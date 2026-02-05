La Russie et l'Ukraine trouvent un nouvel accord

L'émissaire américain Witkoff annonce un accord ukraino-russe sur un échange de prisonniers

L'émissaire américain Steve Witkoff a annoncé jeudi que l'Ukraine et la Russie s'étaient entendus pour procéder à un nouvel échange de prisonniers, le premier en cinq mois, lors de négociations trilatérales à Abou Dhabi qu'il a saluées comme «productives».

«Aujourd'hui, les délégations des Etats-Unis, d'Ukraine et de la Russie ont convenu d'échanger 314 prisonniers – le premier échange de ce type en cinq mois», a annoncé Steve Witkoff sur son compte X.

«Ce résultat a été obtenu grâce à des pourparlers de paix approfondis et productifs. Bien qu'il reste encore un travail significatif à faire, des avancées comme celle-ci démontrent que l'engagement diplomatique soutenu produit des résultats concrets et contribue aux efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine», a-il assuré.

Source: AFP