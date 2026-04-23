L'Iran saisit deux navires dans le détroit d'Ormuz, Washington minimise

L'Iran a annoncé mercredi avoir saisi deux navires dans le détroit d'Ormuz, ce que Washington n'a pas considéré comme une violation de la trêve, et exclut de rouvrir ce passage stratégique tant que durera le blocus de ses ports par les Etats-Unis. La tension reste forte dans le détroit, passage crucial pour le transport mondial d'hydrocarbures et enjeu majeur du conflit déclenché le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran.

«Un cessez-le-feu complet n'a de sens que s'il n'est pas violé par un blocus naval (...), la réouverture du détroit d'Ormuz est impossible tant que le cessez-le-feu est ouvertement bafoué», a affirmé le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, dans un message sur X.

Côté américain, le président Donald Trump a jugé «possible» une reprise des discussions entre les belligérants dans les prochains jours. «C'est possible!», a-t-il écrit en réponse au message d'une journaliste du «New York Post», qui l'interrogeait sur la probabilité que des discussions se tiennent dans les prochaines «36 à 72 heures», soit d'ici vendredi.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé avoir «saisi» deux navires qui essayaient de franchir le détroit d'Ormuz et les ont «dirigés vers la côté iranienne». La Maison Blanche n'a toutefois pas considéré cette saisie comme une violation du cessez-le-feu, entré en vigueur le 8 avril, car «il ne s'agissait ni de navires américains, ni de navires israéliens» mais de «deux navires internationaux», a affirmé sa porte-parole Karoline Leavitt, sur la chaîne Fox News.

Source: AFP