucun élément ne permettait de retenir une motivation politique. Les enquêteurs privilégient la piste d’un drame familial. De nombreux indices ont été saisis. Le fils adoptif âgé de 15 ans et la fille adoptive de la victime ont été entendus par la police. Le garçon a été brièvement menotté.

«Nous avons les premières indications que l'attaque s’est produite dans la maison», a déclaré Tino Schäfer, porte-parole de la police, à la WDR. Selon la même source, l’enquête du parquet se concentre désormais sur le fils adoptif, qui aurait souffert de troubles psychiques dans le passé. Un juge doit prochainement décider de son sort.

Pas la première intervention de la police

Les secours ont été appelés vers 12h40 par les deux enfants adoptifs, qui affirmaient avoir retrouvé leur mère blessée dans la maison. Le fils aurait d’abord raconté à la police que sa mère avait été attaquée dans la rue par plusieurs hommes, une version jugée peu crédible par les enquêteurs.

Selon Bild, les sauveteurs ont découvert Iris Stalzer en sang, assise dans un fauteuil. Une voisine a déclaré: «Une demi-heure avant l’arrivée de l’hélicoptère, j’ai entendu le garçon et sa mère se disputer violemment.»

Toujours selon «Focus», la fille adoptive aurait déjà agressé sa mère quelques semaines plus tôt, un incident de violence domestique ayant été enregistré. Là aussi, un couteau aurait été impliqué.

Une maire récemment élue

Sur son site officiel, Iris Stalzer se décrit comme une femme profondément attachée à Herdecke, ville de 23'000 habitants où elle a passé toute sa vie. Juriste de formation, elle exerce la profession d’avocate.

Elle a été élue maire le 28 septembre dernier avec 52,2 % des voix, devançant de peu le candidat CDU Fabian Haas au second tour. «A partir du 3 novembre, je serai à la mairie», confiait-elle lundi au Westfalenpost. Les premiers entretiens étaient déjà planifiés.