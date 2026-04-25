Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'Iran dit ne pas savoir si les Etats-Unis sont «réellement sérieux» en diplomatie
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré samedi qu'il n'était pas clair si les Etats-Unis étaient «réellement sérieux» en matière de diplomatie, après avoir achevé des entretiens au Pakistan, alors que Washington a annulé l'envoi de sa délégation dans ce pays médiateur.
Dans un message publié sur X après avoir quitté Islamabad à l'issue de discussions avec de hauts responsables pakistanais, le ministre iranien a indiqué avoir «présenté la position de l'Iran concernant un cadre viable pour mettre fin durablement à la guerre», ajoutant «ne pas encore savoir si les Etats-Unis étaient réellement sérieux en diplomatie».
Peu après le départ de Abbas Araghchi du Pakistan, le président américain Donald Trump a déclaré que Washington n'enverrait pas d'émissaires à Islamabad pour des discussions, comme c'était prévu.
Source: AFP
«Personne ne sait qui est aux commandes» en Iran, dit Trump
Donald Trump a affirmé samedi que «personne ne savait qui était aux commandes» en Iran, après avoir annulé le déplacement de ses émissaires à Islamabad pour des discussions avec Téhéran.
«Il y a d'énormes luttes internes et une grande confusion au sein de leur 'direction'. Personne ne sait qui est aux commandes, y compris eux-mêmes», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
Netanyahu ordonne des attaques contre le Hezbollah après des violations du cessez-le-feu selon l'armée
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné samedi à l'armée de frapper «avec force» le Hezbollah pro-iranien au Liban, à la suite de ce que l'armée a qualifié de série de violations du cessez-le-feu.
Selon un bref communiqué publié par son cabinet, le Premier ministre «a ordonné à l'armée israélienne de mener des frappes avec force contre des cibles du Hezbollah au Liban», après le signalement par l'armée de violations du cessez-le-feu.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution affirment que le contrôle du détroit d'Ormuz est la «stratégie définitive» de l'Iran
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé samedi que le contrôle du détroit d'Ormuz, point de passage stratégique pour l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, constituait la «stratégie définitive» de Téhéran dans son conflit avec les Etats-Unis.
«Contrôler le détroit d'Ormuz et maintenir l'effet dissuasif qui en découle sur l'Amérique et les soutiens de la Maison Blanche dans la région est la stratégie définitive de la République islamique d'Iran», ont déclaré les Gardiens dans un communiqué publié sur leur chaîne Telegram officielle.
Source: AFP
L'Iran appelle sa population à économiser l'électricité
Le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé samedi la population à économiser l'électricité, avertissant que, s'il n'y a pas de pénurie pour l'instant, les Etats-Unis et Israël cherchent à semer le «mécontentement» parmi les Iraniens.
«Nous adressons une demande simple à notre cher peuple, aujourd'hui mobilisé sur le terrain: réduire sa consommation d'électricité et d'énergie», a-t-il déclaré à la télévision d'Etat.
«Nous n'avons pas besoin que les gens se sacrifient pour le moment, mais nous devons maîtriser la consommation. Au lieu de dix lumières, deux suffisent dans une maison. Qu'y a-t-il de mal à cela?», a-t-il ajouté.
Aucune coupure de courant n'a été signalée ces derniers jours à Téhéran.
Source: AFP
Les négociations Iran/USA prévues ce samedi tombées à l'eau
Donald Trump a affirmé à «Fox News» avoir annulé le déplacement de ses émissaires, Steve Witkoff et Jared Kushner, pour des discussions avec l'Iran au Pakistan. «J'ai dit à mes collaborateurs il y a peu, alors qu'ils s'apprêtaient à partir: 'Non, vous n'allez pas faire un vol de 18 heures pour vous rendre là-bas'», a-t-il déclaré à une journaliste de la chaîne qui dit l'avoir eu au téléphone.
«C'est trop long. Nous pouvons tout aussi bien nous débrouiller par téléphone», a déclaré le président à un journaliste d'Axios qui dit l'avoir eu au téléphone. Donald Trump a toutefois déclaré que les Iraniens pouvaient l'appeler «quand ils veulent».
Interrogé pour savoir si cela signifiait qu'il allait reprendre la guerre, Trump a répondu: «Non. Cela ne signifie pas cela. Nous n'y avons pas encore réfléchi», selon la même source d'Axios.
Le ministre des Affaires étrangères iraniennes, Abbas Araghchi, avait quitté Islamabad dans la journée, selon l'agence d'Etat iranienne Irna. Une information relayée par l'AFP.
Pour rappel, Washington et Téhéran ont tenu une première série de pourparlers directs dans la capitale pakistanaise il y a deux semaines, après s'être mis d'accord sur un cessez-le-feu temporaire.
Avec l'AFP
Quatre morts dans des frappes israéliennes au Sud Liban
Le ministère libanais de la Santé a annoncé que des frappes israéliennes menées samedi dans le sud du pays avaient fait quatre morts, malgré un fragile cessez-le-feu prolongé cette semaine dans la guerre entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah.
«Deux frappes de l'ennemi israélien, visant un camion et une moto, dans la localité de Yohmor al-Shaqeef, dans le district de Nabatiyé ont fait quatre morts», a précisé le ministère dans un communiqué.
Source: AFP
L'Iran menace les Etats-Unis de riposte en cas de maintien du blocus
En parallèle des négociations qui doivent se tenir ce samedi, le commandement des forces armées iraniennes a menacé samedi les Etats-Unis d'une réponse militaire, en cas de poursuite du blocus américain des ports iraniens, dénonçant des actes de «piraterie».
«Si les forces armées américaines poursuivent leur blocus et persistent dans leurs actes de banditisme et de piraterie dans la région, elles doivent savoir qu'elles s'exposent à une riposte des puissantes forces armées iraniennes», a déclaré le commandement, Khatam al-Anbiya, cité par la télévision d'Etat. «Nous sommes prêts et déterminés, et surveillons les agissements et les mouvements de nos ennemis», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le ministère de la Défense affirme que les Etats-Unis cherchent «un moyen de sauver la face»
Les Etats-Unis cherchent «un moyen de sauver la face» pour s'extraire de la guerre, a déclaré samedi le porte-parole du ministère iranien de la Défense, alors que se profile une reprise des tractations irano-américaines via le médiateur pakistanais.
«Notre puissance militaire est aujourd'hui une force dominante, et l'ennemi cherche un moyen de sauver la face pour sortir du bourbier de la guerre dans lequel il s'est enlisé», a affirmé un porte-parole du ministère, cité par l'agence Isna.
Source: AFP
Reprise des négociations en vue entre l'Iran et Washington ce samedi
Une possible reprise des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre se profile samedi, avec l'envoi de négociateurs des deux camps à Islamabad, sans garantie de discussions directes, deux semaines après l'échec d'une précédente tentative. Parallèlement, la trêve au Liban, autre théâtre du conflit, semble toujours aussi précaire.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé vendredi soir à Islamabad, pour des entretiens avec de hauts responsables pakistanais. Mais «aucune rencontre n'est prévue entre l'Iran et les Etats-Unis», a affirmé sur X le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, précisant que les positions de son pays seraient transmises à la partie américaine via les médiateurs pakistanais.
Les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, se rendront samedi au Pakistan en vue de pourparlers «avec des représentants de la délégation iranienne», a pourtant déclaré auparavant la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, assurant que cette rencontre était une demande de Téhéran.
Source: AFP
Les USA gèlent 344 millions de dollars de cryptomonnaies liées à l'Iran
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a annoncé vendredi sur X que le gouvernement américain gelait pour 344 millions de dollars de cryptomonnaies détenues «sur différents portefeuilles liés à l'Iran», alors que Washington tente d'accentuer la pression sur Téhéran.
«Nous surveillons l'argent que Téhéran tente désespérément de faire bouger hors du pays et visons toutes les lignes de vie financières liées au régime», a assuré Scott Bessent dans son message.
La volonté affirmée est de «dégrader systématiquement la capacité de Téhéran à générer, bouger et rapatrier des fonds», a-t-il ajouté.
Source: ATS
Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé à Islamabad pour des pourparlers avec les Etats-Unis
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé à Islamabad vendredi avant des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis destinées à mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient, a annoncé le ministère pakistanais des Affaires étrangères.
Abbas Araghchi «aura des réunions avec les plus hauts dirigeants pakistanais pour discuter des derniers évènements dans la région ainsi que des efforts en cours en faveur de la paix et de la stabilité régionales», précise dans un communiqué le ministère pakistanais qui ne fait pas directement référence aux discussions prévues avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.
Source: AFP