Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Swiss annonce suspendre ses vols vers Dubaï jusqu'au 11 juillet
Swiss a annoncé ce mardi la suspension de ses vols vers Dubaï jusqu'au 11 juillet, justifiant sa décision par l'instabilité du contexte.
«Les passagers concernés peuvent reporter leur voyage sans frais, ou obtenir un remboursement intégral», indique la compagnie aérienne. Elle précise qu'elle continue de suivre la situation de près et de la réévaluer en permanence avec les autorités compétentes en Suisse et sur place, ainsi qu'en coordination avec le groupe Lufthansa.
Auparavant, la filiale de Lufthansa avait suspendu tous ses vols jusqu'au 31 mai inclus.
Source: AFP
Deux navires en provenance d'Iran traversent le détroit d'Ormuz malgré le blocus américain
Au moins deux navires en provenance de ports iraniens ont traversé le détroit d'Ormuz lundi, en dépit du blocus militaire américain, a indiqué mardi la société de données maritimes Kpler.
Le vraquier battant pavillon libérien Christianna a franchi le détroit après avoir déchargé du maïs dans le port iranien de Bandar Imam Khomeini, passant près de l'île iranienne de Larak vers 16H00 GMT lundi, après l'entrée en vigueur du blocus imposé par Washington à 14H00 GMT, selon cette source.
Un deuxième navire, le tanker Elpis, battant pavillon des Comores, se trouvait près de l'île de Larak vers 11H00 GMT et a franchi le détroit vers 16H00 GMT.
Source: AFP
Israël dit vouloir aboutir à la «paix et la normalisation» avec le Liban
Le chef de la diplomatie israélienne a déclaré mardi que son pays aspirait à «la normalisation» des relations avec le Liban, à quelques heures de pourparlers de paix entre responsables israéliens et libanais prévues à Washington.
«Nous voulons parvenir à la paix et à la normalisation avec l'Etat libanais (...) Il n'y a pas de différends majeurs entre Israël et le Liban. Le problème, c'est le Hezbollah», a affirmé Gideon Saar lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
Le CICR a distribué ses premiers chargements d'aide en Iran
Quatorze camions du CICR, les premiers depuis le début du conflit récent au Moyen-Orient, sont arrivés à Téhéran. Un convoi de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lui franchi la frontière dimanche.
Les cinq premiers camions de 171 tonnes du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de matériel indispensable pour la population, partis de Jordanie, ont été livrés lundi au Croissant-Rouge iranien, a affirmé mardi l'organisation à Genève. Ils constituent l'un des premiers, sinon le premier, dispositifs internationaux à arriver dans le pays en six semaines.
Neuf autres seront remis au Croissant-Rouge dans la semaine. Des couvertures, des kits de cuisine ou encore du matériel d'hygiène sont prévus pour près de 25'000 personnes. Au total, 200 générateurs et 100 pompes ont également été donnés pour les opérations d'assistance et de secours.
Source: AFP
Emmanuel Macron invite les «pays non belligérants» volontaires à une conférence vendredi sur le détroit d'Ormuz
Le chef de l'Etat français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer coprésideront vendredi depuis Paris une visioconférence «des pays non belligérants prêts à contribuer» à «une mission multilatérale et purement défensive» sur le détroit d'Ormuz, a annoncé mardi l'Elysée.
Cette mission aux contours encore flous, distincte des efforts des Etats-Unis, est «destinée à restaurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz lorsque les conditions de sécurité le permettront», a précisé la présidence française.
Un porte-parole de Downing Street a confirmé un sommet pour aller «vers un plan multinational, coordonné, indépendant pour préserver le transport maritime international quand le conflit sera terminé». A ce stade, Paris et Londres n'ont pas évoqué le nombre de participants à cette réunion, dont le principe avait été annoncé lundi par Emmanuel Macron.
Source: AFP
Le président chinois appelle au respect du droit des pays du Golfe et Moyen-Orient
Le président chinois Xi Jinping a appelé mardi au respect de la souveraineté des Etats du Moyen-Orient et du Golfe ainsi que du droit international, lors d'une rencontre avec le prince héritier d'Abou Dhabi Khaled ben Mohammed ben Zayed Al Nahyane, ont rapporté les médias d'Etat.
«Préserver l'autorité du droit international ne doit pas vouloir dire l'utiliser quand cela nous arrange, et le rejeter quand ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons laisser le monde retourner à la loi de la jungle, a dit Xi. La souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale des pays du Moyen-Orient et de la région du Golfe doivent être intégralement respectées», a-t-il dit.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce la mort d'un soldat dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé mardi la mort d'un soldat «au combat» dans le sud du Liban, où s'affrontent depuis plus d'un mois Israël et le mouvement islamiste Hezbollah soutenu par l'Iran.
«Le sergent-chef Ayal Uriel Bianco, 30 ans, conducteur d'un véhicule de lutte contre les incendies (...) est tombé au combat dans le sud du Liban», ont indiqué les forces armées israéliennes dans un communiqué.
Source: AFP
La croissance des exportations chinoises ralentit à 2,5% sur un an en mars
Les exportations chinoises ont augmenté à un rythme nettement moins soutenu en mars, selon des chiffres officiels publiés mardi, l'économie mondiale subissant le contrecoup de la guerre au Moyen-Orient.
Elles n'ont progressé que de 2,5% en mars sur un an, ont indiqué les Douanes chinoises, après avoir bondi de 21,8% sur les deux premiers mois de l'année cumulés.
Les importations ont progressé de 27,8% sur la même période, à un rythme plus rapide que la hausse de 14% prévue par un groupe d'économistes interrogés par l'agence Bloomberg.
Source: AFP
Les Bourses asiatiques en nette hausse, espérant un accord entre les Etats-Unis et l'Iran
Les Bourses asiatiques évoluent en nette hausse ce mardi dans les premiers échanges, alors que les marchés veulent croire à la possibilité d'un accord entre Etats-Unis et Iran pour mettre fin au conflit qui dure depuis sept semaines. A Tokyo, l'indice vedette Nikkei gagnait 2,42% à 57'871,92 points vers 01H00 GMT, tandis que l'indice élargi Topix progressait plus modestement de 1,08%.
A Séoul, le Kospi montait de 2,9%. «Il y a eu beaucoup de nouvelles positives, notamment le commentaire du président (américain Donald) Trump selon lequel il a reçu un appel de l'Iran, ainsi que des informations indiquant que les deux pays envisagent un nouveau cycle de discussions», a commenté Hideyuki Ishiguro de Nomura Asset Management, cité par l'agence Bloomberg.
Le président américain a assuré lundi que les Iraniens «voudraient faire un accord, à tout prix», après l'échec des discussions au Pakistan pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Les cours du pétrole, qui avaient grimpé lundi face au blocus américain des ports de l'Iran, se détendaient mardi: le prix du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 2,72% à 96,66 dollars.
Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, perdait 3,01% à 96,10 dollars. «Les marchés restent largement tributaires de l'évolution de la situation en Iran, et l'attention continuera de se porter sur l'issue d'un éventuel accord de cessez-le-feu ainsi que sur la possibilité d'un retour à la normale dans le détroit d'Ormuz», a toutefois tempéré Keita Yamaguchi de Monex.
Source: AFP
L'Iran propose de suspendre ses activités nucléaires pendant cinq ans, Trump refuse
Lors de discussions de paix organisées ce week-end à Islamabad, les Etats-Unis, représentés par le vice-président JD Vance, ont proposé à l’Iran un moratoire de vingt ans sur l’enrichissement d’uranium. Selon deux responsables iraniens et un responsable américain, Téhéran a répondu lundi en se disant prêt à accepter une suspension allant jusqu’à cinq ans. Une proposition refusée par Donald Trump, a précisé la même source.
Washington a aussi demandé que l’uranium hautement enrichi soit retiré du territoire iranien. Les autorités iraniennes s’y opposent et souhaitent conserver ce stock. Elles ont toutefois proposé de le diluer fortement afin de le rendre inutilisable à des fins militaires. Un compromis jugé risqué par certains, car ce matériau pourrait, à terme, être réenrichi.
Ces discussions laissaient néanmoins entrevoir la possibilité d'un accord de paix, alors même que l'armée américaine a entamé lundi le blocus des ports iraniens, menaçant un cessez-le-feu en vigueur depuis près d'une semaine. De nouveaux pourparlers en présentiel sont évoqués, mais aucune date ni modalité concrète n’ont encore été arrêtées, selon les responsables concernés.
Source: New York Times
Un pétrolier sous sanction aurait franchi le détroit d'Ormuz
Le blocus américain a-t-il déjà montré ses limites? Malgré les restrictions, un pétrolier sanctionné par les Etats-Unis aurait réussi lundi à franchir le détroit d’Ormuz. C’est ce que révèlent des données de la plateforme d’analyse Kpler, exploitées par CNN. Lundi soir, le navire se trouvait dans le golfe d’Oman.
Le tanker, enregistré aux Comores sous le nom Elpis, a été sanctionné en 2025 par les Etats-Unis pour sa «participation à la vente, à l’achat et au transport de pétrole iranien», dans le cadre de la flotte fantôme de Téhéran.
On ignore toutefois si l’Elpis fait partie des navires autorisés à quitter le golfe Persique durant la période de grâce. Comme l’a indiqué lundi le UKMTO, les navires neutres bénéficient, malgré le blocus, d’un délai limité pour quitter la zone.
A l’inverse, un autre pétrolier a fait demi-tour. Battant pavillon du Botswana, le Ostria a renoncé à traverser le détroit d’Ormuz. Quelques minutes après l’entrée en vigueur du blocus, il a modifié sa destination, passant d’Oman aux Émirats arabes unis.