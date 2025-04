Le gouverneur Gavin Newsom ne compte pas lâcher face aux droits de douane de Trump. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La Californie va contester en justice les droits de douanes imposés par Donald Trump, a annoncé mercredi son gouverneur Gavin Newsom. Le démocrate a dénoncé «l'autorité unilatérale revendiquée par l'administration Trump pour imposer la plus grande augmentation de taxes de l'histoire moderne des États-Unis», dans une vidéo publiée sur X.

Selon plusieurs médias américains, son action en justice prévoit d'arguer que la loi invoquée par le président américain pour mettre en place ses droits de douanes ne lui permet de les imposer de manière unilatérale sur les marchandises importées aux Etats-Unis, sans l'accord du Congrès. A elle seule, la Californie est la cinquième économie mondiale. Elle est donc aux premières loges de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump.

La Californie pèse 14% du PIB américain

«La Californie est le plus grand État manufacturier (du pays), l'un des plus grands partenaires commerciaux du monde. Aucun État (américain) ne sera plus touché», a insisté le gouverneur sur X. Début avril, le gouverneur avait déjà annoncé que la Californie allait chercher des accords avec le reste du monde pour être exemptée des ripostes douanières à venir contre les Etats-Unis.

Etat le plus peuplé du pays, avec 39 millions d'habitants, la Californie pèse 14% du PIB américain. Berceau du secteur de la tech, elle est aussi le premier producteur manufacturier et agricole du pays. La Californie dépend énormément de ses relations avec le Mexique, le Canada et la Chine, tous visés à plus au moins grande échelle par des droits de douane depuis le retour au pouvoir de Donald Trump.

Après les incendies qui ont ravagé Los Angeles en janvier, la Californie craint également que ces nouveaux droits de douane n'entravent la reconstruction de la ville, en rendant plus chers les matériaux de construction comme le bois, l'acier, l'aluminium et les plaques de plâtre, souvent importés.