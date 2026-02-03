Une alerte aérienne retentit à Kiev, en pleine visite du chef de l'OTAN
Une alerte aérienne signalant la menace potentielle d'une frappe de missile balistique a retenti à Kiev mardi, pendant la visite du secrétaire général de l'OTAN Mark Rutté, ont constaté des journalistes de l'AFP.
«Menace d'utilisation (de missile) balistique. Restez dans les abris jusqu'à la fin de l'alerte», a annoncé la municipalité alors que les sirènes ont retenti dans les rues de la capitale. Chaque alerte aérienne ne débouche pas nécessairement sur une frappe.
Source: AFP
Les dernières frappes russes ne témoignent pas d'un engagement «sérieux» pour la paix
Les frappes russes massives de la nuit dernière en Ukraine ne témoignent pas d'un engagement «sérieux» de la part du Kremlin en faveur de la paix, a affirmé mardi à Kiev le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.
«Des discussions directes sont désormais en cours, et c'est un progrès important. Mais les attaques russes, comme celles de la nuit dernière, ne témoignent pas d'un réel sérieux envers la paix», a-t-il déploré dans un discours devant le Parlement ukrainien à Kiev.
Source: AFP
Ursula von der Leyen se rendra en Ukraine pour marquer les quatre ans de la guerre
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rendra en Ukraine pour marquer les quatre ans de la guerre, a annoncé mardi sa porte-parole.
«Ce sera une nouvelle preuve de la solidarité de l'Union européenne» avec Kiev depuis le début de l'invasion russe en février 2022, a affirmé Paula Pinho, sans donner davantage de détails sur ce déplacement.
Source: AFP
Les frappes russes nocturnes visant l'énergie ont été «les plus puissantes» de 2026
Les frappes russes menées dans la nuit par la Russie contre le secteur énergique ukrainien ont été «les plus puissantes» de 2026, a indiqué mardi l'opérateur ukrainien DTEK, dont les centrales électriques ont été «gravement endommagées».
«Dans la nuit, la Russie a lancé son attaque la plus puissante contre le secteur énergétique depuis le début de l'année», a indiqué cette société privée sur Telegram, faisant état de centrales électriques et thermiques touchées à Kiev, Kharkiv (nord-est), Odessa (sud) et Dnipro (centre-est).
Source: AFP
Le chef de l'OTAN en visite à Kiev juste après une attaque massive russe
Le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte est arrivé à Kiev mardi, quelques heures après une nouvelle attaque massive russe qui a privé de chauffage une partie de la capitale par des températures glaciales record.
Mark Rutte et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont déposé des bougies sur la place centrale de Kiev, devant un monument improvisé aux soldats ukrainiens tués depuis le début de l'invasion russe, selon une vidéo publié par Zelensky sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Une frappe russe endommage un monument emblématique de la Seconde Guerre mondiale à Kiev
Une frappe aérienne russe a endommagé un célèbre monument soviétique marquant la victoire sur les nazis à Kiev, a déclaré mardi la ministre ukrainienne de la Culture dénonçant une attaque à la fois «symbolique et cynique».
«Les Russes ont endommagé le hall de la gloire du Musée national d'Histoire de l'Ukraine dans la Seconde Guerre mondiale, au pied du monument 'Mère Patrie'», une gigantesque statue de femme brandissant une épée et un bouclier, située sur un site historique à Kiev, a annoncé la ministre Tetiana Berejna.
Source: AFP
Zelensky dit que la Russie juge «plus important de terroriser que de choisir la diplomatie»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mardi que la Russie préférait poursuivre ses frappes plutôt que de s'engager dans la voie diplomatique, après que Moscou a lancé plus de 70 missiles et 450 drones sur l'Ukraine dans la nuit, selon Kiev.
«Profiter des journées d'hiver les plus froides pour terroriser la population est plus important pour la Russie que choisir la diplomatie», a écrit le président ukrainien sur le réseau social X, en ajoutant que les forces russes avaient frappé dans la nuit avec «plus de 70 missiles au total, et lancer 450 attaques de drones».
Source: AFP
Plus d'un millier d'habitations sans chauffage à Kiev
La Russie a repris ses frappes tôt mardi matin contre les infrastructures énergetiques de l'Ukraine, privant de chauffage plus d'un millier d'immeubles d'habitations à Kiev où la température avoisinne les -20°C degrés, selon des officiels ukrainiens.
«Le résultat de ces frappes est que plus de 1100 immeubles d'habitations sont privés de chauffage», a indiqué le ministre du développement Oleksiy Kuleba sur le réseau social X, reprochant à la Russie d'attaquer «les habitations, le chauffage et les conditions de vie basiques des civils» dans tout le pays.
Source: AFP
Kiev à nouveau visée par des frappes russes après quelques jours de pause
La Russie a repris dans la nuit de lundi à mardi ses attaques sur Kiev, faisant deux blessés selon les autorités, après un arrêt de quelques jours des frappes sur la capitale ukrainienne obtenu par Donald Trump. «Les Russes ont décidé de frapper Kiev par un froid glacial», a indiqué le chef de l'administration militaire locale Tymur Tkachenko, faisant état de deux blessés.
Le Kremlin avait annoncé vendredi avoir accepté une demande du président américain de s'abstenir de frapper Kiev ainsi que le réseau énergétique jusqu'au 1er février, avant une reprise de pourparlers tripartites à Abou Dhabi. La Russie avait toutefois poursuivi ses frappes sur le reste du pays, faisant notamment 12 morts dans une attaque dimanche contre un bus transportant les employés d'une mine dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est).
Initialement prévue dimanche, une deuxième session de pourparlers entre Kiev, Moscou et Washington pour tenter de trouver une issue à la guerre doit se tenir mercredi et jeudi aux Emirats arabes unis. En janvier, les bombardements russes avaient causé à Kiev des coupures de chauffage d'une gravité et d'une durée inédite depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022.
Les températures sont descendues tôt mardi à -17°C à Kiev et à -23°C à Kharkiv, la deuxième ville du pays, où deux personnes ont également été blessées par une frappe dans la nuit. Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU) publié début janvier, près de 15'000 civils ukrainiens ont été tués et 40'600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022.
Source: AFP
Des soldats russes auraient «aidé à repousser une attaque» contre l'aéroport du Niger
Des soldats russes ont aidé à repousser une attaque revendiquée par le groupe Etat islamique (EI) contre le principal aéroport du Niger la semaine dernière, a annoncé lundi le ministère russe des Affaires étrangères.
Le chef de la junte nigérienne, le général Abdourahamane Tiani, avait félicité jeudi «les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité» sur le site de l'aéroport de Niamey face à cette rare attaque contre la capitale, qui a fait vingt morts parmi les assaillants et quatre blessés parmi les soldats nigériens, selon les autorités.
«L'assaut a été repoussé grâce aux efforts communs du Corps africain (Africa Corps, ndlr) du ministère russe de la Défense et des forces armées nigériennes», a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères. «Moscou condamne fermement cette nouvelle attaque extrémiste», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La Russie a accéléré ses avancées en Ukraine en janvier
Les troupes russes ont accéléré leurs avancées en Ukraine au cours du mois de janvier, capturant près de deux fois plus de territoire que le mois précédent, selon une analyse AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), qui collabore avec le Critical Threats Project, deux centres de réflexion américains.
La Russie a conquis 481 kilomètres carrés en janvier, contre 244 kilomètres carrés en décembre 2025, ce qui représente l'une des plus importantes progressions enregistrées lors d'un mois d'hiver depuis le début de l'invasion russe en 2022. Ces avancées se déroulent alors que l'Ukraine est confrontée à des températures extrêmement froides, des conditions qui compliquent grandement les opérations offensives.
Dans le Donbass, région industrielle et minière de l'est du pays que Moscou revendique, l'armée russe contrôle désormais la quasi totalité de la région de Lougansk et 83% du territoire de celle de Donetsk.
Dans le cadre des négociations diplomatiques en cours, la Russie réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones de la région de Donetsk sous leur contrôle, ce à quoi Kiev se refuse jusqu'à présent.
La Russie, qui a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022, occupe actuellement 19,5% de la superficie du pays. Un tiers de cette surface était déjà sous contrôle russe ou prorusse depuis 2014.
Source: AFP