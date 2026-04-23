Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'Iran saisit deux navires dans le détroit d'Ormuz, Washington minimise
L'Iran a annoncé mercredi avoir saisi deux navires dans le détroit d'Ormuz, ce que Washington n'a pas considéré comme une violation de la trêve, et exclut de rouvrir ce passage stratégique tant que durera le blocus de ses ports par les Etats-Unis. La tension reste forte dans le détroit, passage crucial pour le transport mondial d'hydrocarbures et enjeu majeur du conflit déclenché le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran.
«Un cessez-le-feu complet n'a de sens que s'il n'est pas violé par un blocus naval (...), la réouverture du détroit d'Ormuz est impossible tant que le cessez-le-feu est ouvertement bafoué», a affirmé le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, dans un message sur X.
Côté américain, le président Donald Trump a jugé «possible» une reprise des discussions entre les belligérants dans les prochains jours. «C'est possible!», a-t-il écrit en réponse au message d'une journaliste du «New York Post», qui l'interrogeait sur la probabilité que des discussions se tiennent dans les prochaines «36 à 72 heures», soit d'ici vendredi.
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé avoir «saisi» deux navires qui essayaient de franchir le détroit d'Ormuz et les ont «dirigés vers la côté iranienne». La Maison Blanche n'a toutefois pas considéré cette saisie comme une violation du cessez-le-feu, entré en vigueur le 8 avril, car «il ne s'agissait ni de navires américains, ni de navires israéliens» mais de «deux navires internationaux», a affirmé sa porte-parole Karoline Leavitt, sur la chaîne Fox News.
Source: AFP
Le Liban va demander de prolonger la trêve lors de pourparlers avec Israël à Washington
Israël et le Liban tiennent jeudi à Washington une nouvelle session de pourparlers au niveau des ambassadeurs, sous l'égide des Etats-Unis, durant laquelle Beyrouth veut demander une prolongation d'un mois de la trêve en vigueur depuis le 17 avril.
Israël a affirmé avant ces discussions ne pas avoir de «désaccords sérieux» avec le Liban, l'appelant à «travailler ensemble» contre le Hezbollah pro-iranien, grand absent de ces discussions auxquelles il est opposé. Les deux pays, toujours en état de guerre, avaient tenu une réunion le 14 avril déjà à Washington, la première du genre depuis 1993, pour tenter de mettre fin à la guerre dans laquelle le Liban a été entraîné le 2 mars par des tirs du Hezbollah contre Israël.
Les Etats-Unis avaient ensuite annoncé une trêve de dix jours dans ce conflit, qui a déjà fait plus de 2400 morts et un million de déplacés côté libanais. Comme lors de la session précédente, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, va réunir les ambassadeurs aux Etats-Unis d'Israël, Yechiel Leiter, et du Liban, Nada Hamadeh Moawad, en présence de l'ambassadeur américain au Liban, Michel Issa. L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, doit se joindre cette fois à la réunion, a indiqué un responsable du Département d'Etat à l'AFP.
La rencontre se tient alors qu'Israël poursuit ses bombardements au Liban, qui ont tué mercredi la journaliste libanaise Amal Khalil et blessé sa collègue Zeinab Faraj dans la localité d'al-Tiri, dans le sud du pays où elles travaillaient pour le quotidien Al-Akhbar. L'agence de presse libanaise Ani a fait état de quatre autres personnes tuées dans les opérations israéliennes dans la journée.
Source: AFP
Le pétrole s'envole à nouveau sur fond de tensions entre l'Iran et les Etats-Unis
Les prix du pétrole ont bondi de plus de 4% en début d'échanges en Asie, avant de se modérer, dans un marché inquiet des incertitudes sur les pourparlers entre Iran et Etats-Unis alors que se poursuit la paralysie du détroit d'Ormuz.
Vers 00H25 GMT, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, grimpait de 4,06% à 96,73 dollars. Celui de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, gagnait 3,62% à 105,63 dollars. Tous deux ont modéré leur hausse les minutes suivantes.
Source: AFP
Trump «n'a pas fixé de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran»
Donald Trump n'a pas fixé de date butoir pour que l'Iran fasse une proposition, a déclaré mercredi la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt, au lendemain de la prolongation du cessez-le-feu jusqu'à nouvel ordre annoncé par le président américain.
«Le président n'a pas fixé de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran», a-t-elle déclaré aux journalistes suivant la Maison Blanche, précisant que, «en définitive, le calendrier sera imposé» par Donald Trump.
«De la piraterie»
Karoline Leavitt a ajouté que Trump ne considère pas la saisie de deux navires par l'Iran comme une violation du cessez-le-feu. «Non, car il ne s'agissait ni de navires américains, ni de navires israéliens. Il s'agissait de deux navires internationaux», a affirmé la porte-parole sur la chaîne Fox News, comme on lui demandait si cette saisie violait le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran.
Elle a encore souligné que les Iraniens «ne contrôlent pas le détroit (d'Ormuz). Ce à quoi nous assistons, c'est de la piraterie».
Source: AFP
La justice iranienne accuse Trump de «fausses informations» au sujet d'Iraniennes menacées d'exécutions
La justice iranienne a accusé mercredi le président américain Donald Trump de diffuser de «fausses informations» au sujet d'Iraniennes selon lui menacées d'exécutions et épargnées à sa demande.
«Trump a les mains vides sur le terrain, ce qui l'a conduit à monter des succès de toutes pièces, à partir de fausses informations», a affirmé mercredi soir Mizan, l'organe de presse du pouvoir judiciaire iranien.
Plus tôt mercredi, Trump avait affirmé qu'à sa demande, l'Iran avait renoncé à exécuter huit femmes, saluant une «très bonne nouvelle». Mizan avait déjà démenti mardi que plusieurs Iraniennes soient sur le point d'être exécutées, certaines de celles présentées comme menacées ayant été libérées, et d'autres n'encourant qu'une peine de prison.
Source: AFP
Trump affirme que l'Iran, à sa demande, renonce à exécuter huit femmes
Donald Trump a affirmé mercredi qu'à sa demande, les autorités iraniennes avaient renoncé à exécuter huit manifestantes, et a assuré que quatre d'entre elles seraient libérées immédiatement et que les quatre autres femmes seraient condamnées à un mois de prison.
«Très bonne nouvelle», s'est félicité le président américain sur son réseau Truth Social, en ajoutant: «Je suis très reconnaissant à l'Iran, et à ses dirigeants, d'avoir respecté ma demande.»
Téhéran avait démenti mardi que plusieurs femmes soient menacées de la peine de mort: «Trump a une fois de plus été induit en erreur par de fausses informations. Parmi les femmes présentées comme étant sur le point d'être exécutées, certaines ont été libérées, tandis que d'autres font l'objet de poursuites susceptibles d'entraîner tout au plus une peine de prison», avait indiqué Mizan, l'organe de presse du pouvoir judiciaire iranien.
Source: AFP
Trump juge «possible» une reprise des discussions avec l'Iran dans les prochains jours
Donald Trump a jugé «possible» que les discussions avec l'Iran reprennent dans les prochains jours, dans un échange de textos mercredi avec le New York Post.
«C'est possible! Président DJT», a-t-il écrit en réponse à une journaliste du tabloïd, qui l'interrogeait sur la probabilité que des discussions se tiennent dans les prochaines «36 à 72 heures», donc d'ici vendredi. Le président américain a annoncé mardi prolonger son cessez-le-feu afin de permettre des négociations avec Téhéran, sans donner de nouvelle échéance.
Source: AFP
Plus de 62'000 logements détruits ou endommagés au Liban par Israël dans la dernière guerre
Plus de 62'000 logements ont été détruits ou endommagés dans les opérations israéliennes en plus de six semaines de guerre, a indiqué mercredi un responsable libanais. «En près de 45 jours (de guerre), nous avons recensé 21'700 logements détruits, et 40'500 endommagés», a affirmé le secrétaire général du Conseil national de la recherche scientifique (CNRS), Chadi Abdallah, lors d'une conférence de presse.
Entre le 2 mars et l'entrée en vigueur d'une trêve le 17 avril, Israël a mené des frappes massives sur le Liban. Dans le même temps, il effectue des opérations de destruction de maisons à l'explosif dans des localités frontalières qu'il occupe dans le sud et dont il empêche le retour des habitants, selon les autorités libanaises, des témoins et des images de l'AFP depuis le territoire israélien.
Selon les estimations du CNRS, «428 habitations ont été détruites au cours des trois premiers jours» de la trêve. Le Liban va demander lors de pourparlers prévus jeudi avec Israël à Washington une extension de la trêve d'un mois, a indiqué mercredi une source officielle à l'AFP.
Source: AFP
Un 2e militaire français de la Finul est mort des suites de ses blessures
Un deuxième militaire français de la Finul, la mission de l'ONU au Liban, est mort mercredi «des suites de ses blessures» infligées au Liban «par des combattants du Hezbollah», dans «la même embuscade» qui a tué samedi l'adjudant Florian Montorio, a annoncé Emmanuel Macron.
«Le caporal-chef Anicet Girardin du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, rapatrié hier du Liban où il avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah, est mort ce matin des suites de ses blessures», a déclaré le président sur le réseau X, ajoutant que la Nation saluait «avec émotion» sa mémoire «et son sacrifice».
Source: AFP
Pourparlers avec Israël: le Liban va demander une extension d'un mois de la trêve
Le Liban va demander lors des pourparlers prévus jeudi avec Israël à Washington une extension d'un mois de la trêve, a indiqué mercredi une source officielle à l'AFP.
«Le Liban demandera l'extension pour un mois de la trêve, le strict respect du cessez-le-feu et l'arrêt par Israël des opérations de dynamitage et de destruction dans les zones où il est présent», a indiqué cette source à l'AFP.
Le président Joseph Aoun a de son côté déclaré mercredi que «des contacts sont en cours pour prolonger le cessez-le-feu», expirant dimanche, de dix jours.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution disent avoir saisi deux navires tentant de passer le détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont affirmé mercredi que leurs forces navales avaient intercepté deux navires tentant de franchir le détroit d'Ormuz et les avaient dirigés vers les eaux territoriales iraniennes.
«Les forces navales du Corps des Gardiens de la Révolution islamique ont identifié et stoppé ce matin dans le détroit d'Ormuz deux navires en infraction», ont indiqué les Gardiens dans un communiqué. «Les deux navires en infraction ont été saisis par les forces navales des Gardiens de la Révolution et dirigés vers la côte iranienne», ont-ils ajouté.
Ils ont identifié l'un des navires comme étant le «MSC-FRANCESCA», affirmant qu'il appartenait «au régime sioniste» – en référence à Israël – et l'autre comme l'«EPAMINONDAS» jugeant qu'il «altérait les systèmes de navigation et mettait en péril la sécurité maritime».
Les Gardiens ont en outre mis en garde contre toute action contraire aux réglementations de la République islamique dans le détroit, «ainsi que contre toute activité nuisant à la sécurité de la navigation» dans cette voie maritime.
Source: AFP