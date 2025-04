Depuis le début de la guerre, de nombreux députés, membres du gouvernement et blogueurs russes ont été tués. Ils sont morts dans des attentats à la bombe ou ont été abattus.

1/4 Igor Kirillov est mort en décembre 2024, tué par une bombe fixée à un scooter. Photo: keystone-sda.ch

Angela Rosser

Les annonces de décès de généraux russes, blogueurs et députés favorables à la guerre en Ukraine deviennent de plus en plus fréquentes. Les services secrets ukrainiens sont accusés d'avoir causé certains de ces décès. Nul ne sait quelles sont les prochaines cibles à abattre sur la liste de Kiev, mais revenons sur les victimes.

Iaroslav Moskalik

La dernière en date est Iaroslav Moskalik, un général russe. Alors qu'il passait devant une voiture garée près de son domicile, le véhicule a explosé. Les enquêteurs auraient retrouvé des explosifs dans la carcasse de la voiture, d'après les médias russes.

Le chef adjoint du service de renseignement de l'état-major général aurait été propulsé par l'explosion. L'engin explosif aurait été déclenché à distance. «Les premiers rapports indiquent que l'explosion a été provoquée par un engin explosif improvisé rempli d'éclats d'obus», indique le service de répression.

Mikhaïl Schatzki

Autre cible stratégique pour Kiev: le responsable russe de la modernisation des missiles Kh-59 et Kh-69. En décembre 2024, le chef de la conception du Mars Design Bureau, Mikhaïl Schatzki, a été retrouvé mort en pleine forêt. Les balles auraient été tirées par des armes du GUR, le service de renseignement militaire ukrainien. Le corps a été découvert à seulement 13 kilomètres du Kremlin.

Igor Kirillov

Coïncidence macabre: le même mois, Igor Kirillov est décédé. Il dirigeait depuis 2017 les forces de défense radiologique, chimique et biologique de l'armée russe. Son assistant a été tué avec lui. Le matin du 17 décembre, alors que les deux hommes quittaient un bâtiment à Moscou, un engin explosif fixé sur un scooter a explosé. Selon les enquêteurs, il ne pesait que quelques centaines de grammes. Igor Kirillov est mort le lendemain de son inculpation par l'Ukraine pour de prétendus crimes de guerre.

Les attentats à Moscou sont honteux pour la Russie. «Cet attentat signale que les responsables de la guerre ne sont pas en sécurité, même dans la capitale russe», nous expliquait en décembre dernier Ulrich Schmid, expert de la Russie à l'université de Saint-Gall.

Vladlen Tatarsky

Selon Moscou, Kiev n'épargnerait personne, pas même de simples blogueurs. En avril 2023, le blogueur militaire russe Vladlen Tatarsky est décédé dans un café de Saint-Pétersbourg, où il tenait un discours. Quelqu'un lui aurait alors offert une statue, qui lui a explosé au visage. Vladlen Tatarsky était un fervent défenseur de l'invasion russe en Ukraine. Il a reçu son cadeau explosif par Daria Trepova, alors âgée de 27 ans. Elle a été reconnue coupable de terrorisme et d'autres chefs d'accusation en rapport avec l'attentat. Cependant, elle a nié avoir tué Vladlen Tatarsky intentionnellement. Selon les médias d'Etat, elle a reçu une peine de 27 ans de colonie pénitentiaire, soit la plus longue peine de prison jamais prononcée par la Russie contre une femme, d'après «The Moscow Times».

Illia Kiva

Les transfuges aussi sont sur la liste de Kiev, comme par exemple le politicien Illia Kiva. En décembre 2023, il a été mortellement blessé par balles dans un hôtel près de Moscou. Le tueur à gages a réussi à se rendre discrètement sur le terrain du complexe hôtelier et les services secrets ukrainiens ont revendiqué le meurtre.

Oleg Tsarev

L'Ukrainien Oleg Tsarev a lui aussi payé de sa vie ses liens avec la Russie. L'ancien candidat à la présidence est mort le même mois après un attentat.

Alexeï Kovalev

L'Ukrainien Alexeï Kovalev a trouvé la mort en août 2022. L'ancien député ukrainien a fait défection pour rejoindre les troupes russes dans la région de Kherson et a été abattu. En 2019, il avait été élu député et rejoint le parti du président ukrainien en exercice, Volodymyr Zelensky. Après avoir rejoint les troupes russes, il était devenu un haut fonctionnaire pour Moscou.

Vitaly Gura

L'Ukrainien Vitaly Gura a aussi été tué en août 2022. Il faisait partie du gouvernement d'occupation russe dans la région de Kherson et est mort dans un attentat. Des inconnus l'ont criblé de balles et Gura est décédé pendant qu'il était transféré vers un hôpital de la péninsule de Crimée.

D aria Douguina

Enfin, il semblerait que Kiev cible aussi les femmes dangereuses. La fille de l'idéologue russe Alexander Dougine, âgée de 29 ans, est décédée en août 2022 après l'explosion d'une Toyota. Daria Douguina était une fervente opposante de l'Occident et avait qualifié à plusieurs reprises les Ukrainiens de «sous-humains». Nul ne sait si la véritable cible de Kiev était elle ou plutôt son père, propagandiste du Kremlin.

D'après les médias russes, elle aurait seulement emprunté la voiture de son père. Les services secrets russes ont accusé une Ukrainienne aujourd'hui âgée de 46 ans, qui louait un appartement dans le même immeuble que celui où résidait Daria Douguina. L'Ukraine n'a ni confirmé ni démenti ces accusations.