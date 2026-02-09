«L'Ukraine est notre ennemie», assure Viktor Orban

«L'Ukraine est notre ennemie»
Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a qualifié l'Ukraine d'«ennemie» de la Hongrie lors d'un discours, le 7 février, rapporte The Kyiv Independent. Il y a critiqué la demande des Ukrainiens à l'Union européenne de cesser les importations d'énergie bon marché en provenance de Russie. Quiconque dit cela est un ennemi de la Hongrie, donc l'Ukraine est notre ennemie», a-t-il déclaré.
Ces propos interviennent peu après que le Conseil de l'UE a approuvé l'interdiction des achats de gaz russe d'ici 2027, une décision contestée par la Hongrie et la Slovaquie devant la Cour de justice de l'Union européenne. Ces deux pays, proches de Moscou, dépendent fortement du gaz russe et se sont opposés aux efforts européens pour réduire cette dépendance.
Viktor Orban s'est également opposé aux ambitions européennes de l'Ukraine, affirmant que Kyiv ne devrait «jamais obtenir l'adhésion à l'UE». Il a ajouté : «Les Hongrois ne devraient pas vouloir de coopération militaire ou économique avec les Ukrainiens, car ils nous entraînent dans la guerre.»
Source: The Kyiv Independent
Général russe attaqué: le FSB affirme que l'auteur a été recruté par Kiev
L'auteur présumé de la tentative d'assassinat d'un haut responsable militaire russe à Moscou, arrêté aux Emirats arabes unis, est passé aux aveux et a dit avoir été recruté par les services de sécurité ukrainiens, a affirmé lundi le service de sécurité russe (FSB).
Le général Vladimir Alekseïev a été visé vendredi par plusieurs coups de feu dans un immeuble résidentiel de Moscou et hospitalisé. Cette attaque s'est produite après une série d'assassinats en Russie et en territoires ukrainiens contrôlés par Moscou de figures de l'armée, responsables politiques locaux et soutiens idéologiques du conflit en Ukraine, dont certains ont été revendiqués par Kiev.
Accusé d'être «l'exécutant direct» et arrêté à Dubaï, Lioubomir Korba, né en 1960, et son complice Viktor Vassine, né en 1959 et arrêté lui à Moscou, «ont reconnu leur culpabilité», a assuré le FSB dans un communiqué. Ils ont «raconté les détails des préparatifs» de cette tentative d'assassinat commise «sur ordre des services de sécurité ukrainiens (SBU)», a-t-il poursuivi.
Selon le communiqué, Lioubormir Korba «a été recruté par un agent du SBU en août 2025», avec l'aide de son fils Liouboch Korba, citoyen polonais, avant de suivre une formation de tireur à Kiev et d'être envoyé en Russie. Il s'est vu proposer «30'000 dollars» pour l'assassinat du général Alekseïev, s'est vu remettre un pistolet avec un silencieux et une clé électronique de l'entrée de son immeuble, affirme le FSB.
Source: AFP
Des frappes nocturnes russes tuent trois personnes en Ukraine
Des attaques aériennes russes ont fait au moins trois morts au total en Ukraine, dans la région de Kharkiv (est) et à Odessa (sud), ont annoncé lundi matin les autorités locales. «Cette nuit, l'ennemi a attaqué des zones résidentielles de la ville de Bogodukhiv (dans la région de Kharkiv, NDLR) au moyen de frappes de drones», a relaté le service d'urgence national sur Telegram.
Les corps sans vie d'une femme et d'un enfant de 10 ans ont été extraits des décombres, a-t-il ajouté, précisant que trois autres personnes avaient été blessées et qu'un bâtiment d'habitation avait été «complètement détruit».
Dans le sud du pays, à Odessa, «un homme de 35 ans» a perdu la vie dans une attaque nocturne de drones Shahed de fabrication iranienne, qui a aussi fait deux blessés, selon le chef de l'administration militaire de la ville, Serguiï Lyssak. D'après lui, 21 appartements ont été endommagés dans des immeubles d'habitation.
Source: AFP
Une attaque aérienne russe fait un mort à Odessa
Une attaque de drones russes a tué au moins une personne à Odessa, a annoncé tôt lundi le chef de l'administration militaire de cette ville du sud de l'Ukraine. L'opération, menée au moyen de drones de fabrication iranienne Shahed, a endommagé des logements, a rapporté Serguiï Lyssak sur Telegram, sans préciser l'heure des faits.
«Malheureusement, des informations font état d'un mort», a-t-il écrit, précisant que les services de secours se trouvaient sur place. D'après le gouverneur régional Oleg Kiper, les forces russes «ont attaqué massivement la région d'Odessa avec des drones de combat».
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les Etats-Unis voulaient que la guerre en Ukraine, lancée par l'invasion russe de février 2022, se termine «d'ici le début de l'été, en juin», selon des propos à la presse diffusés samedi. Toujours selon le chef de l'Etat ukrainien, Washington a invité les délégations russe et ukrainienne aux Etats-Unis pour procéder à de nouvelles discussions.
Russes, Ukrainiens et Américains ont tenu ces dernières semaines deux cycles de négociations à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, sur une cessation des hostilités. Pour faire pression sur l'Ukraine, l'armée russe multiplie depuis des mois les frappes massives sur les infrastructures énergétiques, provoquant des coupures d'électricité, d'eau et de chauffage d'ampleur, alors que le pays connaît un hiver particulièrement froid.
Source: AFP
Zelensky affirme que Washington veut la fin de la guerre d'ici juin
Washington veut voir la fin de la guerre en Ukraine d'ici le mois de juin, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky, annonçant que les délégations russe et ukrainienne avaient été invitées aux Etats-Unis la semaine prochaine pour de nouvelles discussions.
Les Américains veulent la fin de la guerre «d'ici le début de l'été, en juin», selon des propos de Zelensky, sous embargo jusqu'à samedi. «Les Etats-Unis ont invité pour la première fois les deux équipes de négociateurs russes et ukrainiens, probablement à Miami, dans une semaine», a déclaré Zelensky en rendant compte des discussions tripartites qui se sont tenues jeudi et vendredi à Abou Dhabi.
L'Ukraine n'acceptera pas que les Etats-Unis et la Russie concluent des accords sans l'implication de Kiev, a répété Zelensky. «L'Ukraine ne soutiendra pas d'accords la concernant sans qu'elle soit impliquée» dans les discussions, a déclaré Zelensky, en référence aux difficiles questions territoriales, dans des propos qui étaient sous embargo jusqu'à samedi.
Source: AFP
Le réseau énergétique ukrainien visé par une importante attaque russe
L'Ukraine a été visée samedi matin par une importante attaque contre son réseau énergétique qui a provoqué des coupures de courant dans une grande partie du pays, a annoncé la compagnie ukrainienne d'électricité.
«La Russie mène une nouvelle attaque massive contre les installations du réseau électrique ukrainien. En raison des dégâts causés par l'ennemi, des coupures d'urgence ont été mises en place dans la plupart des régions», a déclaré Ukrenergo sur Telegram, tandis que l'armée polonaise a annoncé avoir déployé des avions pour protéger son espace aérien, comme souvent en cas de bombardements russes visant l'ouest de l'Ukraine.
Source: AFP
Un troisième cycle de négociations Ukraine-Russie aura «bientôt» lieu
Un troisième cycle de négociations pour trouver une issue diplomatique en Ukraine aura lieu «bientôt», a indiqué vendredi soir le Kremlin, après des négociations entre Moscou et Kiev à Abou Dhabi en présence des Américains.
«Il n'y a pas encore de date précise, mais ce sera bientôt», a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, citée par l'agence Ria Novosti.
Plus tôt, vendredi, il avait estimé que les négociations à Abou Dhabi avaient été «très complexes» mais «constructives». Après deux jours de discussions, le seul résultat tangible annoncé publiquement a été un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou, le premier de ce type depuis le mois d'octobre.
Vendredi soir, Volodymyr Zelensky a affirmé que son équipe de négociateurs, une fois rentrée en Ukraine, lui ferait samedi un compte rendu des «aspects sensibles des négociations ne pouvant pas être évoqués au téléphone». Il a également affirmé qu'il allait s'entretenir samedi avec «des partenaires européens» de Kiev.
Source: AFP
L'UE propose de nouvelles sanctions contre Moscou, ciblant énergie et secteur bancaire
La Commission européenne a proposé vendredi de nouvelles sanctions contre la Russie, ciblant le secteur bancaire et l'énergie, dont une interdiction des services maritimes (maintenance, remorquage, etc.) aux pétroliers russes, a indiqué sa présidente Ursula von der Leyen.
«Cela réduira encore davantage les revenus énergétiques de la Russie et compliquera la recherche d'acheteurs pour son pétrole», a-t-elle assuré dans un communiqué.
Des pourparlers «très complexes» mais «constructifs», selon Moscou
Le Kremlin a estimé vendredi que les négociations entre Moscou et Kiev qui se sont déroulées à Abou Dhabi, en présence des Américains, pour tenter de trouver une issue au conflit ukrainien, ont été «très complexes», mais «constructives».
«Pendant deux jours un travail constructif et très complexe a été effectué. Il se poursuivra», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'un point de presse auquel participe l'AFP.
Source: AFP
Un couple tué dans une frappe russe près de Zaporijjia
Un couple d'Ukrainiens a été tué dans une frappe de drone russe sur leur maison dans la région de Zaporijjia, a annoncé vendredi l'administration militaire régionale. Les bombardements russes sur l'Ukraine sont quotidiens.
«Une maison individuelle a été détruite. Un couple est mort, un homme de 49 ans et une femme de 48 ans», a détaillé le responsable local de cette institution, Ivan Fedorov. Moscou poursuit ses frappes quotidiennes sur l'Ukraine, malgré la tenue mercredi et jeudi à Abou Dhabi de pourparlers sous la tutelle de Washington, qui ont abouti à des échanges de prisonniers.
Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU), publié au début janvier, près de 15'000 civils ukrainiens ont été tués et 40'600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. L'année 2025 a été la plus meurtrière après 2022, avec plus de 2500 civils tués, selon ce document.
Source: AFP