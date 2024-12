La Turquie aurait convaincu la Russie et l'Iran de ne pas intervenir en Syrie pendant l'offensive des rebelles

La Turquie dit avoir convaincu la Russie et l'Iran de ne pas intervenir en Syrie pendant l'offensive des rebelles qui a conduit à la chute de Bachar al-Assad: c'est ce qu'affirme vendredi le ministre turc des Affaires étrangères.

«La chose la plus importante à faire était de parler aux Russes et aux Iraniens et d'être sûr qu'ils n'entreraient pas militairement dans l'équation. Nous avons parlé avec les Russes et les Iraniens, ils ont compris», a déclaré Hakan Fidan lors d'un entretien diffusé en direct sur la chaîne privée turque NTV.

Photo: Anadolu via Getty Images

Pour le chef de la diplomatie turque, si Bachar al-Assad avait reçu le soutien de la Russie et de l'Iran, il y avait un risque que «la victoire de l'opposition (...) prenne beaucoup de temps et cela aurait été sanglant».

Source: AFP