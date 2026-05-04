Les Russes ont perdu du terrain en Ukraine en avril, une première depuis l'été 2023 (analyse AFP des données de l'ISW)
La zone contrôlée par les Russes en Ukraine a diminué de quelque 120 km2 entre mars et avril, ce qui n'était plus arrivé depuis la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).
Après plus de quatre ans de guerre à grande échelle, des combats intenses se poursuivent sans cesse sur le front, tandis que de difficiles négociations diplomatiques sont suspendues depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
Un immeuble endommagé à Moscou
Un immeuble résidentiel a été endommagé à Moscou dans la nuit de dimanche à lundi dans une rare frappe de drone ukrainienne, a indiqué le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine. Cette attaque intervient à quelques jours des célébrations de la Victoire contre l'Allemagne nazie, à l'occasion desquelles la Russie ne déploiera pas cette année de matériel militaire pour le traditionnel défilé du 9 mai sur la place Rouge, pour des raisons de sécurité selon le Kremlin.
«Le drone a visé un immeuble» dans la rue Mosfilmovskaïa, dans l'ouest de Moscou, a écrit sur Telegram Sergueï Sobianine. «Personne n'a été blessé», a-t-il précisé. Pour sa part, la chaîne de télévision russe Vesti a diffusé des images sur lesquelles on voit un appartement endommagé, avec des murs effondrés et des portes brisées. Selon Sergueï Sobianine, deux autres drones visant Moscou ont été abattus dans la nuit par les systèmes de défense aérienne et un autre appareil sans pilote a été neutralisé lundi matin.
Source: AFP
Quatre civils tués dans une frappe de missile russe
Une frappe de missile russe en plein jour a fait au moins quatre morts et seize blessés dans la ville de Merefa, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur de la région de Kharkiv. «Les victimes sont des hommes âgés de 50 et 63 ans et des femmes âgées de 41 et 52 ans», a écrit le gouverneur Oleg Synegoubov sur Telegram. La frappe a endommagé des maisons et des immeubles résidentiels, des magasins et une station service, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Deux morts dans des frappes ukrainiennes
L'Ukraine a déclaré dimanche avoir frappé plusieurs navires russes dont un porte-missiles et trois pétroliers de la flotte fantôme, alors que les deux pays ont lancé des centaines de drones dans une série d'attaques qui a fait au moins cinq morts.
Des attaques de drones russes ont fait dimanche trois morts en Ukraine, notamment dans la région portuaire d'Odessa (sud), une personne a été tuée près de Moscou lors de frappes ukrainiennes et une autre dans une zone du sud de l'Ukraine où les troupes russes ont beaucoup progressé depuis l'été 2025, selon les autorités des deux pays.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis dimanche d'intensifier les frappes de représailles de Kiev contre les sites énergétiques russes si Moscou ne met pas fin à son invasion.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a par ailleurs indiqué que deux présumés navires fantômes, qui permettent à Moscou d'exporter son pétrole en contournant les sanctions occidentales, avaient été touchés au large du port de Novorossiïsk, sur la mer Noire.
Source: AFP
Trois morts dans des attaques russes en Ukraine
Des attaques de drones russes ont fait dimanche trois morts en Ukraine, notamment dans la région portuaire d'Odessa (sud), et une personne a été tuée près de Moscou lors de frappes ukrainiennes, selon les autorités des deux pays.
Les attaques russes dans la région d'Odessa (sud), qui abrite d'importantes infrastructures portuaires, ont tué deux personnes, dont un chauffeur de camion, a indiqué le gouverneur régional Oleg Kiper sur les réseaux sociaux.
«Des drones ennemis ont frappé trois immeubles résidentiels et deux autres ont été endommagés. Des installations et des équipements portuaires ont également été endommagés», a-t-il précisé. Des frappes russes sur la région frontalière de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont également fait un mort, selon les autorités locales.
Lors de la nuit de samedi à dimanche, la Russie a tiré 268 drones et un missile balistique, selon les forces aériennes ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense a de son côté annoncé dimanche matin avoir abattu dans la nuit 334 drones ukrainiens, un nombre particulièrement élevé.
Source: ATS
Les frappes de drones russes en Ukraine au plus haut en avril
La Russie a visé l'Ukraine avec un nombre record de frappes de drones de longue portée au mois d'avril, selon une analyse par l'AFP des données publiées par les forces aériennes ukrainiennes.
Moscou a lancé 6583 drones de longue portée pendant le mois d'avril, soit une augmentation de 2% par rapport au mois de mars, avec notamment une multiplication de frappes en journée alors que les négociations pour mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe en février 2022 sont au point mort.
Source: AFP
Deux adolescents tués dans une attaque de drone ukrainien en Russie
Une attaque de drone ukrainien a tué deux adolescents qui circulaient à moto dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué tôt vendredi le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov.
«Dans le village de Voltchya Alexandrovka, un drone des forces armées ukrainiennes a délibérément attaqué une moto transportant deux jeunes hommes âgés de 18 et 15 ans», a écrit le gouverneur sur Telegram. «Les jeunes hommes sont morts sur place des suites de leurs blessures», a-t-il précisé.
Source: AFP
L'Ukraine a demandé des «détails» sur la proposition russe d'une trêve le 9 mai
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi avoir demandé aux Etats-Unis des «détails» sur les conditions d'un cessez-le-feu le 9 mai, jour où la Russie célèbre la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie, proposé par Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique avec Donald Trump.
Zelensky s'est interrogé sur son compte X au sujet de la nature précise de la proposition russe: «nous allons préciser de quoi il s'agit exactement: quelques heures de sécurité pour un défilé à Moscou, ou quelque chose de plus important. Notre proposition est un cessez-le-feu à long terme».
Source: AFP
Poutine propose un cessez-le-feu en Ukraine le 9 mai
Le président russe Vladimir Poutine a proposé mercredi un cessez-le-feu en Ukraine le 9 mai, jour où la Russie célèbre la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945, a indiqué le Kremlin, assurant que Donald Trump approuvait cette initiative.
Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump, Poutine a dit qu'il était prêt «à décréter un cessez-le-feu pour la durée des célébrations du Jour de la Victoire», a déclaré à la presse son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov. Il a ajouté que Trump avait «activement soutenu cette initiative, en notant que cette fête marque notre victoire commune». L'Ukraine fête depuis 2023 la victoire de 1945 le 8 mai, comme les pays occidentaux.
«Très bon» échange
Donald Trump a dit mercredi avoir eu un «très bon» échange avec son homologue russe Vladimir Poutine, indiquant avoir plaidé pour un cessez-le-feu en Ukraine.
Le président américain a assuré que la conversation avait porté surtout sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, alors que le Kremlin a affirmé que les deux dirigeants avaient «accordé une attention particulière à la situation en Iran et dans le golfe Persique».
Source: AFP
L'Ukraine frappe un minibus et tue plusieurs passagers
Une frappe ukrainienne a tué trois passagers d'un minibus et fait huit blessés dans la région frontalière de Belgorod, a annoncé mercredi le gouverneur de cette région de Russie.
«L'ennemi a délibérément frappé un bus (transportant des) passagers dans le village de Voznesenovka», a affirmé sur Telegram le gouverneur de la région de Belgorod, Vyatcheslav Gladkov. «Trois femmes sont mortes sur le coup», a-t-il ajouté.
Huit blessés, dont deux se trouvent dans un état grave, ont été emmenés à l'hôpital, a-t-il précisé. Une image postée par le gouverneur sur Telegram montre un minibus aux vitres brisées et avec des éclats de verre sur la marche d'accès.
Source: AFP
Rare attaque de drones russes sur Kiev en plein jour
De fortes explosions ont retenti à Kiev peu après le déclenchement d'une alerte aérienne dans la capitale, ont constaté des journalistes de l'AFP, les autorités faisant état d'une attaque de drones russes. «La défense aérienne opère dans le quartier d'Obolon» (nord), a annoncé le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko.
Peu avant, l'armée de l'air avait fait état de drones volant en direction de la ville. La Russie vise quotidiennement l'Ukraine par des frappes nocturnes, mais plusieurs attaques massives ont également eu lieu en plein jour ces derniers mois.
Des éclats de drones sont tombés dans le quartier Chevtchenkivsky (ouest) provoquant une collision entre voitures dont l'une a percuté un piéton, a ajouté le maire peu après.
Le blessé a été hospitalisé, a-t-il précisé. Des débris sont également tombés sur un immeuble en construction à proximité et sur un cimetière dans un quartier voisin, a détaillé Vitali Klitschko. Des chaînes Telegram ont publié une vidéo sur laquelle on peut voir un drone frapper un immeuble résidentiel en construction et exploser dans une boule de feu.
Source: AFP