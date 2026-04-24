Iran: les émissaires de Trump partiront pour le Pakistan samedi (Maison Blanche)

Les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, se rendront samedi au Pakistan en vue de nouvelles négociations avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a déclaré vendredi la porte-parole de la Maison Blanche.

«Je confirme que l'émissaire spécial Witkoff et Jared Kushner partiront de nouveau pour le Pakistan demain matin afin de tenir des pourparlers (...) avec des représentants de la délégation iranienne», a dit Karoline Leavitt à Fox News, indiquant que le vice-président JD Vance ne devrait pas cette fois être du voyage. Elle a également dit espérer qu'il s'agirait «d'une conversation fructueuse».

Source: AFP