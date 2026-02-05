Après l’expulsion d’un diplomate russe par Berlin le 22 janvier, Moscou a expulsé jeudi un diplomate allemand. La Russie accuse l’Allemagne d’alimenter les tensions.

La Russie accuse l'Allemagne de mener «une chasse aux espions»

La Russie accuse l'Allemagne de mener «une chasse aux espions»

AFP Agence France-Presse

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé jeudi l'expulsion d'un diplomate allemand en réponse à une mesure similaire de Berlin, qui avait annoncé le 22 janvier l'expulsion d'un diplomate russe pour espionnage.

«Une note déclarant persona non grata un agent diplomatique de l'ambassade d'Allemagne à Moscou a été remise à la cheffe de la mission diplomatique allemande, en réponse symétrique à la décision du gouvernement allemand», a indiqué dans un communiqué la diplomatie russe. Selon Moscou, Berlin porte «l'entière responsabilité de la nouvelle escalade dans les relations bilatérales».

Le 22 janvier dernier, le ministère allemand des Affaires étrangères avait annoncé avoir convoqué l'ambassadeur russe, Sergueï Netchaïev, pour lui signifier l'expulsion d'un diplomate ayant «espionné pour le compte de la Russie».

L'ambassade russe avait fait savoir à la diplomatie allemande «que les actions inamicales de Berlin ne resteraient pas sans réponse». Le ministère russe des Affaires étrangères a de nouveau qualifié jeudi les accusations d'espionnage portées contre son diplomate d'«infondées», les jugeant «fabriquées dans un esprit de 'chasse aux espions' par le gouvernement allemand».