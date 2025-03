Cessez-le-feu en mer Noire entre l'Ukraine et la Russie

La Maison Blanche veut «restaurer» l'accès des produits agricoles russes au marché mondial

Les Etats-Unis ont annoncé mardi qu'ils soutiendraient les exportations de produits agricoles et d'engrais russes, un grief de Moscou après les sanctions radicales imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

«Les Etats-Unis aideront à rétablir l'accès de la Russie au marché mondial pour les exportations de produits agricoles et d'engrais, à réduire les coûts d'assurance maritime et à améliorer l'accès aux ports et aux systèmes de paiement pour ces transactions», a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué rendant compte des discussions avec les Russes sur le conflit.

Source: AFP