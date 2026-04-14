Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'Iran propose de suspendre ses activités nucléaires pendant cinq ans, Trump refuse
Lors de discussions de paix organisées ce week-end à Islamabad, les Etats-Unis, représentés par le vice-président JD Vance, ont proposé à l’Iran un moratoire de vingt ans sur l’enrichissement d’uranium. Selon deux responsables iraniens et un responsable américain, Téhéran a répondu lundi en se disant prêt à accepter une suspension allant jusqu’à cinq ans. Une proposition refusée par Donald Trump, a précisé la même source.
Washington a aussi demandé que l’uranium hautement enrichi soit retiré du territoire iranien. Les autorités iraniennes s’y opposent et souhaitent conserver ce stock. Elles ont toutefois proposé de le diluer fortement afin de le rendre inutilisable à des fins militaires. Un compromis jugé risqué par certains, car ce matériau pourrait, à terme, être réenrichi.
Ces discussions laissaient néanmoins entrevoir la possibilité d'un accord de paix, alors même que l'armée américaine a entamé lundi le blocus des ports iraniens, menaçant un cessez-le-feu en vigueur depuis près d'une semaine. De nouveaux pourparlers en présentiel sont évoqués, mais aucune date ni modalité concrète n’ont encore été arrêtées, selon les responsables concernés.
Source: New York Times
Un pétrolier sous sanction aurait franchi le détroit d'Ormuz
Le blocus américain a-t-il déjà montré ses limites? Malgré les restrictions, un pétrolier sanctionné par les Etats-Unis aurait réussi lundi à franchir le détroit d’Ormuz. C’est ce que révèlent des données de la plateforme d’analyse Kpler, exploitées par CNN. Lundi soir, le navire se trouvait dans le golfe d’Oman.
Le tanker, enregistré aux Comores sous le nom Elpis, a été sanctionné en 2025 par les Etats-Unis pour sa «participation à la vente, à l’achat et au transport de pétrole iranien», dans le cadre de la flotte fantôme de Téhéran.
On ignore toutefois si l’Elpis fait partie des navires autorisés à quitter le golfe Persique durant la période de grâce. Comme l’a indiqué lundi le UKMTO, les navires neutres bénéficient, malgré le blocus, d’un délai limité pour quitter la zone.
A l’inverse, un autre pétrolier a fait demi-tour. Battant pavillon du Botswana, le Ostria a renoncé à traverser le détroit d’Ormuz. Quelques minutes après l’entrée en vigueur du blocus, il a modifié sa destination, passant d’Oman aux Émirats arabes unis.
Face au blocus, l'Iran «coulera des navires américains au fond de la mer»
L’Iran ne semble pas se laisser intimider par le projet de blocus américain du détroit d’Ormuz. Un haut responsable iranien menace désormais d’envoyer «au fond de la mer» tout navire de la marine américaine qui tenterait de bloquer les ports iraniens, rapporte CNN.
Selon ce député, l’initiative du président Donald Trump relèverait d’une «propagande militaire sans fondement». Les Etats-Unis n’auraient «pas les capacités réelles» de mettre en œuvre une telle opération. D’après Al Jazeera, au moins trois ports iraniens du golfe Persique et du golfe d’Oman seraient directement concernés.
Le ministre iranien de la Défense a également affirmé lundi que les forces armées du pays étaient en «état d’alerte maximal» et prêtes à faire face à «tous les scénarios». Toute agression contre l’Iran entraînerait une «réponse ferme et déterminée», a-t-il déclaré à la télévision d’Etat.
Les Bourses asiatiques en nette hausse, espérant un accord entre les Etats-Unis et l'Iran
Les Bourses asiatiques évoluent en nette hausse ce mardi dans les premiers échanges, alors que les marchés veulent croire à la possibilité d'un accord entre Etats-Unis et Iran pour mettre fin au conflit qui dure depuis sept semaines. A Tokyo, l'indice vedette Nikkei gagnait 2,42% à 57'871,92 points vers 01H00 GMT, tandis que l'indice élargi Topix progressait plus modestement de 1,08%.
A Séoul, le Kospi montait de 2,9%. «Il y a eu beaucoup de nouvelles positives, notamment le commentaire du président (américain Donald) Trump selon lequel il a reçu un appel de l'Iran, ainsi que des informations indiquant que les deux pays envisagent un nouveau cycle de discussions», a commenté Hideyuki Ishiguro de Nomura Asset Management, cité par l'agence Bloomberg.
Le président américain a assuré lundi que les Iraniens «voudraient faire un accord, à tout prix», après l'échec des discussions au Pakistan pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Les cours du pétrole, qui avaient grimpé lundi face au blocus américain des ports de l'Iran, se détendaient mardi: le prix du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 2,72% à 96,66 dollars.
Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, perdait 3,01% à 96,10 dollars. «Les marchés restent largement tributaires de l'évolution de la situation en Iran, et l'attention continuera de se porter sur l'issue d'un éventuel accord de cessez-le-feu ainsi que sur la possibilité d'un retour à la normale dans le détroit d'Ormuz», a toutefois tempéré Keita Yamaguchi de Monex.
Source: AFP
Le chancelier allemand exhorte Netanyahu à mettre fin aux combats au Liban
Le chancelier allemand Friedrich Merz a exhorté lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à mettre fin aux combats dans le sud du Liban et à engager des pourparlers de paix directs avec le gouvernement libanais, a déclaré un porte-parole.
Au cours d'un entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahu, Friedrich Merz a également exprimé sa «profonde préoccupation» face à l'évolution de la situation dans les Territoires palestiniens et a souligné qu'il ne devait «y avoir aucune annexion partielle de facto de la Cisjordanie», selon le porte-parole du gouvernement allemand.
Source: AFP
Netanyahu se félicite d'avoir porté à l'Iran le «coup le plus dur de son histoire»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a estimé que son pays, avec le soutien de son allié américain, avait infligé «le coup le plus dur» au pouvoir iranien de son histoire, à l'ouverture lundi soir des commémorations des victimes de la Shoah.
«Nous avons porté au régime de terreur iranien le coup le plus dur de son histoire», a déclaré Benjamin Netanyahu lors d'une cérémonie au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, retransmise à la télévision.
«Si nous n'avions pas agi, des noms comme Natanz, Fordo, Ispahan (...) auraient pu rester à jamais associés à l'infamie, à l'instar d'Auschwitz, Treblinka, Majdanek et Sobibor», a-t-il affirmé, comparant des sites nucléaires iraniens à des camps nazis.
Israël observe sa Journée du souvenir de la Shoah de lundi soir à mardi, en hommage aux six millions de Juifs assassinés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
Source: AFP
Le Hezbollah demande l'annulation des négociations prévues mardi entre le Liban et Israël
Le chef du Hezbollah pro-iranien, Naim Qassem, a réclamé lundi «l'annulation» de la rencontre prévue mardi à Washington entre le Liban et Israël, affirmant que de tels pourparlers étaient une «capitulation».
«Nous refusons les négociations avec l'entité israélienne (..) Cette négociation est une soumission et une capitulation», a affirmé dans un discours le chef de la formation islamiste en guerre contre Israël, appelant à «annuler cette rencontre de négociations"»
Les ambassadeurs libanais et israélien aux Etats-Unis doivent se rencontrer mardi, sous l'égide de l'administration américaine, pour discuter d'un cessez-le-feu.
Source: AFP
Israël convoque l'ambassadeur italien après des commentaires sur les attaques au Liban
Israël a convoqué lundi l'ambassadeur d'Italie après que le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani eut condamné les "attaques inacceptables" d'Israël contre des civils au Liban lors d'une visite à Beyrouth, a indiqué une source diplomatique italienne.
Antonio Tajani s'est rendu lundi au Liban pour s'entretenir avec le président Joseph Aoun et le ministre des Affaires étrangères Youssef Raggi. «Le Liban est un pays frère qui nous tient à coeur» a déclaré lundi Antonio Tajani sur X, disant s'être rendu à Beyrouth pour exprimer «la solidarité de l'Italie après les attaques inacceptables menées par Israël contre la population civile».
Le chef de la diplomatie italienne a appelé au dialogue entre le Liban et Israël et à un «cessez-le-feu nécessaire et durable», ajoutant: «Il faut à tout prix éviter une nouvelle escalade comme celle de Gaza.»
Source: AFP
«Toutes les parties» doivent respecter la liberté de navigation sur le détroit d'Ormuz, dit le chef de l'ONU
Le secrétaire général de l'ONU a appelé lundi «toutes les parties» à respecter la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, a indiqué son porte-parole devant la presse.
Source: AFP
L'Iran veut «à tout prix» conclure un accord avec les Etats-Unis, martèle Trump
Les dirigeants iraniens voudraient «à tout prix» conclure un accord avec les Etats-Unis, a affirmé lundi Donald Trump, après l'échec des pourparlers directs entre les deux pays.
«Je peux vous dire que l'autre camp nous a appelés. Ils voudraient faire un accord, à tout prix», a assuré le président américain aux journalistes à la Maison Blanche, après l'échec des discussions au Pakistan pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
Trump affirme que 34 navires ont franchi le détroit d'Ormuz dimanche
Donald Trump a assuré lundi sur sa plateforme Truth Social que 34 navires avaient franchi le détroit d'Ormuz la veille, soit «de loin le nombre le plus élevé depuis le début de cette fermeture insensée» par l'Iran.
Le président américain a ordonné un blocus des ports iraniens à partir de 16h, heure suisse, lundi, après l'échec de pourparlers avec Téhéran au Pakistan.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir frappé 150 cibles du Hezbollah ces dernières 24 heures
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir frappé au cours des dernières 24 heures environ 150 cibles du Hezbollah dans «de nombreuses zones» du sud du Liban, à la veille de négociations prévues à Washington entre Israël et Beyrouth.
L'armée a également affirmé dans ce communiqué avoir démantelé «des cellules terroristes» du mouvement pro-iranien, «qui tentaient de mener une attaque terroriste contre des soldats de l'armée israélienne».
Source: AFP
Israël dit avoir tué plus de 250 combattants du Hezbollah le 8 avril, selon un nouveau bilan
L'armée israélienne a affirmé lundi avoir tué cinq commandants du Hezbollah lors de ses frappes massives et simultanées sur le Liban mercredi dernier, ainsi que plus de 250 combattants du mouvement allié de Téhéran, d'après un bilan actualisé.
Côté libanais, le ministère de la Santé avait fait état de plus de 350 morts et plus de 1200 blessés lors de ces raids sans précédent depuis le début des hostilités début mars.
Vendredi, l'armée avait diffusé un premier bilan des services de renseignement faisant état de plus de 180 combattants morts le 8 avril. Elle a indiqué que plusieurs commandants du Hezbollah avaient été tués.
Le même jour, les Etats-Unis et l'Iran avaient conclu une trêve de deux semaines, accompagnée d'un processus de négociation visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient –déclenchée le 28 février par une offensive israélo-américaine contre la République islamique–, qui a échoué.
Le Hezbollah est entré dans le conflit début mars pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Israël a riposté par des frappes aériennes meurtrières de grande ampleur à travers le Liban et une offensive terrestre dans le sud.
Source: AFP