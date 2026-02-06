Un troisième cycle de négociations Ukraine-Russie aura «bientôt» lieu

Un troisième cycle de négociations pour trouver une issue diplomatique en Ukraine aura lieu «bientôt», a indiqué vendredi soir le Kremlin, après des négociations entre Moscou et Kiev à Abou Dhabi en présence des Américains.

«Il n'y a pas encore de date précise, mais ce sera bientôt», a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, citée par l'agence Ria Novosti.

Plus tôt, vendredi, il avait estimé que les négociations à Abou Dhabi avaient été «très complexes» mais «constructives». Après deux jours de discussions, le seul résultat tangible annoncé publiquement a été un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou, le premier de ce type depuis le mois d'octobre.

Vendredi soir, Volodymyr Zelensky a affirmé que son équipe de négociateurs, une fois rentrée en Ukraine, lui ferait samedi un compte rendu des «aspects sensibles des négociations ne pouvant pas être évoqués au téléphone». Il a également affirmé qu'il allait s'entretenir samedi avec «des partenaires européens» de Kiev.

Source: AFP