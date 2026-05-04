Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Trump menace à nouveau d'anéantir l'Iran
Le président Donald Trump a refusé de dire lundi si le fragile cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran restait en vigueur après que les deux camps ont échangé des coups de feu dans le détroit d'Ormuz.
Lundi matin, lors d'une interview accordée à Fox News, Trump a menacé les forces iraniennes d'être «rayées de la surface de la Terre» si elles tentaient de cibler des navires américains dans le détroit ou le golfe Persique.
Plus tard dans l'interview, il a insisté sur le fait que la guerre avec l'Iran, «militairement… est essentiellement terminée».
Source: CNN
Téhéran rejette la voie militaire et appelle au dialogue
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé lundi sur les réseaux sociaux que les «événements d’Ormuz» — faisant référence à une reprise des tensions dans le détroit — prouvent que la solution militaire ne peut régler la crise politique.
Il a indiqué que des discussions sous médiation pakistanaise progressent, tout en appelant les Etats-Unis et les Emirats arabes unis à se méfier de certains acteurs «mal intentionnés» susceptibles de les entraîner dans un nouveau «bourbier» de guerre ouverte.
Source: «New York Times»
Macron dénonce les frappes iraniennes «inacceptables» contre les Emirats
Le président français Emmanuel Macron a qualifié d'«inacceptables» les frappes iraniennes contre les Emirats arabes unis, qui ont fait état lundi des premières attaques de Téhéran en plus d'un mois dans la guerre au Moyen-Orient, avec des drones et des missiles de croisière.
«Les frappes iraniennes aujourd'hui (lundi) contre des infrastructures civiles émiriennes sont injustifiées et inacceptables», a dénoncé Macron tôt mardi sur X, assurant les Emirats du soutien de la France et appelant de nouveau à la réouverture du détroit d'Ormuz et à des garanties de sécurité pour les pays de la région.
Source: AFP
Starmer appelle à la fin de l'escalade au Moyen-Orient, après les attaques iraniennes contre les Emirats
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a condamné lundi soir les attaques iraniennes contre les Emirats arabes unis, les premières rapportées depuis l'entrée en vigueur de la trêve début avril, et appelé à une solution diplomatique au Moyen-Orient. «Le Royaume-Uni condamne les frappes de drones et de missiles qui ont ciblé les Emirats arabes unis», a réagi Keir Starmer dans un communiqué.
«Cette escalade doit cesser. L'Iran doit s'engager véritablement dans des négociations afin de garantir que le cessez-le-feu au Moyen-Orient perdure et qu'une solution diplomatique de long terme soit obtenue», a ajouté le chef du gouvernement britannique.
Les Emirats arabes unis ont annoncé avoir été ciblés par des attaques iraniennes lundi, au premier jour d'une opération américaine destinée à rétablir une circulation des navires dans le détroit d'Ormuz.
Source: AFP
Ryad appelle à la désescalade après la reprise des tirs dans le détroit d'Ormuz
L'Arabie saoudite a mis en garde mardi contre une nouvelle «escalade militaire» dans le Golfe et appelé à la poursuite des efforts de médiation après une reprise des accrochages entre forces américaines et iraniennes qui menacent le cessez-le-feu.
«Le ministère des Affaires étrangères exprime la préoccupation du Royaume d'Arabie saoudite face à l'escalade militaire actuelle dans la région et appelle à la nécessité de désamorcer la situation, de s'abstenir de toute escalade supplémentaire et de faire preuve de retenue», a-t-il écrit dans un message sur X.
Ryad souligne soutenir «la médiation et les efforts diplomatiques du Pakistan en vue de parvenir à une solution politique qui épargne à la région une dérive vers davantage de tensions et d'instabilité».
La trêve américano-iranienne en vigueur depuis le 8 avril apparaît fragilisée suite aux accrochages entre Iraniens et Américains autour du détroit d'Ormuz lundi et la reprise de tirs de l'Iran vers un de ses voisins du Golfe, les Emirats arabes unis.
Source: AFP
Trump assure qu'il n'y a pas eu de «dégâts» dans le détroit d'Ormuz, à part un vaisseau sud-coréen touché
Donald Trump a jugé lundi qu'il n'y avait pas eu de «dégâts» dans le détroit d'Ormuz, à l'exception de tirs contre un vaisseau sud-coréen, dans un message sur son réseau Truth Social.
«A part le vaisseau sud-coréen, il n'y a pas eu, pour le moment, de dégâts dans le détroit», a écrit le président américain à propos de ce passage stratégique, où les Etats-Unis affirment avoir assuré le passage lundi de deux navires, tandis que l'Iran assure pour sa part que le détroit reste fermé.
Donald Trump juge dans son message que «peut-être il serait temps pour la Corée du sud de venir rejoindre la mission» visant à rétablir la circulation dans le détroit, et annonce que les Etats-Unis ont détruit sept embarcations iraniennes, là où la Marine américaine a parlé de six bateaux iraniens.
Source: AFP
Téhéran dément que les Etats-Unis aient détruit six bateaux iraniens
L'Iran a démenti lundi que les Etats-Unis aient détruit des embarcations iraniennes, a rapporté la télévision d'Etat.
«La déclaration des Etats-Unis affirmant avoir coulé plusieurs embarcations de guerre iraniennes est fausse», a déclaré un haut responsable militaire iranien, cité par la télévision d'Etat.
Les forces américaines ont détruit lundi six embarcations iraniennes et intercepté des missiles ainsi que des drones lancés par l'Iran contre des navires de la Marine américaine et des bâtiments commerciaux, selon un haut responsable militaire américain.
Source: AFP
L'armée américaine affirme avoir détruit six bateaux iraniens
Les forces américaines ont annoncé lundi avoir détruit six embarcations iraniennes et intercepté des missiles ainsi que des drones lancés par l'Iran contre des navires de la Marine américaine et des bâtiments commerciaux, a déclaré un haut responsable militaire américain.
Des hélicoptères d'attaque Apache et Seahawk ont visé «six bateaux iraniens qui représentaient une menace pour la navigation commerciale», a indiqué l'amiral Brad Cooper, à la tête du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Les forces américaines ont par ailleurs «neutralisé efficacement» l'ensemble des «missiles et drones tirés contre nos forces et contre la navigation commerciale», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les Emirats qualifient d'«escalade dangereuse» les attaques iraniennes
Les Émirats arabes unis ont qualifié d'«escalade dangereuse» les attaques de missiles et drones relancées lundi selon eux par l'Iran contre leur territoire, pour la première fois depuis le cessez-le-feu irano-américain dans la guerre régionale.
«Ces attaques représentent une escalade dangereuse et une transgression inacceptable», a déclaré le ministère émirati des Affaires étrangères, dans un communiqué, ajoutant que le pays «se réservait pleinement le droit légitime de répondre à ces attaques».
Soure: AFP
Deux blessés dans l'attaque d'un immeuble résidentiel à Oman
Deux personnes ont été blessées dans l'attaque d'un immeuble résidentiel dans la ville côtière de Bukha, à Oman, sur le détroit d'Ormuz, a rapporté un média d'Etat.
«Selon une source sécuritaire, un immeuble abritant les employés d'une entreprise dans le quartier de Tibat à Bukha a été visé», a annoncé l'agence de presse omanaise, sans préciser l'origine ou la forme de l'attaque.
«Deux expatriés ont été légèrement blessés, quatre véhicules ont été endommagés et les vitres d'une maison voisine ont été brisées», a-t-elle précisé.
Source: AFP
L'Iran dit qu'il «n'avait aucun projet de cibler les Emirats» après l'annonce émiratie d'attaques iraniennes
L'Iran «n'avait aucun projet de cibler les Emirats», a affirmé lundi la télévision d'Etat iranienne, citant un haut-gradé non identifié, après que le ministère émirati de la Défense a annoncé le tir vers le pays d'une salve iranienne de quatre missiles de croisière.
Les Émirats ont qualifié d'«escalade dangereuse» ces nouvelles attaques iraniennes, menées aussi par drones, les premières depuis le cessez-le-feu entre Téhéran et Washington, qui interviennent après le lancement annoncé par Donald Trump d'une opération américaine visant à permettre une reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz.
Source: AFP
Emirats: trois blessés dans la frappe contre le site pétrolier de Fujaïrah (autorités)
Une frappe ayant visé lundi le site pétrolier de Fujaïrah, aux Emirats arabes unis, a fait trois blessés, a indiqué le bureau des médias du gouvernement local.
«Trois ressortissants indiens ont été modérément blessés et ont été transférés à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires», a précisé cette source dans un message publié sur les réseaux sociaux. Elle avait auparavant annoncé qu'une attaque de drone avait provoqué un incendie sur cet important site pétrolier.
Source: AFP