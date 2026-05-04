Les Russes ont perdu du terrain en Ukraine en avril

Deux morts dans des frappes ukrainiennes

L'Ukraine a déclaré dimanche avoir frappé plusieurs navires russes dont un porte-missiles et trois pétroliers de la flotte fantôme, alors que les deux pays ont lancé des centaines de drones dans une série d'attaques qui a fait au moins cinq morts.

Des attaques de drones russes ont fait dimanche trois morts en Ukraine, notamment dans la région portuaire d'Odessa (sud), une personne a été tuée près de Moscou lors de frappes ukrainiennes et une autre dans une zone du sud de l'Ukraine où les troupes russes ont beaucoup progressé depuis l'été 2025, selon les autorités des deux pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis dimanche d'intensifier les frappes de représailles de Kiev contre les sites énergétiques russes si Moscou ne met pas fin à son invasion.

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a par ailleurs indiqué que deux présumés navires fantômes, qui permettent à Moscou d'exporter son pétrole en contournant les sanctions occidentales, avaient été touchés au large du port de Novorossiïsk, sur la mer Noire.

Source: AFP