Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Les négociations Iran/USA prévues ce samedi risquent de tomber à l'eau
Le ministre des Affaires étrangères iraniennes, Abbas Araghchi, aurait quitté Islamabad, où des pourparlers avec les Etats-Unis devraient se tenir, selon l'agence d'Etat iranienne Irna. Une information relayée par l'AFP.
Le ministre avait annoncé plus tôt faire une tournée diplomatique, notamment vers la Russie.
De son côté, la délégation américaine – dont Steve Witkoff et le gendre du président, Jared Kushner – est toujours attendue, mais elle serait toujours aux Etats-Unis, selon des médias américains.
Pour rappel, Washington et Téhéran ont tenu une première série de pourparlers directs dans la capitale pakistanaise il y a deux semaines, après s'être mis d'accord sur un cessez-le-feu temporaire.
Avec l'AFP
L'Iran menace les Etats-Unis de riposte en cas de maintien du blocus
En parallèle des négociations qui doivent se tenir ce samedi, le commandement des forces armées iraniennes a menacé samedi les Etats-Unis d'une réponse militaire, en cas de poursuite du blocus américain des ports iraniens, dénonçant des actes de «piraterie».
«Si les forces armées américaines poursuivent leur blocus et persistent dans leurs actes de banditisme et de piraterie dans la région, elles doivent savoir qu'elles s'exposent à une riposte des puissantes forces armées iraniennes», a déclaré le commandement, Khatam al-Anbiya, cité par la télévision d'Etat. «Nous sommes prêts et déterminés, et surveillons les agissements et les mouvements de nos ennemis», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Quatre morts dans des frappes israéliennes au Sud Liban
Le ministère libanais de la Santé a annoncé que des frappes israéliennes menées samedi dans le sud du pays avaient fait quatre morts, malgré un fragile cessez-le-feu prolongé cette semaine dans la guerre entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah.
«Deux frappes de l'ennemi israélien, visant un camion et une moto, dans la localité de Yohmor al-Shaqeef, dans le district de Nabatiyé ont fait quatre morts», a précisé le ministère dans un communiqué.
Source: AFP
Le ministère de la Défense affirme que les Etats-Unis cherchent «un moyen de sauver la face»
Les Etats-Unis cherchent «un moyen de sauver la face» pour s'extraire de la guerre, a déclaré samedi le porte-parole du ministère iranien de la Défense, alors que se profile une reprise des tractations irano-américaines via le médiateur pakistanais.
«Notre puissance militaire est aujourd'hui une force dominante, et l'ennemi cherche un moyen de sauver la face pour sortir du bourbier de la guerre dans lequel il s'est enlisé», a affirmé un porte-parole du ministère, cité par l'agence Isna.
Source: AFP
Reprise des négociations en vue entre l'Iran et Washington ce samedi
Une possible reprise des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre se profile samedi, avec l'envoi de négociateurs des deux camps à Islamabad, sans garantie de discussions directes, deux semaines après l'échec d'une précédente tentative. Parallèlement, la trêve au Liban, autre théâtre du conflit, semble toujours aussi précaire.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé vendredi soir à Islamabad, pour des entretiens avec de hauts responsables pakistanais. Mais «aucune rencontre n'est prévue entre l'Iran et les Etats-Unis», a affirmé sur X le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, précisant que les positions de son pays seraient transmises à la partie américaine via les médiateurs pakistanais.
Les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, se rendront samedi au Pakistan en vue de pourparlers «avec des représentants de la délégation iranienne», a pourtant déclaré auparavant la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, assurant que cette rencontre était une demande de Téhéran.
Source: AFP
Les USA gèlent 344 millions de dollars de cryptomonnaies liées à l'Iran
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a annoncé vendredi sur X que le gouvernement américain gelait pour 344 millions de dollars de cryptomonnaies détenues «sur différents portefeuilles liés à l'Iran», alors que Washington tente d'accentuer la pression sur Téhéran.
«Nous surveillons l'argent que Téhéran tente désespérément de faire bouger hors du pays et visons toutes les lignes de vie financières liées au régime», a assuré Scott Bessent dans son message.
La volonté affirmée est de «dégrader systématiquement la capacité de Téhéran à générer, bouger et rapatrier des fonds», a-t-il ajouté.
Source: ATS
Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé à Islamabad pour des pourparlers avec les Etats-Unis
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé à Islamabad vendredi avant des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis destinées à mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient, a annoncé le ministère pakistanais des Affaires étrangères.
Abbas Araghchi «aura des réunions avec les plus hauts dirigeants pakistanais pour discuter des derniers évènements dans la région ainsi que des efforts en cours en faveur de la paix et de la stabilité régionales», précise dans un communiqué le ministère pakistanais qui ne fait pas directement référence aux discussions prévues avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.
Source: AFP
Koweït: tirs de drones depuis l'Irak, des postes-frontières visés
Deux drones en provenance d'Irak ont visé vendredi des postes-frontières dans le nord du Koweït faisant des dégâts mais pas de victimes, selon l'armée koweïtienne, des tirs condamnés par Bagdad.
«Ce matin, deux postes-frontières à la frontière nord du Koweït ont été ciblés par un acte criminel d'agression impliquant deux drones chargés d'explosifs (...) en provenance de la République d'Irak, entraînant des dommages matériels mais (...) aucune victime», a indiqué l'armée, dans un communiqué publié sur X.
Le ministre irakien de l'Intérieur, Abdel Amir al-Chammari, a dénoncé ces actes lors d'un entretien téléphonique avec son homologue koweïtien, estimant qu'ils «portaient atteinte à la réputation des relations fraternelles entre les deux pays» a rapporté l'agence de presse officielle irakienne INA. Et il a annoncé qu'une commission d'enquête avait été ordonnée pour «identifier les responsables et de les traduire en justice».
Source: AFP
Les émissaires de Trump partiront pour le Pakistan samedi
Les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, se rendront samedi au Pakistan en vue de nouvelles négociations avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a déclaré vendredi la porte-parole de la Maison Blanche.
«Je confirme que l'émissaire spécial Witkoff et Jared Kushner partiront de nouveau pour le Pakistan demain matin afin de tenir des pourparlers (...) avec des représentants de la délégation iranienne», a dit Karoline Leavitt à Fox News, indiquant que le vice-président JD Vance ne devrait pas cette fois être du voyage. Elle a également dit espérer qu'il s'agirait «d'une conversation fructueuse».
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir tué six combattants du Hezbollah dans le sud du Liban
L'armée israélienne a affirmé que ses soldats avaient tué six combattants du Hezbollah pro-iranien dans un village du sud du Liban vendredi, lors d'échanges de tirs.
Selon l'armée, des soldats ont identifié six membres du groupe chiite dans le village de Bint Jbeil, zone où des combats intenses se sont déroulés avant le cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril.
Source: AFP
Netanyahu dit que le Hezbollah tente de «saboter» les efforts de paix avec le Liban
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé vendredi le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah de tenter de «saboter» les efforts de paix avec le Liban.
«Nous avons entamé un processus pour parvenir à une paix historique entre Israël et le Liban, et il nous paraît évident que le Hezbollah essaie de le saboter», a affirmé Benjamin Netanyahu, au lendemain de l'annonce d'une prolongation de trois semaines d'un cessez-le-feu entre les deux pays.
Source: AFP
Israël affirme que le Hezbollah a abattu un de ses drones
L'armée israélienne a déclaré que le Hezbollah avait abattu l'un de ses drones dans le sud du Liban vendredi, quelques heures après la prolongation d'un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement libanais pro-iranien.
«Il y a peu, un aéronef télépiloté de l'IDF (ndlr: l'armée israélienne) a été abattu dans le sud du Liban à la suite du tir d'un petit missile sol-air par l'organisation terroriste Hezbollah», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP