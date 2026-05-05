L'Ukraine décrète une trêve dès mercredi, avant celle voulue par Moscou

L'Ukraine a décrété un cessez-le-feu à partir de mercredi, deux jours avant la trêve annoncée par Moscou pour les commémorations de la fin de la Seconde guerre mondiale, avertissant qu'elle riposterait alors à toute attaque russe.

Alors que l'armée russe a menacé de lancer «une frappe massive de missiles» sur Kiev en cas de violation de la cessation des hostilités déclarée les 8 et 9 mai, le président ukrainien a répondu lundi soir en annonçant «un régime de cessez-le-feu à partir de 00H00 (21H00 GMT, ndlr) dans la nuit du 5 au 6 mai».

«Nous agirons de manière réciproque à partir de ce moment-là, a prévenu Volodymyr Zelensky. Il est temps que les dirigeants russes prennent des mesures concrètes pour mettre fin à leur guerre, d"autant plus que le ministère russe de la Défense estime qu"il ne peut organiser de parade à Moscou sans la bonne volonté de l'Ukraine», a ajouté le président ukrainien, qui a atterri ensuite à Bahreïn pour une visite consacrée à la coopération sécuritaire.

La Russie commémore chaque année la Journée de la Victoire soviétique contre l'Allemagne nazie en 1945 en organisant un vaste défilé militaire sur la place Rouge à Moscou. Or l'Ukraine, en riposte à des bombardements qui se sont intensifiés ces dernières semaines, a multiplié ses envois de drones vers le territoire russe, l'un de ces engins éventrant même la façade d'un immeuble résidentiel de luxe dans l'ouest de Moscou.

Source: AFP