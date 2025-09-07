Netanyahu étend les opérations militaires à Gaza-ville
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche une extension des opérations militaires dans et autour de Gaza, dont l'objectif déclaré est de prendre le contrôle de la ville. Il a affirmé qu'environ 100'000 habitants avaient déjà quitté Gaza-ville, la plus grande du territoire palestinien. Selon des estimations récentes de l'ONU, près d'un million de personnes vivent dans et autour de la ville.
L'armée israélienne affirme contrôler 40% de la ville, qu'elle présente comme le dernier grand bastion du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza ravagée par 23 mois de guerre.
Le début de l'opération annoncée?
«Nous sommes en train d'étendre nos opérations en périphérie de la ville de Gaza et dans la ville même», a dit M. Netanyahu devant ses ministres au début de la réunion hebdomadaire du gouvernement, selon une vidéo diffusée par son bureau. «Nous détruisons les infrastructures terroristes, nous démolissons les tours identifiées comme servant au terrorisme», a-t-il ajouté.
Ni l'armée ni le gouvernement Netanyahu n'ont officiellement annoncé le début d'une offensive de grande envergure contre Gaza-ville, approuvée en août.
Mais l'armée a intensifié ces dernières semaines ses bombardements ainsi que ses opérations au sol dans et autour de la ville.
L'armée israélienne fait état de deux projectiles tirés depuis Gaza
Israël a annoncé dimanche le tir de deux projectiles depuis la bande de Gaza vers son territoire, en pleine guerre entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas.
«A la suite des sirènes d'alerte dans la région de Netivot et dans les communautés proches de la bande de Gaza, deux projectiles ont été identifiés lancés depuis le centre de Gaza vers le territoire israélien», a indiqué l'armée. Dans un communiqué, elle a précisé qu'un projectile avait été intercepté et que l'autre était tombé dans une zone dégagée.
La branche armée du Jihad islamique, un mouvement allié du Hamas à Gaza, a revendiqué les tirs dans un communiqué: "nous avons frappé la colonie de Netivot avec deux roquettes en réponse aux crimes commis par l'ennemi sioniste contre notre peuple".
C'est la première fois depuis plusieurs mois que des tirs depuis la bande de Gaza menacent Netivot (sud d'Israël), une ville d'environ 50'000 habitants située à une dizaine de kilomètres du territoire palestinien. Ces dernières 48 heures, l'armée israélienne qui assiège la bande de Gaza, a détruit deux tours dans le centre de la ville de Gaza et appelé les habitants à l'évacuer, près de deux ans après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.
Source: AFP
Israël détruit une nouvelle tour d'immeuble dans la ville de Gaza
Israël a détruit samedi après-midi une tour d'immeuble dans le sud-ouest de la ville de Gaza, ont indiqué à l'AFP des témoins après un bombardement israélien dans un périmètre que l'armée israélienne avait appelé un peu plus tôt les habitants à évacuer.
L'armée a «frappé il y a peu une tour d'immeuble utilisée par l'organisation terroriste Hamas dans la zone de Gaza Ville», selon un communiqué militaire. Des témoins ont indiqué à l'AFP qu'il s'agissait de la tour Soussi, située dans le même périmètre d'évacuation que la tour Rouya que l'armée israélienne avait annoncé plus tôt vouloir viser.
Des vidéos de la tour d'une quinzaine d'étages s'effondrant sur elle même dans un grand nuage de poussière après des explosions à sa base circulent sur les réseaux sociaux. Reprenant l'une d'elle, le ministre de la Défense israélien Israël Katz a simplement écrit sur son compte X: «Nous continuons». La veille, après une première destruction similaire d'immeuble dans l'ouest de la ville de Gaza, il avait écrit: «Nous avons commencé».
Source: AFP
L'armée israélienne appelle les habitants de Gaza-ville à partir vers une «zone humanitaire» plus au sud
L'armée israélienne a appelé samedi matin les habitants de Gaza-ville à évacuer vers une «zone humanitaire» déclarée par Israël plus au sud de la bande de Gaza, en prévision d'un assaut au sol à venir sur la plus grande ville du territoire palestinien.
«A partir de maintenant, et dans le but de faciliter le départ des habitants de la ville, nous déclarons la zone [côtière] d'Al-Mawasi [dans le sud de la bande de Gaza] comme zone humanitaire», annonce un message en arabe «aux habitants de la ville de Gaza et à tous ceux qui s'y trouvent» publié sur les réseaux sociaux par le colonel Avihai Adraee, porte-parole de l'armée israélienne pour le public arabophone.
«Profitez de l'occasion pour vous déplacer sans tarder vers la zone humanitaire et rejoindre les milliers de personnes qui s'y sont déjà rendues», ajoute le texte alors que l'ONU estime à environ un million le nombre de personnes présentes dans la région de Gaza-ville et met en garde contre un «désastre» à venir en cas d'expansion de l'offensive israélienne sur la cité.
Source: AFP
Plus d'otages pourraient être morts, dit le président Trump
Le président américain Donald Trump a indiqué vendredi que plus d'otages retenus à Gaza pourraient être morts, en avançant plusieurs nombres différents. Les Etats-Unis sont en «négociation approfondie» avec le mouvement islamiste Hamas, a-t-il assuré.
«Il se pourrait que certains soient morts récemment, d'après ce que j'entends. J'espère que c'est faux, mais il y a plus de trente corps dans cette négociation», a déclaré le président américain à la Maison-Blanche. Il a d'abord avancé le nombre de «38 morts environ», avant d'évoquer les nombres de 20 et 30.
Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 sont décédées selon l'armée israélienne.
«Nous sommes en négociation approfondie avec le Hamas», a encore affirmé Donald Trump. «Nous leur disons: 'Libérez-les tous immédiatement, libérez-les tous et de bien meilleures choses arriveront. Mais si vous ne les libérez pas tous, la situation va être difficile. Cela va être terrible», a-t-il poursuivi.
Source: ATS
L'armée israélienne dit avoir frappé une tour d'immeuble dans la ville de Gaza
L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir frappé une tour d'immeuble utilisée selon elle par le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la ville de Gaza après qu'Israël a dit se préparer à conquérir la ville.
«A l'intérieur du bâtiment, le Hamas a installé des infrastructures utilisées pour préparer et mener des attaques contre les troupes de l'armée israélienne dans la zone», selon le communiqué de l'armée. «Avant l'attaque, des mesures de précaution ont été prises afin de limiter les dommages causés aux civils, notamment des avertissements préalables à la population, l'utilisation de munitions de précision, une surveillance aérienne et des renseignements», ajoute le texte.
Source: AFP
Israël va cibler des tours d'immeubles à Gaza «dans les jours à venir»
L'armée israélienne a annoncé vendredi qu'elle allait prendre pour cible des tours d'immeubles, converties selon elle «en infrastructures terroristes», dans la ville de Gaza dans les prochains jours, avant le début d'une opération annoncée pour conquérir la ville.
«Dans les jours qui viennent, l'armée effectuera des frappes précises et ciblées contre des infrastructures terroristes représentant une menace directe pour les soldats», indique l'armée dans un communiqué, précisant que les tours d'immeubles seraient en particulier ciblées.
Avant les frappes «de nombreuses mesures seront prises afin de minimiser autant que possible le risque de faire des victimes civiles, notamment des avertissements ciblés, l'utilisation de munitions de précision, la surveillance aérienne et un renseignement renforcé», ajoute le communiqué.
Source: AFP
La Défense civile à Gaza fait état de 19 morts dans des frappes
La Défense civile dans la bande de Gaza a fait état de 19 morts dans des frappes aériennes israéliennes depuis l'aube vendredi dans le territoire palestinien en guerre. L'aviation israélienne a frappé des immeubles et des tentes de personnes déplacées dans plusieurs quartiers de la ville de Gaza et de sa périphérie, a indiqué la Défense civile dans un communiqué transmis à l'AFP.
Cette organisation de premiers secours qui opère sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas a fait état de 19 morts et au moins dix blessés dans ces bombardements. Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante ce bilan.
Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a dit ne pas être en mesure de commenter les informations sur ces dernières frappes sans leurs coordonnées précises. Jeudi, le porte-parole de l'armée israélienne, Effie Defrin, avait indiqué que les troupes israéliennes contrôlaient 40% de la ville de Gaza.
Les autorités israéliennes ont annoncé leur intention de conquérir toute cette ville du nord de la bande de Gaza mais un porte-parole de l'armée israélienne, Nadav Shoshani, a dit que le début de cette opération ne serait pas annoncé pour «conserver l'effet de surprise».
Source: ATS
Le Hamas diffuse une vidéo de deux otages israéliens retenus à Gaza
La branche armée du Hamas a diffusé vendredi une vidéo de deux otages israéliens, enlevés lors de l'attaque sanglante menée par le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023 en Israël qui a déclenché la guerre à Gaza.
La vidéo, de plus de trois minutes et demi, montre un otage, dans une voiture se déplaçant au milieu d'immeubles détruits, demandant en hébreu au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de ne pas mener l'offensive militaire israélienne prévue contre la ville de Gaza. L'otage, filmé rencontrant un autre otage à la fin de la vidéo, dit se trouver dans la ville de Gaza et que la vidéo a été tournée le 28 août 2025.
L'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité de la vidéo, ni la date de son enregistrement.
Source: AFP
Israël «condamne fermement» les propos de la commissaire européenne qualifiant la situation à Gaza de «génocide»
Israël a condamné «fermement» jeudi les propos de la commissaire européenne Teresa Ribera qui avait qualifié la situation à Gaza de «génocide», selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
«Nous condamnons fermement les allégations sans fondement formulées par la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Teresa Ribera. En agissant ainsi, Ribera devient un relais de la propagande du Hamas», dit ce communiqué.
Source: AFP
