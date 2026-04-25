Les négociations Iran/USA prévues ce samedi risquent de tomber à l'eau

Le ministre des Affaires étrangères iraniennes, Abbas Araghchi, aurait quitté Islamabad, où des pourparlers avec les Etats-Unis devraient se tenir, selon l'agence d'Etat iranienne Irna. Une information relayée par l'AFP.

Le ministre avait annoncé plus tôt faire une tournée diplomatique, notamment vers la Russie.

De son côté, la délégation américaine – dont Steve Witkoff et le gendre du président, Jared Kushner – est toujours attendue, mais elle serait toujours aux Etats-Unis, selon des médias américains.

Pour rappel, Washington et Téhéran ont tenu une première série de pourparlers directs dans la capitale pakistanaise il y a deux semaines, après s'être mis d'accord sur un cessez-le-feu temporaire.

Avec l'AFP