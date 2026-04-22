Des Israéliens forcent le passage Syrie et se font arrêter

Une quarantaine d'Israéliens ont brièvement pénétré en Syrie mercredi avant d'être arrêtés par l'armée israélienne. L'incident, attribué au groupuscule «Les pionniers de Bashan», a été fermement condamné par l'armée et l'ONU.

AFP Agence France-Presse

Une quarantaine d'Israéliens ont brièvement pénétré en Syrie mercredi avant d'être appréhendés par l'armée israélienne, qui a «fermement condamné cet incident». Selon la télévision publique israélienne Kan, il s'agit de militants appartenant au groupuscule «Les pionniers de Bashan» qui prône l'établissement de colonies israéliennes dans le sud de la Syrie.

Ils s'étaient d'abord rassemblés près de la frontière, avant de pénétrer sur le territoire syrien sur quelques centaines de mètres, selon l'armée, qui indique les avoir remis à la police. L'armée a déclaré «condamner fermement cet incident et souligner sa gravité, qui constitue une infraction pénale qui met en danger des civils comme des soldats».

L'envoyé spécial adjoint des Nations Unies pour la Syrie, Claudio Cordone, a condamné l'incursion et déclaré que le comportement de ces personnes était «hautement provocateur». «Je réitère notre appel à Israël pour qu'il cesse les violations, respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie, (...) et empêche que des incidents comme celui d'aujourd'hui ne se reproduisent», a-t-il déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU.

La chaîne Kan a posté sur X des images montrant ces militants se retrancher sur un toit près du village syrien d'Hader. «Les pionniers de Bashan» ont eux posté, toujours sur X, une photo montrant leurs militants sur ce toit en indiquant: «sans colonisation civile, la présence militaire ne tiendra pas à long terme. Nous sommes ici jusqu'à ce qu'ils laissent nos familles entrer pour y vivre».

Des visées claires

Selon Kan, ce n'est pas la première fois que ce groupuscule s'infiltre côté syrien. Les dernières fois, il n'y avait pas eu de condamnation officielle, a-t-elle indiqué. Depuis la chute en décembre 2024 du président Bachar al-Assad et la prise du pouvoir par une coalition islamiste en Syrie, Israël a envoyé des troupes dans une zone tampon contrôlée par l'ONU qui séparait les forces israéliennes et syriennes sur le plateau du Golan.

Israël, qui réclame une zone démilitarisée dans le sud de la Syrie, a mené depuis un an des centaines de frappes et conduit des incursions chez son voisin. Israël avait pris la majeure partie de ce plateau à la Syrie lors de la guerre israélo-arabe de 1967, puis a annexé les zones sous son contrôle.

La colonisation israélienne, aujourd'hui présente en Cisjordanie, est régulièrement dénoncée par l'ONU comme illégale au regard du droit international et comme un des principaux obstacles à une solution de paix durable entre Israéliens et Palestiniens en ce qu'elle empêche la création d'un Etat palestinien viable. Quelque 500.000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie occupée, au milieu de trois millions de Palestiniens.



