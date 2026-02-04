Ukrainiens, Russes et Américains se retrouvent à Abou Dhabi pour négocier la paix

Les négociateurs ukrainiens, russes et américains se retrouvent mercredi à Abou Dhabi pour faire avancer de difficiles pourparlers visant à mettre fin à quatre ans de guerre en Ukraine, après de nouvelles frappes massives russes sur des sites énergétiques du pays.

Mercredi, deux personnes ont péri dans une frappe de drone russe sur la région ukrainienne de Dnipropetrovsk (centre-est), ont annoncé les autorités locales quelques heures avant le début des discussions. Dans la nuit, des missiles et des drones avaient déjà touché les villes de Kharkiv (nord-est) et d'Odessa (sud).

L'attaque russe de mardi a été massive, impliquant des centaines de drones et missiles. Kiev et plusieurs grandes villes d'Ukraine ont connu de nouvelles coupures de chauffage et de courant alors que la température descend la nuit jusqu'à -20°C.

«Chaque frappe russe de ce type confirme que l'attitude de Moscou n'a pas changé: ils continuent de miser sur la guerre et la destruction de l'Ukraine», a fustigé mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a assuré que «le travail de l'équipe de négociation (ukrainienne) sera adapté en conséquence», sans autres détails.

L'agence officielle russe Tass a indiqué mercredi que la délégation russe était arrivée à Abou Dhabi. On ignorait si les délégations américaine et ukrainienne étaient déjà sur place.

Source: AFP