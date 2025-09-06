Israël appelle à évacuer une zone du sud-ouest de Gaza-ville annonçant une frappe sur une tour d'immeuble
L'armée israélienne a appelé samedi la population à évacuer les environs d'une tour située dans le sud-ouest de la ville de Gaza en prévision d'un bombardement à venir sur cet immeuble.
«Alerte urgente aux habitants de la ville de Gaza [...] et en particulier à ceux qui se trouvent dans l'immeuble Al-Rouya [...] ou dans les tentes avoisinantes», annonce un message diffusé sur les réseaux sociaux par le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée israélienne, accompagné d'une vue aérienne montrant l'immeuble marqué en rouge dans son environnement.
«Les forces [israéliennes] attaqueront le bâtiment prochainement en raison de la présence d'infrastructures terroristes [du mouvement islamiste palestinien] Hamas à l'intérieur ou à proximité», ajoute le colonel Adraee.
Source: AFP
L'armée israélienne appelle les habitants de Gaza-ville à partir vers une «zone humanitaire» plus au sud
L'armée israélienne a appelé samedi matin les habitants de Gaza-ville à évacuer vers une «zone humanitaire» déclarée par Israël plus au sud de la bande de Gaza, en prévision d'un assaut au sol à venir sur la plus grande ville du territoire palestinien.
«A partir de maintenant, et dans le but de faciliter le départ des habitants de la ville, nous déclarons la zone [côtière] d'Al-Mawasi [dans le sud de la bande de Gaza] comme zone humanitaire», annonce un message en arabe «aux habitants de la ville de Gaza et à tous ceux qui s'y trouvent» publié sur les réseaux sociaux par le colonel Avihai Adraee, porte-parole de l'armée israélienne pour le public arabophone.
«Profitez de l'occasion pour vous déplacer sans tarder vers la zone humanitaire et rejoindre les milliers de personnes qui s'y sont déjà rendues», ajoute le texte alors que l'ONU estime à environ un million le nombre de personnes présentes dans la région de Gaza-ville et met en garde contre un «désastre» à venir en cas d'expansion de l'offensive israélienne sur la cité.
Source: AFP
Plus d'otages pourraient être morts, dit le président Trump
Le président américain Donald Trump a indiqué vendredi que plus d'otages retenus à Gaza pourraient être morts, en avançant plusieurs nombres différents. Les Etats-Unis sont en «négociation approfondie» avec le mouvement islamiste Hamas, a-t-il assuré.
«Il se pourrait que certains soient morts récemment, d'après ce que j'entends. J'espère que c'est faux, mais il y a plus de trente corps dans cette négociation», a déclaré le président américain à la Maison-Blanche. Il a d'abord avancé le nombre de «38 morts environ», avant d'évoquer les nombres de 20 et 30.
Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 sont décédées selon l'armée israélienne.
«Nous sommes en négociation approfondie avec le Hamas», a encore affirmé Donald Trump. «Nous leur disons: 'Libérez-les tous immédiatement, libérez-les tous et de bien meilleures choses arriveront. Mais si vous ne les libérez pas tous, la situation va être difficile. Cela va être terrible», a-t-il poursuivi.
Source: ATS
L'armée israélienne dit avoir frappé une tour d'immeuble dans la ville de Gaza
L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir frappé une tour d'immeuble utilisée selon elle par le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la ville de Gaza après qu'Israël a dit se préparer à conquérir la ville.
«A l'intérieur du bâtiment, le Hamas a installé des infrastructures utilisées pour préparer et mener des attaques contre les troupes de l'armée israélienne dans la zone», selon le communiqué de l'armée. «Avant l'attaque, des mesures de précaution ont été prises afin de limiter les dommages causés aux civils, notamment des avertissements préalables à la population, l'utilisation de munitions de précision, une surveillance aérienne et des renseignements», ajoute le texte.
Source: AFP
Israël va cibler des tours d'immeubles à Gaza «dans les jours à venir»
L'armée israélienne a annoncé vendredi qu'elle allait prendre pour cible des tours d'immeubles, converties selon elle «en infrastructures terroristes», dans la ville de Gaza dans les prochains jours, avant le début d'une opération annoncée pour conquérir la ville.
«Dans les jours qui viennent, l'armée effectuera des frappes précises et ciblées contre des infrastructures terroristes représentant une menace directe pour les soldats», indique l'armée dans un communiqué, précisant que les tours d'immeubles seraient en particulier ciblées.
Avant les frappes «de nombreuses mesures seront prises afin de minimiser autant que possible le risque de faire des victimes civiles, notamment des avertissements ciblés, l'utilisation de munitions de précision, la surveillance aérienne et un renseignement renforcé», ajoute le communiqué.
Source: AFP
La Défense civile à Gaza fait état de 19 morts dans des frappes
La Défense civile dans la bande de Gaza a fait état de 19 morts dans des frappes aériennes israéliennes depuis l'aube vendredi dans le territoire palestinien en guerre. L'aviation israélienne a frappé des immeubles et des tentes de personnes déplacées dans plusieurs quartiers de la ville de Gaza et de sa périphérie, a indiqué la Défense civile dans un communiqué transmis à l'AFP.
Cette organisation de premiers secours qui opère sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas a fait état de 19 morts et au moins dix blessés dans ces bombardements. Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante ce bilan.
Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a dit ne pas être en mesure de commenter les informations sur ces dernières frappes sans leurs coordonnées précises. Jeudi, le porte-parole de l'armée israélienne, Effie Defrin, avait indiqué que les troupes israéliennes contrôlaient 40% de la ville de Gaza.
Les autorités israéliennes ont annoncé leur intention de conquérir toute cette ville du nord de la bande de Gaza mais un porte-parole de l'armée israélienne, Nadav Shoshani, a dit que le début de cette opération ne serait pas annoncé pour «conserver l'effet de surprise».
Source: ATS
Le Hamas diffuse une vidéo de deux otages israéliens retenus à Gaza
La branche armée du Hamas a diffusé vendredi une vidéo de deux otages israéliens, enlevés lors de l'attaque sanglante menée par le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023 en Israël qui a déclenché la guerre à Gaza.
La vidéo, de plus de trois minutes et demi, montre un otage, dans une voiture se déplaçant au milieu d'immeubles détruits, demandant en hébreu au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de ne pas mener l'offensive militaire israélienne prévue contre la ville de Gaza. L'otage, filmé rencontrant un autre otage à la fin de la vidéo, dit se trouver dans la ville de Gaza et que la vidéo a été tournée le 28 août 2025.
L'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité de la vidéo, ni la date de son enregistrement.
Source: AFP
Israël «condamne fermement» les propos de la commissaire européenne qualifiant la situation à Gaza de «génocide»
Israël a condamné «fermement» jeudi les propos de la commissaire européenne Teresa Ribera qui avait qualifié la situation à Gaza de «génocide», selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
«Nous condamnons fermement les allégations sans fondement formulées par la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Teresa Ribera. En agissant ainsi, Ribera devient un relais de la propagande du Hamas», dit ce communiqué.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir pris le contrôle de 40% de Gaza-ville
Le porte-parole de l'armée israélienne, Effie Defrin, a indiqué jeudi soir que les troupes israéliennes contrôlaient 40% de Gaza-ville, dans une déclaration télévisée, alors qu'Israël a annoncé vouloir s'emparer de la ville.
«Aujourd'hui, nous contrôlons 40% du territoire de Gaza-ville. L'opération va se poursuivre et s'intensifier dans les prochains jours. Le Hamas affrontera les forces de l'armée à Gaza-ville avec toute sa puissance. Nous allons accroître la pression sur le Hamas jusqu'à sa défaite», a dit Effie Defrin.
Source: AFP
Les largages de l'aide sur la bande de Gaza ont cessé
Un responsable d'une organisation caritative jordanienne liée au gouvernement a annoncé mercredi la suspension des largages d'aide humanitaire au-dessus de la bande de Gaza, affamée et ravagée par la guerre.
«Les largages aériens qui ont permis d'acheminer une grande partie de l'aide vers Gaza sont suspendus ces jours-ci», a déclaré à l'AFP Hussein al-Shabli, secrétaire général de l'Organisation caritative jordanienne hachémite.
Selon lui, d'autres «dispositions» sont en préparation pour poursuivre l'acheminement de l'aide vers le territoire palestinien où les quelque deux millions d'habitants sont assiégés par Israël depuis le début de la guerre.
Le dernier parachutage d'aides a été mené le 26 août, avec la participation d'avions de Jordanie, des Emirats arabes unis, d'Allemagne et d'Indonésie, selon l'armée jordanienne, qui coordonnait ces opérations depuis leur reprise fin juillet avec l'accord d'Israël.
Source: AFP
Israël appelle à évacuer une zone du sud-ouest de Gaza-ville annonçant une frappe sur une tour d'immeuble
L'armée israélienne a appelé samedi la population à évacuer les environs d'une tour située dans le sud-ouest de la ville de Gaza en prévision d'un bombardement à venir sur cet immeuble.
«Alerte urgente aux habitants de la ville de Gaza [...] et en particulier à ceux qui se trouvent dans l'immeuble Al-Rouya [...] ou dans les tentes avoisinantes», annonce un message diffusé sur les réseaux sociaux par le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée israélienne, accompagné d'une vue aérienne montrant l'immeuble marqué en rouge dans son environnement.
«Les forces [israéliennes] attaqueront le bâtiment prochainement en raison de la présence d'infrastructures terroristes [du mouvement islamiste palestinien] Hamas à l'intérieur ou à proximité», ajoute le colonel Adraee.
Source: AFP
L'armée israélienne appelle les habitants de Gaza-ville à partir vers une «zone humanitaire» plus au sud
L'armée israélienne a appelé samedi matin les habitants de Gaza-ville à évacuer vers une «zone humanitaire» déclarée par Israël plus au sud de la bande de Gaza, en prévision d'un assaut au sol à venir sur la plus grande ville du territoire palestinien.
«A partir de maintenant, et dans le but de faciliter le départ des habitants de la ville, nous déclarons la zone [côtière] d'Al-Mawasi [dans le sud de la bande de Gaza] comme zone humanitaire», annonce un message en arabe «aux habitants de la ville de Gaza et à tous ceux qui s'y trouvent» publié sur les réseaux sociaux par le colonel Avihai Adraee, porte-parole de l'armée israélienne pour le public arabophone.
«Profitez de l'occasion pour vous déplacer sans tarder vers la zone humanitaire et rejoindre les milliers de personnes qui s'y sont déjà rendues», ajoute le texte alors que l'ONU estime à environ un million le nombre de personnes présentes dans la région de Gaza-ville et met en garde contre un «désastre» à venir en cas d'expansion de l'offensive israélienne sur la cité.
Source: AFP
Plus d'otages pourraient être morts, dit le président Trump
Le président américain Donald Trump a indiqué vendredi que plus d'otages retenus à Gaza pourraient être morts, en avançant plusieurs nombres différents. Les Etats-Unis sont en «négociation approfondie» avec le mouvement islamiste Hamas, a-t-il assuré.
«Il se pourrait que certains soient morts récemment, d'après ce que j'entends. J'espère que c'est faux, mais il y a plus de trente corps dans cette négociation», a déclaré le président américain à la Maison-Blanche. Il a d'abord avancé le nombre de «38 morts environ», avant d'évoquer les nombres de 20 et 30.
Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 sont décédées selon l'armée israélienne.
«Nous sommes en négociation approfondie avec le Hamas», a encore affirmé Donald Trump. «Nous leur disons: 'Libérez-les tous immédiatement, libérez-les tous et de bien meilleures choses arriveront. Mais si vous ne les libérez pas tous, la situation va être difficile. Cela va être terrible», a-t-il poursuivi.
Source: ATS
L'armée israélienne dit avoir frappé une tour d'immeuble dans la ville de Gaza
L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir frappé une tour d'immeuble utilisée selon elle par le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la ville de Gaza après qu'Israël a dit se préparer à conquérir la ville.
«A l'intérieur du bâtiment, le Hamas a installé des infrastructures utilisées pour préparer et mener des attaques contre les troupes de l'armée israélienne dans la zone», selon le communiqué de l'armée. «Avant l'attaque, des mesures de précaution ont été prises afin de limiter les dommages causés aux civils, notamment des avertissements préalables à la population, l'utilisation de munitions de précision, une surveillance aérienne et des renseignements», ajoute le texte.
Source: AFP
Israël va cibler des tours d'immeubles à Gaza «dans les jours à venir»
L'armée israélienne a annoncé vendredi qu'elle allait prendre pour cible des tours d'immeubles, converties selon elle «en infrastructures terroristes», dans la ville de Gaza dans les prochains jours, avant le début d'une opération annoncée pour conquérir la ville.
«Dans les jours qui viennent, l'armée effectuera des frappes précises et ciblées contre des infrastructures terroristes représentant une menace directe pour les soldats», indique l'armée dans un communiqué, précisant que les tours d'immeubles seraient en particulier ciblées.
Avant les frappes «de nombreuses mesures seront prises afin de minimiser autant que possible le risque de faire des victimes civiles, notamment des avertissements ciblés, l'utilisation de munitions de précision, la surveillance aérienne et un renseignement renforcé», ajoute le communiqué.
Source: AFP
La Défense civile à Gaza fait état de 19 morts dans des frappes
La Défense civile dans la bande de Gaza a fait état de 19 morts dans des frappes aériennes israéliennes depuis l'aube vendredi dans le territoire palestinien en guerre. L'aviation israélienne a frappé des immeubles et des tentes de personnes déplacées dans plusieurs quartiers de la ville de Gaza et de sa périphérie, a indiqué la Défense civile dans un communiqué transmis à l'AFP.
Cette organisation de premiers secours qui opère sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas a fait état de 19 morts et au moins dix blessés dans ces bombardements. Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante ce bilan.
Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a dit ne pas être en mesure de commenter les informations sur ces dernières frappes sans leurs coordonnées précises. Jeudi, le porte-parole de l'armée israélienne, Effie Defrin, avait indiqué que les troupes israéliennes contrôlaient 40% de la ville de Gaza.
Les autorités israéliennes ont annoncé leur intention de conquérir toute cette ville du nord de la bande de Gaza mais un porte-parole de l'armée israélienne, Nadav Shoshani, a dit que le début de cette opération ne serait pas annoncé pour «conserver l'effet de surprise».
Source: ATS
Le Hamas diffuse une vidéo de deux otages israéliens retenus à Gaza
La branche armée du Hamas a diffusé vendredi une vidéo de deux otages israéliens, enlevés lors de l'attaque sanglante menée par le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023 en Israël qui a déclenché la guerre à Gaza.
La vidéo, de plus de trois minutes et demi, montre un otage, dans une voiture se déplaçant au milieu d'immeubles détruits, demandant en hébreu au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de ne pas mener l'offensive militaire israélienne prévue contre la ville de Gaza. L'otage, filmé rencontrant un autre otage à la fin de la vidéo, dit se trouver dans la ville de Gaza et que la vidéo a été tournée le 28 août 2025.
L'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité de la vidéo, ni la date de son enregistrement.
Source: AFP
Israël «condamne fermement» les propos de la commissaire européenne qualifiant la situation à Gaza de «génocide»
Israël a condamné «fermement» jeudi les propos de la commissaire européenne Teresa Ribera qui avait qualifié la situation à Gaza de «génocide», selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
«Nous condamnons fermement les allégations sans fondement formulées par la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Teresa Ribera. En agissant ainsi, Ribera devient un relais de la propagande du Hamas», dit ce communiqué.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir pris le contrôle de 40% de Gaza-ville
Le porte-parole de l'armée israélienne, Effie Defrin, a indiqué jeudi soir que les troupes israéliennes contrôlaient 40% de Gaza-ville, dans une déclaration télévisée, alors qu'Israël a annoncé vouloir s'emparer de la ville.
«Aujourd'hui, nous contrôlons 40% du territoire de Gaza-ville. L'opération va se poursuivre et s'intensifier dans les prochains jours. Le Hamas affrontera les forces de l'armée à Gaza-ville avec toute sa puissance. Nous allons accroître la pression sur le Hamas jusqu'à sa défaite», a dit Effie Defrin.
Source: AFP
Les largages de l'aide sur la bande de Gaza ont cessé
Un responsable d'une organisation caritative jordanienne liée au gouvernement a annoncé mercredi la suspension des largages d'aide humanitaire au-dessus de la bande de Gaza, affamée et ravagée par la guerre.
«Les largages aériens qui ont permis d'acheminer une grande partie de l'aide vers Gaza sont suspendus ces jours-ci», a déclaré à l'AFP Hussein al-Shabli, secrétaire général de l'Organisation caritative jordanienne hachémite.
Selon lui, d'autres «dispositions» sont en préparation pour poursuivre l'acheminement de l'aide vers le territoire palestinien où les quelque deux millions d'habitants sont assiégés par Israël depuis le début de la guerre.
Le dernier parachutage d'aides a été mené le 26 août, avec la participation d'avions de Jordanie, des Emirats arabes unis, d'Allemagne et d'Indonésie, selon l'armée jordanienne, qui coordonnait ces opérations depuis leur reprise fin juillet avec l'accord d'Israël.
Source: AFP