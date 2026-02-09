«L'Ukraine est notre ennemie», assure Viktor Orban

«L'Ukraine est notre ennemie»

Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a qualifié l'Ukraine d'«ennemie» de la Hongrie lors d'un discours, le 7 février, rapporte The Kyiv Independent. Il y a critiqué la demande des Ukrainiens à l'Union européenne de cesser les importations d'énergie bon marché en provenance de Russie. Quiconque dit cela est un ennemi de la Hongrie, donc l'Ukraine est notre ennemie», a-t-il déclaré.

Ces propos interviennent peu après que le Conseil de l'UE a approuvé l'interdiction des achats de gaz russe d'ici 2027, une décision contestée par la Hongrie et la Slovaquie devant la Cour de justice de l'Union européenne. Ces deux pays, proches de Moscou, dépendent fortement du gaz russe et se sont opposés aux efforts européens pour réduire cette dépendance.

Viktor Orban s'est également opposé aux ambitions européennes de l'Ukraine, affirmant que Kyiv ne devrait «jamais obtenir l'adhésion à l'UE». Il a ajouté : «Les Hongrois ne devraient pas vouloir de coopération militaire ou économique avec les Ukrainiens, car ils nous entraînent dans la guerre.»

Source: The Kyiv Independent