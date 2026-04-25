L'Iran menace les Etats-Unis de riposte en cas de maintien du blocus

En parallèle des négociations qui doivent se tenir ce samedi, le commandement des forces armées iraniennes a menacé samedi les Etats-Unis d'une réponse militaire, en cas de poursuite du blocus américain des ports iraniens, dénonçant des actes de «piraterie».

«Si les forces armées américaines poursuivent leur blocus et persistent dans leurs actes de banditisme et de piraterie dans la région, elles doivent savoir qu'elles s'exposent à une riposte des puissantes forces armées iraniennes», a déclaré le commandement, Khatam al-Anbiya, cité par la télévision d'Etat. «Nous sommes prêts et déterminés, et surveillons les agissements et les mouvements de nos ennemis», a-t-il ajouté.

Source: AFP