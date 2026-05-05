L'Ukraine décrète une trêve dès mercredi, avant celle voulue par Moscou
L'Ukraine a décrété un cessez-le-feu à partir de mercredi, deux jours avant la trêve annoncée par Moscou pour les commémorations de la fin de la Seconde guerre mondiale, avertissant qu'elle riposterait alors à toute attaque russe.
Alors que l'armée russe a menacé de lancer «une frappe massive de missiles» sur Kiev en cas de violation de la cessation des hostilités déclarée les 8 et 9 mai, le président ukrainien a répondu lundi soir en annonçant «un régime de cessez-le-feu à partir de 00H00 (21H00 GMT, ndlr) dans la nuit du 5 au 6 mai».
«Nous agirons de manière réciproque à partir de ce moment-là, a prévenu Volodymyr Zelensky. Il est temps que les dirigeants russes prennent des mesures concrètes pour mettre fin à leur guerre, d"autant plus que le ministère russe de la Défense estime qu"il ne peut organiser de parade à Moscou sans la bonne volonté de l'Ukraine», a ajouté le président ukrainien, qui a atterri ensuite à Bahreïn pour une visite consacrée à la coopération sécuritaire.
La Russie commémore chaque année la Journée de la Victoire soviétique contre l'Allemagne nazie en 1945 en organisant un vaste défilé militaire sur la place Rouge à Moscou. Or l'Ukraine, en riposte à des bombardements qui se sont intensifiés ces dernières semaines, a multiplié ses envois de drones vers le territoire russe, l'un de ces engins éventrant même la façade d'un immeuble résidentiel de luxe dans l'ouest de Moscou.
Source: AFP
Zelensky arrive à Bahreïn pour des discussions sur la coopération en matière de sécurité (source ukrainienne)
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé lundi à Bahreïn pour des discussions sur la «coopération en matière de sécurité», a indiqué à l'AFP une source au sein de la délégation ukrainienne.
«Nous avons atterri. L'objectif de la visite est la coopération en matière de sécurité», a déclaré cette source sous couvert d'anonymat, sans autre précision. Depuis le début de la guerre avec l'Iran provoquée par des frappes américano-israéliennes le 28 février, plusieurs pays du Golfe ont sollicité l'aide de l'Ukraine pour abattre des drones et missiles iraniens tirés sur leurs territoires, selon Kiev.
Source: AFP
L'Ukraine va observer sa propre trêve avec la Russie les 5 et 6 mai (Zelensky)
L'Ukraine va observer sa propre trêve avec la Russie les 5 et 6 mai, a déclaré lundi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, après l'annonce par Moscou d'une trêve unilatérale avec l'Ukraine à l'occasion des commémorations du 9 mai 1945.
«A ce jour, il n'y a eu aucune demande officielle adressée à l'Ukraine concernant les modalités d'une cessation des hostilités dont il est question sur les réseaux sociaux russes», a indiqué Volodymyr Zelensky dans un message publié sur la plateforme X. «A cet égard, nous annonçons un régime de cessez-le-feu à partir de 00H00 dans la nuit du 5 au 6 mai».
Source: AFP
La Russie menace d'une «frappe massive de missiles» sur Kiev
La Russie a menacé lundi de lancer une «frappe massive de missiles» sur Kiev si l'Ukraine viole un cessez-le-feu les 8 et 9 mai ordonné par le président Vladimir Poutine pour coïncider avec les commémorations de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.
«Si le régime de Kiev tente de mettre en oeuvre ses plans criminels visant à perturber les célébrations du 81e anniversaire de la Victoire lors de la Grande Guerre patriotique, les forces armées russes lanceront une frappe massive de missiles de représailles sur le centre de Kiev», a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué diffusé sur le service de messagerie MAX, soutenu par le Kremlin.
Source: AFP
La Russie menace d'une «frappe massive de missiles» sur Kiev
La Russie a menacé lundi de lancer une «frappe massive de missiles» sur Kiev si l'Ukraine viole un cessez-le-feu les 8 et 9 mai ordonné par le président Vladimir Poutine pour coïncider avec les commémorations de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.
«Si le régime de Kiev tente de mettre en œuvre ses plans criminels visant à perturber les célébrations du 81e anniversaire de la Victoire lors de la Grande Guerre patriotique, les forces armées russes lanceront une frappe massive de missiles de représailles sur le centre de Kiev», a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué diffusé sur le service de messagerie MAX, soutenu par le Kremlin.
Source: AFP
Les Russes ont perdu du terrain en Ukraine en avril, une première depuis l'été 2023 (analyse AFP des données de l'ISW)
La zone contrôlée par les Russes en Ukraine a diminué de quelque 120 km2 entre mars et avril, ce qui n'était plus arrivé depuis la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).
Après plus de quatre ans de guerre à grande échelle, des combats intenses se poursuivent sans cesse sur le front, tandis que de difficiles négociations diplomatiques sont suspendues depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
Un immeuble endommagé à Moscou
Un immeuble résidentiel a été endommagé à Moscou dans la nuit de dimanche à lundi dans une rare frappe de drone ukrainienne, a indiqué le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine. Cette attaque intervient à quelques jours des célébrations de la Victoire contre l'Allemagne nazie, à l'occasion desquelles la Russie ne déploiera pas cette année de matériel militaire pour le traditionnel défilé du 9 mai sur la place Rouge, pour des raisons de sécurité selon le Kremlin.
«Le drone a visé un immeuble» dans la rue Mosfilmovskaïa, dans l'ouest de Moscou, a écrit sur Telegram Sergueï Sobianine. «Personne n'a été blessé», a-t-il précisé. Pour sa part, la chaîne de télévision russe Vesti a diffusé des images sur lesquelles on voit un appartement endommagé, avec des murs effondrés et des portes brisées. Selon Sergueï Sobianine, deux autres drones visant Moscou ont été abattus dans la nuit par les systèmes de défense aérienne et un autre appareil sans pilote a été neutralisé lundi matin.
Source: AFP
Quatre civils tués dans une frappe de missile russe
Une frappe de missile russe en plein jour a fait au moins quatre morts et seize blessés dans la ville de Merefa, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur de la région de Kharkiv. «Les victimes sont des hommes âgés de 50 et 63 ans et des femmes âgées de 41 et 52 ans», a écrit le gouverneur Oleg Synegoubov sur Telegram. La frappe a endommagé des maisons et des immeubles résidentiels, des magasins et une station service, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Deux morts dans des frappes ukrainiennes
L'Ukraine a déclaré dimanche avoir frappé plusieurs navires russes dont un porte-missiles et trois pétroliers de la flotte fantôme, alors que les deux pays ont lancé des centaines de drones dans une série d'attaques qui a fait au moins cinq morts.
Des attaques de drones russes ont fait dimanche trois morts en Ukraine, notamment dans la région portuaire d'Odessa (sud), une personne a été tuée près de Moscou lors de frappes ukrainiennes et une autre dans une zone du sud de l'Ukraine où les troupes russes ont beaucoup progressé depuis l'été 2025, selon les autorités des deux pays.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis dimanche d'intensifier les frappes de représailles de Kiev contre les sites énergétiques russes si Moscou ne met pas fin à son invasion.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a par ailleurs indiqué que deux présumés navires fantômes, qui permettent à Moscou d'exporter son pétrole en contournant les sanctions occidentales, avaient été touchés au large du port de Novorossiïsk, sur la mer Noire.
Source: AFP
Trois morts dans des attaques russes en Ukraine
Des attaques de drones russes ont fait dimanche trois morts en Ukraine, notamment dans la région portuaire d'Odessa (sud), et une personne a été tuée près de Moscou lors de frappes ukrainiennes, selon les autorités des deux pays.
Les attaques russes dans la région d'Odessa (sud), qui abrite d'importantes infrastructures portuaires, ont tué deux personnes, dont un chauffeur de camion, a indiqué le gouverneur régional Oleg Kiper sur les réseaux sociaux.
«Des drones ennemis ont frappé trois immeubles résidentiels et deux autres ont été endommagés. Des installations et des équipements portuaires ont également été endommagés», a-t-il précisé. Des frappes russes sur la région frontalière de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont également fait un mort, selon les autorités locales.
Lors de la nuit de samedi à dimanche, la Russie a tiré 268 drones et un missile balistique, selon les forces aériennes ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense a de son côté annoncé dimanche matin avoir abattu dans la nuit 334 drones ukrainiens, un nombre particulièrement élevé.
Source: ATS
Les frappes de drones russes en Ukraine au plus haut en avril
La Russie a visé l'Ukraine avec un nombre record de frappes de drones de longue portée au mois d'avril, selon une analyse par l'AFP des données publiées par les forces aériennes ukrainiennes.
Moscou a lancé 6583 drones de longue portée pendant le mois d'avril, soit une augmentation de 2% par rapport au mois de mars, avec notamment une multiplication de frappes en journée alors que les négociations pour mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe en février 2022 sont au point mort.
Source: AFP