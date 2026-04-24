Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Benjamin Netanyahu a été soigné d'un cancer de la prostate
Le Premier ministre israélien a révélé avoir souffert d'un cancer de la prostate. Benjamin Netanyahu, dont le rapport médical annuel a été publié aujourd'hui, a été opéré il y a un an et demi pour un cancer de la prostate. Une tumeur maligne, sans extensions ni métastase, lui a été retirée à un stade très précoce, révèle-t-il sur X.
«J'ai subi un traitement ciblé qui a éliminé le problème sans en laisser trace, annonce-t-il. «J'ai demandé à retarder la publication [du rapport médical] de deux mois afin qu'il ne soit pas publié au pic de la guerre, pour ne pas permettre au régime terroriste d'Iran de diffuser encore plus de propagande mensongère contre Israël.»
Le chef de la diplomatie iranienne va se rendre vendredi à Islamabad
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, va se rendre vendredi à Islamabad pour des discussions au sujet de la guerre avec les Etats-Unis et Israël, a confirmé l'agence de presse officielle Irna, après une déclaration en ce sens d'une source officielle pakistanaise.
La capitale pakistanaise se prépare à une deuxième série de pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran, mais on ignore si Abbas Araghchi va rencontrer des responsables américains.
Le ministre «débutera une tournée régionale vendredi soir, se rendant à Islamabad, Mascate et Moscou», a indiqué l'agence Irna. «Le but de ce voyage est de mener des consultations bilatérales, discuter des développements en cours dans la région et passer en revue la situation concernant la guerre imposée par les Etats-Unis et le régime israélien contre l'Iran».
Source: AFP
«Les Européens ont tenu une conférence absurde», assène le secrétaire américain à la défense
Lors d'une conférence de presse au Pentagone vendredi, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a envoyé une pique à l'Europe à propos du blocus naval sur le détroit d'Ormuz.
«Nous ne pouvons pas compter sur eux, mais les Européens ont bien plus besoin du détroit d'Ormuz que nous. C'est bien plus leur combat que le nôtre», a-t-il déclaré, avant d'ajouter que les pays européens avaient tenu la semaine dernière une «conférence absurde» qui n'avait abouti à aucun résultat.
«Le problème s'aggrave et devient un enjeu mondial», a-t-il déclaré à propos du blocus. Il a affirmé que l'armée américaine restait «prête à tout moment» à reprendre les hostilités.
Janine Enderli
L'armée israélienne émet un appel à évacuer un village du sud du Liban
L'armée israélienne a émis vendredi un appel à évacuer un village du sud du Liban, le premier de ce type depuis que le président américain Donald Trump a annoncé une prolongation de trois semaines du cessez-le-feu.
«Avertissement urgent aux habitants du Liban se trouvant dans la localité de Deir Aames (...) pour votre sécurité et celle de vos familles, vous devez évacuer vos habitations immédiatement et vous éloigner du village à une distance d'au moins 1000 mètres en dehors de la localité», a déclaré sur X un porte-parole en langue arabe de l'armée, le colonel Avichay Adraee.
Deir Aames est située au nord de la «ligne jaune» dans le sud du Liban, au sud de laquelle les forces israéliennes opèrent malgré le cessez-le-feu.
Source: AFP
«Rétablir la confiance» avec l'Iran «prendra une éternité» (haut responsable émirati)
«Rétablir la confiance» entre les Emirats arabes unis et l'Iran prendra «une éternité», après les attaques menées par Téhéran sur le pays depuis le début de la guerre avec les Etats-Unis et Israël, a déclaré vendredi le conseiller du président émirati, Anwar Gargash.
«Rétablir la confiance est illusoire (...). On ne peut pas être attaqué avec 2800 missiles et drones et ensuite parler de confiance. Cela prendra une éternité», a affirmé l'influent conseiller diplomatique lors de la World Policy Conference organisée par l'Institut français des relations internationales (IFRI) à Chantilly, près de Paris.
Source: AFP
Liban: deux morts dans une frappe israélienne sur le sud après la prolongation de la trêve (ministère)
Une frappe israélienne sur le sud du Liban, survenue après l'annonce de la prolongation de la trêve, a fait deux morts vendredi, selon le ministère libanais de la Santé.
Le ministère a précisé dans un communiqué que cette frappe avait visé la localité de Touline. Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi une prolongation de trois semaines du cessez-le-feu au Liban, qui devait expirer dimanche.
Source: AFP
Décès d'un Casque bleu blessé le 29 mars dans le sud du Liban
Les forces onusiennes de maintien de la paix dans le sud du Liban (Finul) ont annoncé vendredi le décès d'un Casque bleu indonésien qui avait été blessé le 29 mars dans une attaque contre sa base.
«La Finul déplore le décès, survenu aujourd'hui (vendredi), du caporal Rico Pramudia, qui avait été grièvement blessé à la suite de l'explosion d'un projectile dans sa base à Adchit Al Qusayr dans la nuit du 29 mars», a déclaré la Finul dans un communiqué.
Source: AFP
Zelensky va rencontrer en Arabie saoudite le prince héritier
Volodymyr Zelensky va se rendre vendredi en Arabie saoudite où il doit rencontrer le prince héritier, Mohammed ben Salmane, a indiqué à l'AFP un haut responsable ukrainien.
Le président ukrainien s'était déjà rendu fin mars en Arabie saoudite, l'un des pays du Golfe où Kiev a envoyé des experts dans la lutte contre les attaques de drones de conception iranienne. Il avait alors signé avec Ryad un accord de coopération en matière de défense, sans fournir de précisions.
Source: AFP
Washington met 10 millions sur la tête d’un chef de milice irakien
Le département d'Etat américain intensifie la pression sur les groupes pro-iraniens en Irak. Une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars est désormais offerte pour toute information cruciale permettant la capture ou l'identification d'Abu Alaa al-Walae, chef de la milice Kataib Sayyid al-Shuhada (KSS), un groupe chiite étroitement allié à l'Iran.
Les autorités américaines tiennent en effet Abu Alaa al-Walae et ses combattants pour responsables d'une série d'actes violents. Le communiqué officiel les accuse notamment d'avoir coordonné des attaques contre des bases militaires et des installations diplomatiques américaines en Irak et en Syrie. La milice est également soupçonnée d'être impliquée dans le meurtre de civils irakiens.
L'affaire al-Walae n'est pas un cas isolé. Il y a à peine dix jours, le département d'Etat américain offrait une prime identique de 10 millions de dollars pour la capture d'Ahmad al-Hamidawi, chef du Kataib Hezbollah. Il est accusé d'avoir ordonné des attaques massives contre des installations américaines au mois de mars.
En proposant ces récompenses importantes, Washington affiche une fermeté accrue envers les milices opérant en Irak. Le message est clair: quiconque s’attaque au personnel américain ou aux intérêts des Etats-Unis sera systématiquement visé.
Rubio nie que les Etats-Unis tentent d'empêcher des joueurs iraniens de participer à la Coupe du monde
Les Etats-Unis, pays hôte, ne cherchent pas à exclure l'Iran de la Coupe du monde de football cet été, a déclaré jeudi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, alors qu'un responsable américain a évoqué la possibilité de remplacer l'Iran, ravagé par la guerre, par l'Italie, qui ne s'est pas qualifiée.
«Le problème avec l'Iran, ce ne serait pas ses athlètes. Ce serait certaines des autres personnes qu'ils veulent faire venir avec eux», a déclaré Marco Rubio aux journalistes.
Source: AFP