Swiss annonce suspendre ses vols vers Dubaï jusqu'au 11 juillet

Swiss a annoncé ce mardi la suspension de ses vols vers Dubaï jusqu'au 11 juillet, justifiant sa décision par l'instabilité du contexte.

«Les passagers concernés peuvent reporter leur voyage sans frais, ou obtenir un remboursement intégral», indique la compagnie aérienne. Elle précise qu'elle continue de suivre la situation de près et de la réévaluer en permanence avec les autorités compétentes en Suisse et sur place, ainsi qu'en coordination avec le groupe Lufthansa.

Auparavant, la filiale de Lufthansa avait suspendu tous ses vols jusqu'au 31 mai inclus.

Source: AFP