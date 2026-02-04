Environ 55'000 militaires ukrainiens tués au front
Environ 55'000 militaires ukrainiens ont été tués depuis le début de la guerre d'Ukraine en février 2022, a affirmé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il évoque également un «grand nombre» de disparus dans leurs rangs.
«En Ukraine, officiellement, sur le champ de bataille, le nombre des militaires tués, qu'ils soient de carrière ou mobilisés, c'est 55'000. Et il y a un grand nombre de personnes que l'Ukraine considère comme des disparus», a-t-il dit à France 2, selon les propos traduits par cette chaîne de télévision française.
Source: AFP
Possible échange de prisonnierr
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a indiqué mercredi s'attendre à un nouvel échange de prisonniers avec la Russie «dans un avenir proche», au moment où Moscou et Kiev mènent des pourparlers à Abou Dhabi pour tenter de mettre fin à près de quatre ans de guerre.
«Il y aura également une étape importante: nous anticipons un échange de prisonniers de guerre dans un avenir proche. Nous devons ramener nos captifs chez eux», a déclaré le président ukrainien dans son allocution quotidienne.
Source: ATS
L'Ukraine assure que les discussions ont été «productives»
L'Ukraine a assuré mercredi que les discussions avec les délégations russe et américaine à Abou Dhabi pour tenter de trouver une issue à quatre ans de guerre avaient été «susbstantielles et productives».
«Le travail a été substantiel et productif, axé sur les mesures concrètes et les solutions pratiques», a déclaré le négociateur en chef ukrainien Roustem Oumerov sur les réseaux sociaux après la fin du premier jour de négociations. Les pourparlers doivent se poursuivre jeudi pour une deuxième journée.
Source: AFP
Fin de la première journée de pourparlers à Abou Dhabi
La première journée des négociations entre Ukrainiens, Russes et Américains visant à trouver une issue à quatre ans de guerre entre Kiev et Moscou s'est achevée mercredi à Abou Dhabi. De nouvelles discussions sont prévues le lendemain, a annoncé une porte-parole ukrainienne.
«Les pourparlers se sont achevés pour aujourd'hui» et vont continuer jeudi, a indiqué Diana Davitian, porte-parole du chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov.
Source: AFP
Ignazio Cassis à Moscou jeudi pour rencontrer Sergueï Lavrov
Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis sera à Moscou jeudi et vendredi pour rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Il s'y rend en sa qualité de président de l'OSCE après un passage en Ukraine en début de semaine.
Ignazio Cassis et le secrétaire général de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) Feridun Sinirlioğlu voyageront à Moscou jeudi et vendredi pour rencontrer le ministre des affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, indique l'organisation sur son site mercredi.
La paix en Ukraine et le rôle que l'OSCE peut jouer dans ce processus sera au coeur des discussions. Des cycles de négociations en présence des Américains ont démarré à Abou Dhabi à la suite du Forum économique mondial (WEF) pour tenter de trouver une issue à quatre ans de guerre.
Ignazio Cassis avait d'ailleurs exprimé à Davos l'intention de l'OSCE de jouer un rôle de médiatrice dans le processus de paix. Le Tessinois s'est rendu en début de semaine à Kiev où il a rencontré son homologue ukrainien Andrij Sybiha ainsi que le président Volodymyr Zelensky.
Source: ATS
L'UE ouvre la voie à plus d'achats d'armes britanniques dans le cadre de son prêt à l'Ukraine
L'Union européenne a ouvert la voie mercredi à la possibilité d'acquérir davantage d'armes d'origine britannique pour l'Ukraine, dans le cadre du prêt de 90 milliards d'euros que 24 pays de l'UE veulent mettre à disposition de Kiev, a-t-on appris de sources diplomatiques.
Les représentants des 27 se sont mis d'accord mercredi pour que certains pays tiers, comme la Grande-Bretagne, puissent les rejoindre dans la fourniture de systèmes d'armement à l'Ukraine, prévu par ce prêt, moyennant une contribution financière.
Source: AFP
Le Kremlin affirme que son offensive en Ukraine se poursuivra tant que Kiev n'acceptera pas ses conditions
Le Kremlin a assuré mercredi qu'il «poursuivra» son offensive en Ukraine tant que Kiev n'aura pas accepté ses conditions, au moment où des responsables russes, ukrainiens et américains se retrouvent à Abou Dhabi pour un nouveau cycle de pourparlers.
«Tant que le régime de Kiev n'aura pas pris la décision appropriée, l'opération militaire spéciale se poursuivra», a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Récemment, le Kremlin avait affirmé que l'une des conditions «très importante» serait que que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu'elles contrôlent encore dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine.
Source: AFP
Les pourparlers Ukraine-Russie-USA ont commencé à Abou Dhabi
Une nouvelle session de discussions directes entre Ukrainiens, Russes et Américains a commencé mercredi à Abou Dhabi pour tenter de trouver une issue à la guerre entre Kiev et Moscou, a annoncé le négociateur ukrainien Roustem Oumerov.
«Nous travaillons dans le cadre des directives du président (Volodymyr) Zelensky pour atteindre une paix juste et durable», a déclaré M. Oumerov sur Telegram. Les négociations ont «commencé en format trilatéral» et seront suivies par des discussions thématiques par groupe, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Ukrainiens, Russes et Américains se retrouvent à Abou Dhabi pour négocier la paix
Les négociateurs ukrainiens, russes et américains se retrouvent mercredi à Abou Dhabi pour faire avancer de difficiles pourparlers visant à mettre fin à quatre ans de guerre en Ukraine, après de nouvelles frappes massives russes sur des sites énergétiques du pays.
Mercredi, deux personnes ont péri dans une frappe de drone russe sur la région ukrainienne de Dnipropetrovsk (centre-est), ont annoncé les autorités locales quelques heures avant le début des discussions. Dans la nuit, des missiles et des drones avaient déjà touché les villes de Kharkiv (nord-est) et d'Odessa (sud).
L'attaque russe de mardi a été massive, impliquant des centaines de drones et missiles. Kiev et plusieurs grandes villes d'Ukraine ont connu de nouvelles coupures de chauffage et de courant alors que la température descend la nuit jusqu'à -20°C.
«Chaque frappe russe de ce type confirme que l'attitude de Moscou n'a pas changé: ils continuent de miser sur la guerre et la destruction de l'Ukraine», a fustigé mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a assuré que «le travail de l'équipe de négociation (ukrainienne) sera adapté en conséquence», sans autres détails.
L'agence officielle russe Tass a indiqué mercredi que la délégation russe était arrivée à Abou Dhabi. On ignorait si les délégations américaine et ukrainienne étaient déjà sur place.
Source: AFP
Deux morts dans une frappe russe sur la région de Dnipropetrovsk
Deux personnes ont péri dans un frappe de drone russe sur la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, ont annoncé mercredi les autorités locales, alors que doivent s'ouvrir dans la journée des négociations tripartites à Abou Dhabi.
«Une femme de 68 ans et un homme de 38 ans ont été tués», a indiqué sur Telegram le chef de l'administration régionale, Mykola Lukashuk.
Source: AFP