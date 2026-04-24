Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Iran: les émissaires de Trump partiront pour le Pakistan samedi (Maison Blanche)
Les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, se rendront samedi au Pakistan en vue de nouvelles négociations avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a déclaré vendredi la porte-parole de la Maison Blanche.
«Je confirme que l'émissaire spécial Witkoff et Jared Kushner partiront de nouveau pour le Pakistan demain matin afin de tenir des pourparlers (...) avec des représentants de la délégation iranienne», a dit Karoline Leavitt à Fox News, indiquant que le vice-président JD Vance ne devrait pas cette fois être du voyage. Elle a également dit espérer qu'il s'agirait «d'une conversation fructueuse».
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir tué six combattants du Hezbollah dans le sud du Liban
L'armée israélienne a affirmé que ses soldats avaient tué six combattants du Hezbollah pro-iranien dans un village du sud du Liban vendredi, lors d'échanges de tirs.
Selon l'armée, des soldats ont identifié six membres du groupe chiite dans le village de Bint Jbeil, zone où des combats intenses se sont déroulés avant le cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril.
Source: AFP
Netanyahu dit que le Hezbollah tente de «saboter» les efforts de paix avec le Liban
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé vendredi le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah de tenter de «saboter» les efforts de paix avec le Liban.
«Nous avons entamé un processus pour parvenir à une paix historique entre Israël et le Liban, et il nous paraît évident que le Hezbollah essaie de le saboter», a affirmé Benjamin Netanyahu, au lendemain de l'annonce d'une prolongation de trois semaines d'un cessez-le-feu entre les deux pays.
Source: AFP
Israël affirme que le Hezbollah a abattu un de ses drones
L'armée israélienne a déclaré que le Hezbollah avait abattu l'un de ses drones dans le sud du Liban vendredi, quelques heures après la prolongation d'un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement libanais pro-iranien.
«Il y a peu, un aéronef télépiloté de l'IDF (ndlr: l'armée israélienne) a été abattu dans le sud du Liban à la suite du tir d'un petit missile sol-air par l'organisation terroriste Hezbollah», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
La réouverture immédiate du détroit d'Ormuz est «vitale pour le monde entier», dit l'UE
La réouverture immédiate du détroit d'Ormuz est «vitale pour le monde entier», a souligné le président du Conseil européen Antonio Costa vendredi à Chypre, après un déjeuner de travail entre l'UE et les dirigeants libanais, syrien, égyptien et jordanien.
«Le détroit d'Ormuz doit être rouvert immédiatement, sans restrictions et sans péage, dans le plein respect du droit international et du principe de liberté de navigation. C'est vital pour le monde entier», a déclaré Antonio Costa, devant la presse.
Source: AFP
Benjamin Netanyahu a été soigné d'un cancer de la prostate
Le Premier ministre israélien a révélé avoir souffert d'un cancer de la prostate. Benjamin Netanyahu, dont le rapport médical annuel a été publié aujourd'hui, a été opéré il y a un an et demi pour un cancer de la prostate. Une tumeur maligne, sans extensions ni métastase, lui a été retirée à un stade très précoce, révèle-t-il sur X.
«J'ai subi un traitement ciblé qui a éliminé le problème sans en laisser trace, annonce-t-il. «J'ai demandé à retarder la publication [du rapport médical] de deux mois afin qu'il ne soit pas publié au pic de la guerre, pour ne pas permettre au régime terroriste d'Iran de diffuser encore plus de propagande mensongère contre Israël.»
Le chef de la diplomatie iranienne va se rendre vendredi à Islamabad
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, va se rendre vendredi à Islamabad pour des discussions au sujet de la guerre avec les Etats-Unis et Israël, a confirmé l'agence de presse officielle Irna, après une déclaration en ce sens d'une source officielle pakistanaise.
La capitale pakistanaise se prépare à une deuxième série de pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran, mais on ignore si Abbas Araghchi va rencontrer des responsables américains.
Le ministre «débutera une tournée régionale vendredi soir, se rendant à Islamabad, Mascate et Moscou», a indiqué l'agence Irna. «Le but de ce voyage est de mener des consultations bilatérales, discuter des développements en cours dans la région et passer en revue la situation concernant la guerre imposée par les Etats-Unis et le régime israélien contre l'Iran».
Source: AFP
«Les Européens ont tenu une conférence absurde», assène le secrétaire américain à la défense
Lors d'une conférence de presse au Pentagone vendredi, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a envoyé une pique à l'Europe à propos du blocus naval sur le détroit d'Ormuz.
«Nous ne pouvons pas compter sur eux, mais les Européens ont bien plus besoin du détroit d'Ormuz que nous. C'est bien plus leur combat que le nôtre», a-t-il déclaré, avant d'ajouter que les pays européens avaient tenu la semaine dernière une «conférence absurde» qui n'avait abouti à aucun résultat.
«Le problème s'aggrave et devient un enjeu mondial», a-t-il déclaré à propos du blocus. Il a affirmé que l'armée américaine restait «prête à tout moment» à reprendre les hostilités.
Janine Enderli
L'armée israélienne émet un appel à évacuer un village du sud du Liban
L'armée israélienne a émis vendredi un appel à évacuer un village du sud du Liban, le premier de ce type depuis que le président américain Donald Trump a annoncé une prolongation de trois semaines du cessez-le-feu.
«Avertissement urgent aux habitants du Liban se trouvant dans la localité de Deir Aames (...) pour votre sécurité et celle de vos familles, vous devez évacuer vos habitations immédiatement et vous éloigner du village à une distance d'au moins 1000 mètres en dehors de la localité», a déclaré sur X un porte-parole en langue arabe de l'armée, le colonel Avichay Adraee.
Deir Aames est située au nord de la «ligne jaune» dans le sud du Liban, au sud de laquelle les forces israéliennes opèrent malgré le cessez-le-feu.
Source: AFP
«Rétablir la confiance» avec l'Iran «prendra une éternité» (haut responsable émirati)
«Rétablir la confiance» entre les Emirats arabes unis et l'Iran prendra «une éternité», après les attaques menées par Téhéran sur le pays depuis le début de la guerre avec les Etats-Unis et Israël, a déclaré vendredi le conseiller du président émirati, Anwar Gargash.
«Rétablir la confiance est illusoire (...). On ne peut pas être attaqué avec 2800 missiles et drones et ensuite parler de confiance. Cela prendra une éternité», a affirmé l'influent conseiller diplomatique lors de la World Policy Conference organisée par l'Institut français des relations internationales (IFRI) à Chantilly, près de Paris.
Source: AFP