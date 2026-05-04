Trump menace à nouveau d'anéantir l'Iran

Le président Donald Trump a refusé de dire lundi si le fragile cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran restait en vigueur après que les deux camps ont échangé des coups de feu dans le détroit d'Ormuz.

Lundi matin, lors d'une interview accordée à Fox News, Trump a menacé les forces iraniennes d'être «rayées de la surface de la Terre» si elles tentaient de cibler des navires américains dans le détroit ou le golfe Persique.

Plus tard dans l'interview, il a insisté sur le fait que la guerre avec l'Iran, «militairement… est essentiellement terminée».

Source: CNN