Ukrainiens, Russes et Américains se retrouvent à Abou Dhabi pour négocier la paix
Les négociateurs ukrainiens, russes et américains se retrouvent mercredi à Abou Dhabi pour faire avancer de difficiles pourparlers visant à mettre fin à quatre ans de guerre en Ukraine, après de nouvelles frappes massives russes sur des sites énergétiques du pays.
Mercredi, deux personnes ont péri dans une frappe de drone russe sur la région ukrainienne de Dnipropetrovsk (centre-est), ont annoncé les autorités locales quelques heures avant le début des discussions. Dans la nuit, des missiles et des drones avaient déjà touché les villes de Kharkiv (nord-est) et d'Odessa (sud).
L'attaque russe de mardi a été massive, impliquant des centaines de drones et missiles. Kiev et plusieurs grandes villes d'Ukraine ont connu de nouvelles coupures de chauffage et de courant alors que la température descend la nuit jusqu'à -20°C.
«Chaque frappe russe de ce type confirme que l'attitude de Moscou n'a pas changé: ils continuent de miser sur la guerre et la destruction de l'Ukraine», a fustigé mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a assuré que «le travail de l'équipe de négociation (ukrainienne) sera adapté en conséquence», sans autres détails.
L'agence officielle russe Tass a indiqué mercredi que la délégation russe était arrivée à Abou Dhabi. On ignorait si les délégations américaine et ukrainienne étaient déjà sur place.
Source: AFP
Deux morts dans une frappe russe sur la région de Dnipropetrovsk
Deux personnes ont péri dans un frappe de drone russe sur la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, ont annoncé mercredi les autorités locales, alors que doivent s'ouvrir dans la journée des négociations tripartites à Abou Dhabi.
«Une femme de 68 ans et un homme de 38 ans ont été tués», a indiqué sur Telegram le chef de l'administration régionale, Mykola Lukashuk.
Source: AFP
Deux jeunes tués dans une frappe russe sur Zaporijjia
Une frappe de drone russe sur Zaporijjia, ville du sud de l'Ukraine, a coûté la vie à deux jeunes et fait au moins onze blessés, ont annoncé mardi les autorités.
«Deux personnes ont été tuées: un homme de 18 ans et une jeune fille», a déclaré le gouverneur régional, Ivan Fedorov, sur les réseaux sociaux. Des images diffusées par les services de secours ukrainiens montrent deux corps gisant au sol et des voitures calcinées sur le lieu de la frappe.
«Onze personnes parmi lesquelles trois enfants ont demandé une assistance médicale», a ajouté M. Fedorov. «C'est un massacre», a dénoncé la Première ministre, Loulia Svyrydenko.
Source: AFP
Trump dit qu'il veut que Poutine «mette fin» à la guerre en Ukraine
Donald Trump a déclaré mardi qu'il voulait que Vladimir Poutine «mette fin à la guerre» en Ukraine, déclenchée par l'invasion à grande échelle de ce pays par la Russie il y a près de quatre ans.
Le président américain s'exprimait devant des journalistes après que la Russie a repris dans la nuit des frappes massives contre Kiev, à la veille de négociations mercredi à Abou Dhabi avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner et des représentants des deux pays en guerre.
Ces frappes russes sur la capitale ukrainienne sont intervenues après une pause de quelques jours obtenue par Donald Trump. «Il a respecté sa promesse sur ce plan», a déclaré Donald Trump au sujet de son homologue russe.
Source: AFP
Une alerte aérienne retentit à Kiev, en pleine visite du chef de l'OTAN
Une alerte aérienne signalant la menace potentielle d'une frappe de missile balistique a retenti à Kiev mardi, pendant la visite du secrétaire général de l'OTAN Mark Rutté, ont constaté des journalistes de l'AFP.
«Menace d'utilisation (de missile) balistique. Restez dans les abris jusqu'à la fin de l'alerte», a annoncé la municipalité alors que les sirènes ont retenti dans les rues de la capitale. Chaque alerte aérienne ne débouche pas nécessairement sur une frappe.
Source: AFP
Les dernières frappes russes ne témoignent pas d'un engagement «sérieux» pour la paix
Les frappes russes massives de la nuit dernière en Ukraine ne témoignent pas d'un engagement «sérieux» de la part du Kremlin en faveur de la paix, a affirmé mardi à Kiev le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.
«Des discussions directes sont désormais en cours, et c'est un progrès important. Mais les attaques russes, comme celles de la nuit dernière, ne témoignent pas d'un réel sérieux envers la paix», a-t-il déploré dans un discours devant le Parlement ukrainien à Kiev.
Source: AFP
Ursula von der Leyen se rendra en Ukraine pour marquer les quatre ans de la guerre
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rendra en Ukraine pour marquer les quatre ans de la guerre, a annoncé mardi sa porte-parole.
«Ce sera une nouvelle preuve de la solidarité de l'Union européenne» avec Kiev depuis le début de l'invasion russe en février 2022, a affirmé Paula Pinho, sans donner davantage de détails sur ce déplacement.
Source: AFP
Les frappes russes nocturnes visant l'énergie ont été «les plus puissantes» de 2026
Les frappes russes menées dans la nuit par la Russie contre le secteur énergique ukrainien ont été «les plus puissantes» de 2026, a indiqué mardi l'opérateur ukrainien DTEK, dont les centrales électriques ont été «gravement endommagées».
«Dans la nuit, la Russie a lancé son attaque la plus puissante contre le secteur énergétique depuis le début de l'année», a indiqué cette société privée sur Telegram, faisant état de centrales électriques et thermiques touchées à Kiev, Kharkiv (nord-est), Odessa (sud) et Dnipro (centre-est).
Source: AFP
Le chef de l'OTAN en visite à Kiev juste après une attaque massive russe
Le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte est arrivé à Kiev mardi, quelques heures après une nouvelle attaque massive russe qui a privé de chauffage une partie de la capitale par des températures glaciales record.
Mark Rutte et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont déposé des bougies sur la place centrale de Kiev, devant un monument improvisé aux soldats ukrainiens tués depuis le début de l'invasion russe, selon une vidéo publié par Zelensky sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Une frappe russe endommage un monument emblématique de la Seconde Guerre mondiale à Kiev
Une frappe aérienne russe a endommagé un célèbre monument soviétique marquant la victoire sur les nazis à Kiev, a déclaré mardi la ministre ukrainienne de la Culture dénonçant une attaque à la fois «symbolique et cynique».
«Les Russes ont endommagé le hall de la gloire du Musée national d'Histoire de l'Ukraine dans la Seconde Guerre mondiale, au pied du monument 'Mère Patrie'», une gigantesque statue de femme brandissant une épée et un bouclier, située sur un site historique à Kiev, a annoncé la ministre Tetiana Berejna.
Source: AFP