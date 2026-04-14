L'Iran propose de suspendre ses activités nucléaires pendant cinq ans, Trump refuse

Lors de discussions de paix organisées ce week-end à Islamabad, les Etats-Unis, représentés par le vice-président JD Vance, ont proposé à l’Iran un moratoire de vingt ans sur l’enrichissement d’uranium. Selon deux responsables iraniens et un responsable américain, Téhéran a répondu lundi en se disant prêt à accepter une suspension allant jusqu’à cinq ans. Une proposition refusée par Donald Trump, a précisé la même source.

Washington a aussi demandé que l’uranium hautement enrichi soit retiré du territoire iranien. Les autorités iraniennes s’y opposent et souhaitent conserver ce stock. Elles ont toutefois proposé de le diluer fortement afin de le rendre inutilisable à des fins militaires. Un compromis jugé risqué par certains, car ce matériau pourrait, à terme, être réenrichi.

Ces discussions laissaient néanmoins entrevoir la possibilité d'un accord de paix, alors même que l'armée américaine a entamé lundi le blocus des ports iraniens, menaçant un cessez-le-feu en vigueur depuis près d'une semaine. De nouveaux pourparlers en présentiel sont évoqués, mais aucune date ni modalité concrète n’ont encore été arrêtées, selon les responsables concernés.

Source: New York Times