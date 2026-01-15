La Russie exprime son inquiétude face à l'envoi de troupes supplémentaires de l'OTAN au Groenland. L'annonce, issue d'une réunion à Washington avec des dirigeants danois et américains, suscite des tensions géopolitiques croissantes.

Les troupes de l'OTAN au Groenland «inquiètent sérieusement» Moscou

AFP Agence France-Presse

La diplomatie russe a fait part jeudi de sa «sérieuse inquiétude» concernant l'annonce de l'envoi de troupes supplémentaires de l'OTAN au Groenland, après une rencontre à la Maison Blanche entre dirigeants danois, groenlandais et américains.

«Au lieu de mener un travail constructif dans le cadre d'institutions existantes, en particulier le Conseil de l'Arctique, l'OTAN a choisi la voie d'une militarisation accélérée du Nord et renforce là-bas sa présence militaire sous le prétexte imaginaire d'une menace croissante de Moscou et de Pékin», a dénoncé dans un communiqué l'ambassade russe à Bruxelles, où se trouve le siège de l'Alliance atlantique.