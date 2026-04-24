Benjamin Netanyahu a été soigné d'un cancer de la prostate

Le Premier ministre israélien a révélé avoir souffert d'un cancer de la prostate. Benjamin Netanyahu, dont le rapport médical annuel a été publié aujourd'hui, a été opéré il y a un an et demi pour un cancer de la prostate. Une tumeur maligne, sans extensions ni métastase, lui a été retirée à un stade très précoce, révèle-t-il sur X.

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«J'ai subi un traitement ciblé qui a éliminé le problème sans en laisser trace, annonce-t-il. «J'ai demandé à retarder la publication [du rapport médical] de deux mois afin qu'il ne soit pas publié au pic de la guerre, pour ne pas permettre au régime terroriste d'Iran de diffuser encore plus de propagande mensongère contre Israël.»