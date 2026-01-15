AFP Agence France-Presse
La diplomatie russe a fait part jeudi de sa «sérieuse inquiétude» concernant l'annonce de l'envoi de troupes supplémentaires de l'OTAN au Groenland, après une rencontre à la Maison Blanche entre dirigeants danois, groenlandais et américains.
A lire aussi
«Au lieu de mener un travail constructif dans le cadre d'institutions existantes, en particulier le Conseil de l'Arctique, l'OTAN a choisi la voie d'une militarisation accélérée du Nord et renforce là-bas sa présence militaire sous le prétexte imaginaire d'une menace croissante de Moscou et de Pékin», a dénoncé dans un communiqué l'ambassade russe à Bruxelles, où se trouve le siège de l'Alliance atlantique.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc